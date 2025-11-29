《沉默之丘》回來了！導演20年後再執導 《佛萊迪餐館之五夜驚魂》推續集

《重返沉默之丘》讓影迷超期待。（圖／車庫娛樂提供）

兩部自遊戲改編的電影正引起全球影迷熱切期待。《沉默之丘》在首部電影於全球締造53億台幣票房佳績後，睽違20年，原班人馬導演克里斯多夫·甘斯重返執導位置，推出全新續集《重返沉默之丘》。另一方面，2023年推出的恐怖電影《佛萊迪餐館之五夜驚魂》也將在短短2年後推出續集，這兩部作品都將帶領觀眾重返充滿恐怖與懸疑的世界，讓遊戲迷與影迷引頸期盼。

《重返沉默之丘》的故事圍繞著失去摯愛妻子、傷心欲絕的男主角詹姆斯。他始終無法走出喪妻的陰影，某天卻收到一封來自「沉默之丘」的神秘信件。儘管這個地方充滿詭異，詹姆斯仍決定前往，只為了能與妻子再見一面。當他抵達時，發現這個曾經風光明媚的小鎮已經變成充斥著詭異生物的恐怖之地。電影中還出現「沉默之丘緊急避難系統」的警告，暗示這裡曾發生過「某些很糟糕的事」。

《沉默之丘》系列電影改編自同名電玩遊戲，首集於2006年上映時獲得極佳成績，全球票房突破53億台幣。相隔整整20年後，首集導演克里斯多夫·甘斯再度執導續集，自然引起觀眾極大期待。

《佛萊迪餐館之五夜驚魂2》可怕的機械玩偶即將揭開全新恐怖篇章。（圖／UIP提供）

另一部同樣改編自電玩遊戲的恐怖電影《佛萊迪餐館之五夜驚魂2》也將於首集推出2年後登場。續集聚焦在費斯熊佛萊迪披薩餐館發生的噩夢事件後續發展，劇情描述之前的夜間警衛隱瞞了恐怖事件的真相，導致本集主角之一的小妹妹艾碧被捲入驚魂經歷。

