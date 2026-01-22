《沉默之丘》三角頭現蹤西門町！染血護士真面目竟是絕世美女

經典角色護士現身《重返沉默之丘》首映會。（圖／車庫娛樂）





億萬票房恐怖經典《沉默之丘》正宗電影續作《重返沉默之丘》（Return to Silent Hill）昨（21）日舉行首映會，儘管天氣寒冷，仍不減影迷熱情，現場湧入數百位觀眾共襄盛舉。現場特別打造沉浸式電影布景，還原《沉默之丘》中陰鬱詭譎的世界觀，讓觀眾一踏入現場，彷彿瞬間走進迷霧籠罩的沉默之丘，詭異氣氛瀰漫全場。

首映會現場更邀請Coser扮演系列中最具代表性的經典角色護士與三角頭，造型高度還原、細節逼真，妝容與服裝搭配昏暗燈光與場景設計，使整個首映會宛如一場真實的沉默之丘體驗，讓不少影迷一看到就直呼，「真的太像了！」、「完全是從電影裡走出來的！」，也吸引大量觀眾搶著合影留念。

《重返沉默之丘》護士與三角頭現身首映會。（圖／車庫娛樂）

包含台灣在內，《重返沉默之丘》將在美國、英國、加拿大、香港等28個國家和地區同步上映，特別的是中國也在同步上映的名單之中，這是《沉默之丘》系列電影首度登上中國大銀幕，讓中國粉絲無比驚喜。《重返沉默之丘》也登上中國影視網站「豆瓣」的「2026最值得期待外語電影」排行榜第五名，名次甚至超越《蜘蛛人：重生日》、《穿著Prada的惡魔2》。

美國男星傑瑞米爾文（Jeremy Irvine）在《重返沉默之丘》裡飾演男主角「詹姆斯」，他表示片中的怪物都是由真人扮演的，像「護士」們其實是一整個塞爾維亞芭蕾舞團，至於「無臂人」（The Armless）則有一件讓他印象深刻的趣事。傑瑞米爾文說：「那是我小時候在玩遊戲時遇過最可怕、最噁心的怪物之一。結果她摘下頭套，頭套底下竟然是一位非常美麗的義大利舞者，一位絕世美女。」

英國新銳女星伊薇坦普爾頓（Evie Templeton）因為在影集《星期三》第二季飾演「艾格妮絲」而獲得全球知名度，這次她在《重返沉默之丘》裡飾演神秘的小女孩「蘿拉」，是詹姆斯在沉默之丘中遇到的角色之一，值得一提的是，她在原作遊戲《沉默之丘2》的重製版中也為同一個角色配音。伊薇坦普爾頓表示，蘿拉是個很酷的角色，很開心能夠扮演她，「她性格複雜，融合了各種不同的元素。歸根究底，她是個害怕的小女孩，在尋找朋友，感到迷惘和被遺棄，但同時，她又很調皮搗蛋，喜歡捉弄詹姆斯。」《重返沉默之丘》1月23日全台上映。



