沉默殺手！四分之一患者罹這癌已晚期 醫揭2關鍵檢查保命

大腸直腸癌已多年高居國人十大癌症發生率之首，近年更出現明顯年輕化趨勢。許多民眾自認身體健康、沒有不適症狀而忽略篩檢，往往等到出現明顯警訊才就醫，卻早就錯失治療的黃金時機。醫師指出，臨床上不少患者一確診就已是第三、第四期，顯示「沒症狀不代表沒風險」，提前篩檢才是防治關鍵。

大腸癌初期沒症狀，確診時已經晚期。（示意圖／翻攝自pixabay）

《每日健康》報導，亞東紀念醫院腫瘤科暨血液科專任主治醫師鄧仲仁表示，大腸直腸癌初期幾乎沒有症狀，因腸道黏膜缺乏痛覺神經，早期病灶「不痛不癢」，容易被誤認為腸胃不適、痔瘡或壓力大所致。等到出現血便、腹痛、排便習慣改變、體重下降等症狀時，往往已進展為侵襲性癌症。

根據臨床觀察，約有四分之一的大腸直腸癌患者在確診時已是第四期，三分之一為第三期；相較之下，第一、二期患者多半是透過篩檢及早發現。鄧仲仁醫師直言，「千萬不要等到身體有感覺才檢查，應該是在『沒感覺』的時候就先做。」

40歲黃金時機 提早篩檢可大幅降風險

鄧仲仁醫師指出，對腸道健康而言，40歲是風險開始上升的「腸道困惑期」，研究顯示，相較於50歲才開始檢查，40歲起進行糞便潛血檢查，可顯著降低大腸直腸癌的發生率與死亡風險。目前，政府也已經將公費糞便潛血檢查年齡下修至45歲，若有大腸癌家族史者，建議提早在40歲開始篩檢。

醫師說明，大腸直腸癌多由良性的腺瘤性息肉逐步演變而來，若能在息肉階段透過大腸鏡切除，就等同於在癌變前先行「攔截」，可大幅降低日後罹癌風險。

預防大腸癌 醫：這些檢查一定要做

針對預防方式，鄧仲仁醫師建議，民眾應把握以下重點檢查：

✎糞便潛血檢查：45歲以上民眾可定期接受公費檢查；有家族史者建議40歲起就開始。

✎大腸鏡檢查：若糞便潛血呈陽性，或屬高風險族群，可考慮每2至3年主動進行大腸鏡檢查，一次就能檢查並切除息肉。

✎必要時進行基因檢測：若不幸確診為晚期，透過基因檢測可協助醫師選擇合適的標靶藥物，提升治療成效。

除此之外，擁有健康的生活型態也是關鍵，醫師提醒，應減少精緻飲食與紅肉攝取，多吃蔬果與高纖食物，並養成規律運動習慣，每週至少3次中高強度運動，不僅有助降低罹癌與復發風險，也能提升整體免疫力。

鄧仲仁醫師強調，大腸直腸癌並非無法預防，只要透過定期篩檢、早期發現，加上健康生活與精準治療，多數患者都有機會長期控制病情，甚至成功治癒。

