沉迷韓國「戀愛遊戲」印度3姊妹集體墜樓 遺書淚別：爸爸對不起

不滿父親阻止玩「韓國戀愛遊戲」，印度3姊妹竟集體墜樓身亡。（圖翻攝自X@english_ritam）

印度北方邦加濟阿巴德（Ghaziabad）本週三（4日）凌晨發生一起震驚社會的集體輕生案。一對分別為16歲、14歲與12歲的親姊妹，疑似長期沉迷於一款源自韓國的「任務型戀愛遊戲」，在遭到父母反對並要求重返校園後，竟集體從9樓住處陽台墜落身亡。警方在現場尋獲長達8頁的遺書，其中一句「韓國是我們的一切」揭露了這場因網路成癮引發的家庭悲劇。

父淚訴：她們連名字都改成韓文

根據《NEWS18》報導，這對姊妹的父親切坦（Chetan Kumar）在受訪時心碎表示，3個女兒自疫情期間開始接觸網路遊戲，沒想到竟從此「入魔」。她們不僅為了遊戲輟學長達2年、足不出戶，甚至還幫自己取了韓國名字。

父親透露，這款遊戲具有強烈的情緒操控性，參與者需扮演「指導員」與「執行者」，聽從指令完成各種社交任務。據警方初步鑑識，姊妹的手機內最後一項任務指令竟然就是「輕生」。女孩們曾對父親抗議：「爸爸，韓國就是我們的生命，你不能把我們分開，否則我們就放棄生命。」

案情大反轉？鄰居驚見陽台最後掙扎：原是在「拉人」

雖然初步調查指向集體輕生，但一名目擊鄰居阿倫（Arun Singh）卻提供了驚人的說法。阿倫表示，凌晨2點左右他看到陽台有劇烈晃動，起初以為是有人要跳樓，另外兩人在後方死命拉扯試圖阻止。

「原本其中一人已經被拉回來了，但那人又立刻坐回欄杆。隨後最小的妹妹衝上前抱住對方，就在我準備求救時，三個人竟然一起頭朝下墜落。」鄰居的證詞讓警方懷疑，是否是在阻止自殺的過程中發生拉扯，導致三人不幸同時翻落陽台。

8頁遺書揭孤獨心聲：對不起爸爸，日記寫的都是真的

警方在女孩房間內尋獲多本筆記與長達8頁的遺書，內容充滿憂鬱與孤獨感，寫著「我真的、真的很孤單」「我的心碎了」。遺書最後一段寫道：「我很抱歉，爸爸。請讀完這本日記，因為裡面寫的一切都是真的。」文末還畫了一個哭泣的表情符號。

女孩的父親憤怒批評，儘管案發後立即叫救護車，但在這個「外送披薩只要10分鐘」的時代，救護車竟然花了一個多小時才抵達現場。

什麼是「韓國戀愛遊戲」？ 醫示警網路任務陷阱

據了解，這類所謂的「韓國戀愛遊戲」通常透過社群媒體傳播，玩家在虛擬空間中與偽裝成韓國人的帳號進行「親密任務」。專家指出，青少年心理尚未成熟，極易在遊戲的任務指令下產生情感依賴，甚至模糊現實與虛擬的邊界。目前印度警方已查扣3姊妹的所有電子設備，將進一步追查遊戲背後的操控者。

