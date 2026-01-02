《沉默之丘ｆ》讓經典復活 製作人立目標：年年推新作

（記者許皓庭／綜合報導）Konami 旗下的恐怖遊戲新作《沉默之丘 f》上市首日銷售即突破百萬大關，刷新系列最快銷售紀錄，宣告該經典 IP 正式復活。製作人岡本基近日受訪透露，繼《沉默之丘 2》重製版與《沉默之丘 f》接連取得成功後，品牌已重回正軌。未來 Konami 計畫整合各項開發資源，目標維持「每年推出一款新作」的穩定節奏，將其打造為系列傳統。

圖／Konami 旗下的恐怖遊戲新作《沉默之丘 f》上市首日銷售即突破百萬大關，刷新系列最快銷售紀錄，宣告該經典 IP 正式復活。（翻攝 Silent Hill Official X）

回顧《沉默之丘》系列的發展史，曾歷經長達十年的沉寂期。自 2012 年起該系列便無新作問世，直到 2024 年 10 月推出《沉默之丘 2》重製版後才重啟動能。隨著 2025 年 9 月發表的《沉默之丘 f》口碑熱賣，加上飾演主角「雛子」的日本女星加藤小夏積極宣傳，使系列聲勢攀上巔峰。岡本基認為，這為後續的影視改編、新作開發及各類重製計畫奠定了穩固基礎。

針對 2025 年後的布局，岡本基在接受採訪時表示，目前系列發展已步入正軌，未來的核心目標是盤點並整合所有已公開與尚未發表的開發項目。雖然希望能達成每年發售一款新作的目標，但內部仍需針對現有項目的排程進行最終釐清，以確保發行節奏的穩定性。這項「年年有新作」的願景，也象徵著 Konami 對該恐怖 IP 長線經營的信心。

然而，市場對於「一年一作」的產量計畫也存在不同聲音。部分觀察家憂心過度頻繁的開發可能影響作品品質，並以《決勝時刻》系列為例，指出子系列若過度開發可能導致玩家討論度稀釋與審美疲勞。對於熱愛該系列的玩家而言，如何在維持產量的同時兼顧《沉默之丘》一貫的高水準恐怖體驗，將是開發團隊未來需面對的關鍵考驗。

