沉迷越式洗頭！2週後耳朵奇癢 就醫驚見「長滿黴菌」

有民眾體驗越式洗頭「掏耳朵」服務後雙耳奇癢無比，就醫後竟發現耳朵長滿黴菌。（翻攝自pexels）

「越式洗頭」結合洗髮、頭皮按摩及掏耳等服務，吸引不少民眾體驗。不過，有民眾體驗「掏耳朵」服務後雙耳奇癢無比，就醫後竟發現耳朵長滿黴菌；耳鼻喉科醫師提醒，若店家器具消毒不完全，恐增加耳朵感染風險。

體驗越式洗頭 2週後驚見雙耳長滿黴菌

陳亮宇醫師在臉書粉絲專頁「陳亮宇醫師 / 陳亮宇耳鼻喉科診所」分享，一名男子最近去體驗越式洗頭，特別喜愛掏耳服務，逐漸成為常客。不料約兩週後，他開始感覺耳朵悶塞且劇烈搔癢，就醫檢查後發現雙耳內佈滿黴菌。

廣告 廣告

陳亮宇推測，可能是前一位顧客耳道已有黴菌感染，若掏耳工具未徹底清潔與消毒，就可能將病原帶給下一位客人。他指出，耳朵黴菌感染並不好治療，需透過反覆清理與點用耳滴劑，治療時間可能長達1至2個月，才能有效控制。

醫師也提醒，常自行挖耳朵、導致外耳道破皮的民眾，同樣容易提高感染風險。

耳朵進水怎麼辦？

若耳朵不慎進水，可將吹風機調至涼風，從耳道外側輕吹，或以柔軟的衛生紙捲成尖端吸乾水分，較不易傷害耳道，相對安全。

更多鏡週刊報導

澳洲邦迪海灘爆槍擊！2嫌掃射釀11死 大叔英勇奪槍網熱議「身分曝光」

丹丹漢堡至今仍只收現金？ 網揭關鍵：沒在怕

這種旅伴很雷嗎？玩日本被帶去連鎖店吃好吃滿 達人給建議：放生對彼此都好