沉默殺手！每10人就有1人罹患 「這種病」躍升全球10大死因

一項最新發表在醫療期刊《刺胳針》（The Lancet）的研究指出，一種「通常在病情危急之前都沒有任何症狀」的疾病，已經躍升全球10大死因，這種病就是「慢性腎臟病」，目前全球約有7.88億人患有這種病，是30年前人數的2倍之多。

據太陽報報導，這意味著超過1／10的成年人患有慢性腎臟病，這種疾病會導致腎臟逐漸停止運作，使身體無法清除血液中的廢物和多餘液體。慢性腎臟病現在每年導致約150萬人死亡，已經躋身全球10大死因的第9名，前8名分別是中風、缺血性心臟病、慢性阻塞性肺病、失智症、肺癌、 糖尿病、下呼吸道感染和高血壓性心臟病。

這項研究是由美國紐約大學朗格尼醫學中心（NYU Langone Health）、格拉斯哥大學與華盛頓大學健康指標與評估研究所（IHME）共同主導，分析了133個國家、共2230份已發表的研究論文和國家衛生資料。

研究結果表明，全球約有 14% 的成年人患有某種程度的腎臟損傷，但大多數人並未意識到，因為慢性腎臟病通常發展緩慢且悄無聲息。慢性腎臟病早期通常不會引起任何症狀，因此很多人沒有意識到自己患有這種疾病，許多人在病情發展到一定程度後才接受檢查，但他們的腎臟已經受損，需要洗腎或是腎臟移植。

研究作者之一葛蘭姆（Morgan Grams）教授指出慢性腎臟病常常被漏診和漏治，這次的研究強調，需要進行更多尿液檢測以便及早發現慢性腎臟病，並且需要確保患者在確診後能夠負擔得起並獲得治療。

報導指出，在英國大約有720萬人患有慢性腎臟病，也就是說每10個人就有1個人罹病，這還不包含尚未被診斷出來的300萬人。

英國腎臟研究協會先前曾警告，隨著第二型糖尿病、高血壓和肥胖的問題持續上升，未來10年罹患慢性腎臟病的人數可能會進一步上升。一項在美國腎臟病學會腎臟週上發表的新研究也發現，腎功能受損會增加心臟病的風險，導致全球約12％的心血管疾病死亡。世界衛生組織已將慢性腎臟病列入2030年前需要優先解決的疾病清單。



