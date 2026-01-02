引新聞

《沉默之丘ｆ》讓經典復活 製作人立目標：年年推新作

許皓庭

（記者許皓庭／綜合報導）Konami 旗下的恐怖遊戲新作《沉默之丘 f》上市首日銷售即突破百萬大關，刷新系列最快銷售紀錄，宣告該經典 IP 正式復活。製作人岡本基近日受訪透露，繼《沉默之丘 2》重製版與《沉默之丘 f》接連取得成功後，品牌已重回正軌。未來 Konami 計畫整合各項開發資源，目標維持「每年推出一款新作」的穩定節奏，將其打造為系列傳統。

圖／Konami 旗下的恐怖遊戲新作《沉默之丘 f》上市首日銷售即突破百萬大關，刷新系列最快銷售紀錄，宣告該經典 IP 正式復活。（翻攝 Silent Hill Official X）
圖／Konami 旗下的恐怖遊戲新作《沉默之丘 f》上市首日銷售即突破百萬大關，刷新系列最快銷售紀錄，宣告該經典 IP 正式復活。（翻攝 Silent Hill Official X）

回顧《沉默之丘》系列的發展史，曾歷經長達十年的沉寂期。自 2012 年起該系列便無新作問世，直到 2024 年 10 月推出《沉默之丘 2》重製版後才重啟動能。隨著 2025 年 9 月發表的《沉默之丘 f》口碑熱賣，加上飾演主角「雛子」的日本女星加藤小夏積極宣傳，使系列聲勢攀上巔峰。岡本基認為，這為後續的影視改編、新作開發及各類重製計畫奠定了穩固基礎。

廣告

針對 2025 年後的布局，岡本基在接受採訪時表示，目前系列發展已步入正軌，未來的核心目標是盤點並整合所有已公開與尚未發表的開發項目。雖然希望能達成每年發售一款新作的目標，但內部仍需針對現有項目的排程進行最終釐清，以確保發行節奏的穩定性。這項「年年有新作」的願景，也象徵著 Konami 對該恐怖 IP 長線經營的信心。

然而，市場對於「一年一作」的產量計畫也存在不同聲音。部分觀察家憂心過度頻繁的開發可能影響作品品質，並以《決勝時刻》系列為例，指出子系列若過度開發可能導致玩家討論度稀釋與審美疲勞。對於熱愛該系列的玩家而言，如何在維持產量的同時兼顧《沉默之丘》一貫的高水準恐怖體驗，將是開發團隊未來需面對的關鍵考驗。

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。
請在此更新設定來顯示內容。

更多引新聞報導
三寶再現蹤！高雄男鬼切迴轉沒在看 害重機騎士噴飛送醫
台八女神元旦拋震撼彈！「升格當人妻」丈夫熊抱畫面曝 粉絲超驚喜

其他人也在看

中共不准跨年活動！上海人不死心「聚集倒數54321」　下秒全場尷尬了

中共不准跨年活動！上海人不死心「聚集倒數54321」　下秒全場尷尬了

雖然跨年活動已經結束，許多台灣人都還在回味跨年夜，無論是全台各地絢爛的煙火，或是討論度最高的台東跨年演唱會，都仍持續引發熱議，然而今年中國有多個城市卻取消跨年活動，包含南京、杭州、上海等大城市，商圈並沒有任何慶祝活動，網路上一段上海外灘跨年倒數的影片曝光，民眾聚集倒數「54321」下秒卻一陣尷尬。

三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前398
203萬人開心！0050配息調升至1元 1/22除息

203萬人開心！0050配息調升至1元 1/22除息

203萬人注意！元大台灣50（0050)今（2）日公布配息，每受益權單位擬配發1元，以收盤價66.95元換算，單季配息率為1.49%。

Yahoo奇摩股市 ・ 1 小時前7
兩岸開打「願讓自己或家人上戰場？」最新投票結果超震撼

兩岸開打「願讓自己或家人上戰場？」最新投票結果超震撼

兩岸關係緊張，中國解放軍東部戰區去（2025）年底在我國周邊實施代號「正義使命-2025」軍事演習，實彈射擊落點是有史以來距離台灣最近的一次，引起討論。據《遠見》最新民調顯示，有50.3%民眾認為5年內兩岸可能發生戰爭，若發生戰爭則有63.9%的人不願家人上戰場。

三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前453
張惠妹辦跨年被讚爆！嗨翻喊「後台有補飲料」　大合照網笑翻：烈酒女團

張惠妹辦跨年被讚爆！嗨翻喊「後台有補飲料」　大合照網笑翻：烈酒女團

由天后張惠妹一手打造並親自擔任總導演的台東跨年晚會，31日晚間在台東登場，憑藉頂級卡司、流暢節奏與高密度演出內容，被觀眾與網友一致封為「全台最強跨年晚會」，相關片段在社群平台瘋傳，討論度持續延燒，讓大家笑聲他們是「烈酒女團」。趙浩雲

三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前15
羽絨外套裡「這樣穿」才最保暖！專家實測證實 一票人驚：一直都穿錯

羽絨外套裡「這樣穿」才最保暖！專家實測證實 一票人驚：一直都穿錯

天氣一冷，許多人穿上羽絨外套時，會直覺在裡面加一件厚毛衣，認為「穿越厚越保暖」。不過，古賀由紀夫（東京服飾専門学校）分享實測結果卻顯示，羽絨外套裡面穿得太厚，反而可能沒那麼暖。 薄襯衫 vs 厚毛衣，誰比較暖？ 在室溫僅10℃的環境中，研究人員讓受試者分別在羽絨外套內，穿上「薄襯衫」與「厚毛衣」，維持 30 分鐘後，再用熱成像儀觀察體表溫度變化。結果發現：外面同樣是羽絨外套，裡面穿薄襯衫的人，身體溫度反而更高。即使更換不同受試者，結果依然一致。 為什麼「穿薄」反而比較保暖？ 關鍵在於羽絨外套真正的保暖原理。羽絨外套並不是靠「衣服本身發熱」，而是利用羽毛結構形成大量的空氣層。這些空氣層會被身體散發的熱能加溫，並被包覆在外套中，達到保溫效果。 當內搭過於厚重時，體溫反而不容易傳導到羽絨形成的空氣層，使羽絨升溫效率下降；相反地，薄且貼身的內搭，能讓體溫更直接傳遞到羽絨，空氣層更快被加熱，整體保暖效果自然更好。 （記者吳珮均、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）延伸閱讀： ·發熱衣穿多久該汰換？專家解答「關鍵時機」 這1點也會影響保暖度 ·90%的人都圍錯！專家實測證實「圍巾這1種圍法」

常春月刊 ・ 6 小時前發起對話
白委繼續留立法院？民眾黨「2年條款」將屆滿　柯文哲親自表態了

白委繼續留立法院？民眾黨「2年條款」將屆滿　柯文哲親自表態了

即時中心／黃于庭報導行政院通過《人工生殖法》將代理孕母脫鉤，為了協助民眾黨立委陳昭姿力推代孕入法，前黨魁柯文哲今（2）日前往立法院拜會藍綠立委。不過外界相當關心，民眾黨「2年條款」將於本（1）月底屆滿，若該法案未順利通過，會如期卸任還是繼續留任？對此，柯文哲也親自做出回應。

民視 ・ 4 小時前17
現在還不是最冷！兩波強勁冷氣團先後襲台　「這些地方」恐跌破10度

現在還不是最冷！兩波強勁冷氣團先後襲台　「這些地方」恐跌破10度

即時中心／高睿鴻報導全台冷颼颼！許多民眾今（2）早出門上班課，可能都會察覺環境明顯低溫，但氣象署預報員葉致均稍早表示，降溫趨勢仍在持續，預計今天晚上到明天清晨，才是此波冷氣團最強時間點；這段期間，台南以北、宜蘭、花東縱谷、高屏近山區、金門馬祖等外島，都可能陸續出現10度以下低溫。他也指，今天北部地區、宜蘭普遍落在12至13度、其他地區高溫也不超過20度，算是相當寒冷；但如上所述，下半天仍會繼續轉冷。

民視 ・ 4 小時前7
霸凌全是假？張文恐怖「4大步驟」曝最終站竟早已選好

霸凌全是假？張文恐怖「4大步驟」曝最終站竟早已選好

震驚社會的誠品南西店隨機攻擊案，造成4死11傷慘劇。警方調查嫌犯張文（27歲）背景，雖外界流傳其曾遭霸凌，但專案小組訪查後查無實據，加上其筆電遭焚毀且加密無法破解，確切動機至今成謎。警方公布張男縝密的「4大行動」步驟，證實其早已規劃從縱火、製造恐慌到隨機殺人，並將誠品6樓設為自己人生的「最終站」。

三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前103
2026國運籤抽中「下下籤」！詹惟中示警4件事

2026國運籤抽中「下下籤」！詹惟中示警4件事

娛樂中心／張予柔報導今天是2026年元旦，新的一年剛揭開序幕，不少民眾依循傳統關注國運走向。命理老師詹惟中日前特地走訪廟宇，為2026年國運向神明請示，抽得第五十三籤「己丙下下」，籤象一出便引發關注。他直言，這支籤詩並非尋常警示，內容透露出的訊息相當嚴峻，提醒國內在新的一年裡，恐將面臨人心動盪與局勢變化，要謹慎以對。

民視健康長照網 ・ 1 小時前461
台東跨年封神！拿3500萬標案「張惠妹的他」說話了　醫轟青鳥：憑什麼羞辱天后

台東跨年封神！拿3500萬標案「張惠妹的他」說話了　醫轟青鳥：憑什麼羞辱天后

2026全台跨年晚會大車拚，台東《東！帶我走》在沒有主持人、沒有冗長的長官致詞及廣告，全由大咖歌星串場演唱，演出幾乎零冷場，被網友一致封為全台最強跨年晚會，當天直播在線人數甚至突破20萬人次。台東跨年晚會封神後，拿下3500萬的標案，但資本額僅20萬的公司也引發討論，而拿下標案「​野聲音娛樂」幕後老闆正式這場精彩晚會幕後最大的推手，天后張惠妹。 台東跨年晚......

風傳媒 ・ 2 小時前29
不堪長期當提款機？兒「忍無可忍」情緒失控持刀砍傷42歲父

不堪長期當提款機？兒「忍無可忍」情緒失控持刀砍傷42歲父

桃園市龜山區於去年12月31日爆發一起人倫衝突。一名無業父親（42歲）因長期索討金錢，當日下午前往兒子經營的雞排店再次開口要錢，雙方爆發激烈口角。兒子一時情緒失控，持刀砍傷父親頭部，造成5公分撕裂傷。警消獲報趕抵將傷者送醫，並當場逮捕兒子，全案依殺人未遂等罪嫌送辦。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前178
主播鄭亦真生了！送女兒「台積電股票」當見面禮

主播鄭亦真生了！送女兒「台積電股票」當見面禮

主播鄭亦真生了！她2日分享已於元旦當天，順利生下女兒，自12月12日就開始待產，鄭亦真字句間滿是人母的喜悅：「聽到小桃哇哇哇的哭聲，我知道我跟歐巴會用盡所有的愛來呵護她一輩子。」夫妻倆更是送上台積電的股票給女兒，作為見面禮：「讓她一出生就成為護國神山的小小股東！」

簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 3 小時前20
台東跨年封神卻遭疑「標案黑幕」？ 網怒：少侮辱張惠妹

台東跨年封神卻遭疑「標案黑幕」？ 網怒：少侮辱張惠妹

台東跨年封神卻遭疑「標案黑幕」？ 網怒：少侮辱張惠妹

EBC東森新聞 ・ 7 小時前91
將「隱形戰機」打回原形！　美批准對台軍售102億合約

將「隱形戰機」打回原形！　美批准對台軍售102億合約

美國國防部當地時間12月31日正式公告，軍工巨擘洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）獲得一份對台軍售合約，將為台灣空軍生產55具「軍團莢艙」（Legion Pod）紅外線搜索追蹤系統，合約上限金額達3億2850萬美元（約新台幣102.8億元），以滿足台灣空軍「急迫的作戰能力需求」。

中天新聞網 ・ 9 小時前137
《中華一番》主角掛了連作者都沒料到？坦言曾向AI問「怎麼辦」，網友狂出復活梗

《中華一番》主角掛了連作者都沒料到？坦言曾向AI問「怎麼辦」，網友狂出復活梗

誕生出不少迷因的動漫作品《中華一番！》（中華小廚師、小當家）作者小川悅司在 12 月 31 日回顧了 2025 年的狀況，除了向讀者們送上新年祝福之外，也表示「在連載開始滿 30 週年的 2025 年，沒想到主角竟然會死亡」，甚至透露自己跑去問了 AI 接下來的劇情該怎麼走，不過他本人並不太滿意，最後則是打算用別的方式繼續推進故事。

Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 2 小時前1
中國慘了！軍演恐嚇台灣觸怒國際　立陶宛也開嗆：威脅和平安全

中國慘了！軍演恐嚇台灣觸怒國際　立陶宛也開嗆：威脅和平安全

即時中心／高睿鴻報導為遂行統戰台灣之目標，中國近年戮力整軍經武，隨時打算對我國動手；近日更是動作頻頻，先後進行圍台軍演、射擊火箭彈、派海警船不斷騷擾我國海域。這些粗暴及干預台灣主權的行動，也引發國際猛烈抗議；立陶宛外交部也於2025年12月31日發表正式聲明，關切中國近日在我國周圍舉行聯合軍演，升高緊張情勢。我外交部回應，此聲明再次展現立陶宛等理念相近國家，明確支持台海和平穩定的立場，部長林佳龍對此表達誠摯感謝。

民視 ・ 7 小時前363
恭喜！《戲說台灣》女星元旦宣布結婚 甜勾老公閃炸

恭喜！《戲說台灣》女星元旦宣布結婚 甜勾老公閃炸

恭喜！《戲說台灣》女星元旦宣布結婚 甜勾老公閃炸

EBC東森娛樂 ・ 1 天前2
李沛旭回歸演藝圈！「肌肉炸裂」嚇壞對手 球星看傻眼

李沛旭回歸演藝圈！「肌肉炸裂」嚇壞對手 球星看傻眼

李沛旭回歸演藝圈！「肌肉炸裂」嚇壞對手 球星看傻眼

EBC東森娛樂 ・ 12 小時前10
被問「開過靈車嗎」 邰智源神回地獄哏全場失守

被問「開過靈車嗎」 邰智源神回地獄哏全場失守

實境節目《真料理兩鍋論》於上周首播後，YouTube 頻道上架四天已累積 65 萬點擊率，主持人邰智源、羅時豐、黃鐙輝、KID 林柏昇、溫妮、丘涵日前一同開香檳、切蛋糕慶功。本周播出的全新級數，邰智源笑稱自己幾乎什麼車都開過，羅時豐追問「那你靈車開過嗎？」邰智源的回應更是大開自己地獄哏。

Yahoo奇摩娛樂訊息 ・ 1 天前5
台版「戰斧」現身！雄二E巡弋飛彈罕曝光　國際智庫：老共根本不敢打

台版「戰斧」現身！雄二E巡弋飛彈罕曝光　國際智庫：老共根本不敢打

中共日前結束圍台軍演，兩岸軍事對峙態勢轉向檯面下的戰力博弈。三立政論《新台派上線》揭露，國軍近日疑似「半刻意」釋出多組海鋒大隊武器畫面，其中最引發外國軍事迷與智庫關注的，便是號稱能打到北京、射程達1000公里的神祕武器「雄二E」巡弋飛彈。

三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前231