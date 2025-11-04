「沉默的榮耀」時代悲劇！各為其主死得其所沒有遺憾！／吳軾子

▲白色恐怖時代槍決行刑場～台北市馬場町紀念公園。（記者張達威拍攝）

吳軾子

目前正在中國大陸熱播的電視劇「沉默的榮耀」，講的是民國38年間，國民政府潰敗退守台灣時，一大堆的國軍將領投共，或加入中共的地下黨組織，滲透到國民政府各部門。台灣風雨飄搖，朝不保夕，草木皆兵。蔣介石總統為了鞏固政權，不得不採取最高壓手段統治台灣。

所以，我們稱那時代為「白色恐怖年代」，十多年間，發生了大大小小的「類政變」，和破獲重大匪諜案件，株連之廣，令人觸目驚心，不寒而慄！寧可錯殺一百，也絕不放過一個。數萬人頭落地，被無辜牽連者眾，成為時代冤魂！

而吳石、朱楓、陳寶倉、聶羲四位中共間諜，被自己同志出賣，遭國民政府逮捕後，速審速結，就地槍決。這個案件還株連了1400多位無辜者慘遭殺害，死得不明不白，這就是時代的悲劇！

間諜人員各為其主，忠於自己的主子，並無對錯。他們是拎著自己的頭顱在工作，早已抱必死決心，被抓時遭槍決，也是死得其所，並無遺憾！

毛澤東為四位烈士題詞

驚濤拍孤島，

碧波映天曉。

虎穴藏忠魂，

曙光迎來早。

只希望兩岸早日和平統一，中華民族萬世太平，共享民主自由、人權法治的幸福安康生活，不要再有中國人互相殘殺的悲劇了！