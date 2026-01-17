沉迷遊戲太累？成功嶺阿兵哥站哨打瞌睡 遭旅長抓包送辦

成功嶺驚傳站哨失職案。一名陸軍步兵因值勤時打瞌睡，遭旅長查哨抓包。 圖：翻攝自GOOGLE MAP

[Newtalk新聞] 台中成功嶺營區發生站哨失職案件。一名陸軍步兵因值勤前一日沉迷遊戲，導致當天值勤時打瞌睡，被旅長查哨抓包，遭移送法辦。台中地檢署近日偵查終結，依《陸海空軍刑法》衛兵哨兵廢弛職務罪嫌將其起訴。

陸軍步兵第302旅一名龍姓上兵，於去年9月4日凌晨擔任成功嶺營區3號門衛哨勤務時，因前一日休假期間不眠不休沉迷線上遊戲，導致值勤時精神不濟。同日凌晨4時50分，查哨官完成例行查哨後，龍男竟盤腿坐在崗哨旁的摺疊桌上打瞌睡，未持續警戒。直至約17分鐘後，清晨5時許左右，302旅旅長親自查哨，赫然發現龍男竟在執勤期間睡覺，當場將其叫醒並展開後續調查。

廣告 廣告

全案經憲兵隊移送偵辦後，龍男於偵訊時坦承犯行。檢方並調閱陸軍步兵302旅查證報告、成功嶺營區3號門監視器畫面，以及相關值勤人員名冊等證據，檢方認定其犯嫌明確，將其依《陸海空軍刑法》第34條第1項之衛兵哨兵廢弛職務罪嫌起訴。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

陳玉珍對美智庫談兩岸稱「只打台北不打金門」 周玉蔻痛批：已踩叛國紅線

與藍營民調差距縮小？蘇巧慧揭競選模式：持續走遍新北市各區