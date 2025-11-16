沉迷推幣機！6旬男忘吃飯「低血糖昏迷」 醫：嚴重恐喪命

嘉義市一名60歲男子連續玩了五小時推幣機遊戲卻忘記進食，傍晚突然昏迷倒在機台上。（圖／TVBS）

嘉義市一名60歲男子，14號中午帶著便當進到中興路一家遊藝場，沉迷推幣機一路從白天玩到黑夜，帶來的便當一口都沒吃，傍晚突然昏迷倒在機台上，嚇得店員連忙報警，男子面對救護員提問整個人精神恍惚，醫師則說低血糖不只會導致昏迷，嚴重的話恐怕會喪命。

當救護人員抵達現場時，發現該名身穿白衣的男子坐在遊戲機前，低著頭一動也不動。救護人員嘗試與他交流，詢問他是否有意識以及身體狀況，但男子反應遲緩，顯得十分恍惚，像是聽不清楚問題一樣。經過一段時間後，他才逐漸回過神來。

救護人員繼續詢問男子是否有不適感，是否感到頭暈目眩或想睡覺，以評估他的身體狀況。經診斷，男子是因低血糖而昏倒。值得注意的是，在昏倒前，他曾出現站立不穩、差點跌倒的情況。救護人員緊急為他施打葡萄糖後，他才逐漸恢復意識。

遊藝場是許多人消磨時間的場所，過度沉迷而忽略基本生理需求可能危害身體健康。（圖／TVBS）

醫師表示，低血糖患者通常會出現頭暈、恍惚、記憶力減退等症狀，同時還可能伴隨心跳加速和冒冷汗。醫師強調，嚴重的低血糖甚至可能導致死亡。

遊藝場是許多人消磨時間的場所，各種遊戲機台吸引著民眾前來娛樂。然而，這起事件提醒大家，過度沉迷遊戲而忽略基本生理需求如進食，可能導致嚴重的健康問題，甚至危及生命。

