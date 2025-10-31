「沉默殺手」肺腺癌2年奪走3星！除了坣娜還有他們 「起初以為感冒」終撒手
坣娜因肺腺癌在59歲時離世，丈夫薛智偉心痛發文表示，2021年演唱會後她出現咳嗽症狀，因疫情影響未能及時就醫，直到同年12月才確診為第四期肺腺癌。她以堅強意志與從容心態「陪我又多走了四年」，病程雖困難，但仍維持積極生活。肺腺癌被稱為沉默的殺手，許多人發現時已屬晚期，汪建民與顏正國也是發現即末期，在去年與今年去世。
以《好小子》童星出道，曾一度誤入歧途坐過牢的資深演員顏正國，於2024年確診晚期肺腺癌，最初症狀不明，曾被誤認為感冒，錯過早期治療時機。確診後病程迅速惡化，他接受化療與標靶治療，但仍無法扭轉病勢。最終於2025年10月7日辭世，享年50歲。
演員汪建民則在2024年被診斷為第四期肺腺癌，癌細胞已從右肺擴散至頸椎與腦部，雖然平時不抽菸、不喝酒，健康狀況良好，但病情仍快速惡化。他接受過多次化療及超過60次電療，仍未能挽回生命，最終於同年10月7日病逝，享年56歲。
肺腺癌早期症狀隱匿，常被誤認為感冒或咳嗽，因此定期健康檢查非常重要。專家建議，高風險族群（如長期吸菸者、有家族肺癌史者或長期接觸空汙的人）應定期接受低劑量電腦斷層（LDCT）篩檢，以提高早期發現率。日常生活中，可透過戒菸、避免二手菸、維持室內空氣清新、均衡飲食及規律運動來降低風險。值得注意的是，即便不抽菸的人也可能罹患肺腺癌，尤其是女性與亞洲族群，因此篩檢與警覺症狀同樣重要。如出現持續咳嗽、咳血、胸悶或呼吸困難等症狀，應及早就醫，接受影像檢查與專科評估，及早治療可明顯提升存活率。
