沉默的地貌殺手！ 南台灣「泥貫入體」 專家示警危機

在台灣西南部有一種看不見的力量正在悄悄改變地貌，被稱作「泥貫入體」。泥流被板塊擠出，導致地表變形、隆起，不但建物被破壞；高雄中寮隧道還耗費近十億元整修。地質專家更預警，從台南到高雄，包括橋頭科學園區、高鐵南延屏東，以及台南鐵路地下化等重大建設都要小心。民視異言堂團隊深入追蹤，還入圍了今年卓越新聞獎。

來到高雄旗山，靜謐的山間，古樸的民宅，卻潛藏著台灣南部的地質危機！

屋主林定燊：「這間是房間，隔壁也是房間，現在已經壞成這樣，都不能住了啊。」

牆壁裂開超過30公分，連人都可以側身通過。房間裡還擺著弟弟的婚紗照，但如今一家人得散居各處。

屋主林定燊：「這本來是我三弟的房間，他都住在這裡，之前他都住在這裡，因為房子無法居住，搬到高雄仁武。」

類似慘況也出現在內門，屋主原本用來養老的房子，因地表隆起破壞，嚴重扭曲。





屋主親戚楊先生：「這本來是客廳，這裡是房間，這裡一間房間一間廚房，這裡還有一間，他的客廳很寬敞。」

地板傾斜到連站著都有困難，拿坡度器一量，傾斜竟達14度以上。

成大測量及空間資訊學系教授景國恩：「其實這裡可能有泥一直往上在拱，前面的話有邊坡滑動，一直在破壞這個房子，所以讓整個房子傾斜。」

台灣西南部鬆軟、含水量較高的地質中，遇到板塊擠壓，泥岩就會像擠牙膏一樣被擠出，讓地表出現抬升、傾斜。這種「泥貫入體」，不但出現位置難以預測，甚至可能與斷層、地震交互作用。像高雄「中寮隧道」才通車半年就出狀況，就是受到雙斷層以及泥貫入體影響。隧道路面每年抬升高達8公分，橋梁每年也錯動6公分。





交通部高公局工務科科長鄭榮輝：「這種情形就不能像我們早年這樣子，就是壞什麼就修什麼，所以我們把腦筋轉一個想法，我們就把這個橋樑取消掉，把這個隧道退縮，本來斷層是在隧道裡面，我們只要把洞口往後退縮避開，那這個斷層在洞口外，它再怎麼隆起，隧道就比較不會損壞。」

高公局花費近十億元，史無前例地把隧道截短100公尺、挖掉半座山，還把田寮三號橋完全拆除，但至今路面抬升，已超過140公分，仍需定期維護。

經濟部地礦中心資源地質組科長陳松春：「因為這邊都屬於泥質的地形，所以目前的研究在這個部分裡面，在這個科學研究這個重要工程裡面，我們都有看到建物被抬升破壞的情形。」

近年政府積極開發西南部，帶動產業發展，但潛藏地底的危機，是不容忽視的風險

