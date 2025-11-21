沐心泉農場黃金楓白雪木花季來了 花季時間、入園門票、交通資訊一次看！

沐心泉農場四季自然美景

來到沐心泉可以享受以大自然為伍的樂趣，沿著園區設計的木階，漫步在環花步道旁，能欣賞百花爭豔的美景，一年四季花開不斷，2～3月是櫻花季、4～5月是螢火蟲季及油桐花季、5～8月是金針花季、12月可賞白雪木，還有玉桂樹、野薑花、角莖野牡丹、槭樹等，讓人流連忘返。

若有機會在農場遇到濃霧，在雲霧間遊走像極了在仙境一般，遍地的白雪木像極了雲海，宛如一片耀眼的雪景。這裡的美食更是令人難以忘懷，食材講究天然健康，份量更是十足，且價格實惠，火鍋套餐及排餐十分美味，讓遊客在大自然的好風光裡也能滿足味蕾。

白雪木（圖片來源：Getty Creative）

2025 黃金楓白雪木花季營運資訊

◆花季期間：2025/11/25～2026/1/4（實際花況依氣候狀況而定）

◆營業時間：平日9:30～18:00、假日9:30～18:30、最晚入園時間16:30

◆地址：台中市新社區中和里中興街60號

◆入園門票：

全票200元/1人（花季期間門票折抵消費100元，非花季時間全票$200可折抵$200消費）

半票100元/1人（6～12歲、身心障礙手冊本人、陪同者一名）（花季期間門票折抵消費50元）

免票（孩童6歲以下、銀髮80歲以上免門票）

◆寵物入園：免門票，請繫上牽繩

◆供餐時間：上午10:30～下午16:30（園區全面禁帶外食、泡茶，敬請配合）

◆小提醒：疫情解封後花季期間一般遊客免預約，遊覽車請預約

◆更多資訊：沐心泉休閒農場FB

沐心泉農場黃金楓白雪木季（圖片來源：沐心泉悠閒農場）

沐心泉農場交通資訊

◆大眾運輸：台中火車站搭270、271公車，或豐原火車站搭90公車，到中興嶺下車，再轉搭計程車

◆自行開車：

國道1號由中清交流道下走松竹路，往大坑方向經東山樂園，過中興嶺再往新五村方向直走，見往中和村指標右轉，經一段山路，遇大三叉路口，右轉往中和村，直行經中和國小（在此之前可依薰衣草森林路標走）再往前行約5～7分鐘左右，看見沐心泉招牌依山路向上即可到達。

國道1號(或國道3號)接國道4號走到底左轉，走台3號省道經石岡，往東勢方向，過東勢大橋後往右轉接台8號省道中橫公路往谷關路上，過龍安橋往新社方向一直直行，經過安妮公主花園再直行，到三叉路口左轉往中和村方向，行經中和國小（在此之前可依薰衣草森林路標走）再往前行約5～7分鐘左右，看見沐心泉招牌依山路向上即可到達。

沐心泉農場順遊景點推薦

石岡水壩：欣賞波瀾壯闊的水壩風景。

泰安落羽松森林：紅黃交織的仙境，是秋冬限定的網美景點。

谷關溫泉風景區：走步道、吊橋、逛老街，一次滿足。

谷關溫泉：碳酸氫鈉泉美人湯，放鬆身心

資料來源：沐心泉休閒農場

資料整理：Vinge

