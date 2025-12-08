沐愛而行公益路跑 支持偏鄉與弱勢

記者李靜音／高雄報導

沐華國際美容今（8）日攜手高雄市政府教育局、運動發展局宣布將於明年3月14日舉辦公益路跑，所有報名所得將全額捐贈給高雄市政府支持偏鄉學校及弱勢團體，號召熱愛運動的市民朋友一起做公益「跑出愛的力量」。

沐華國際美容創辦人洪若萍、董事長謝丰益，出席「沐愛而行 跑出愛的力量」公益路跑報名啟動記者會，表示沐華成立25年來，始終相信「美，不只是外在的光彩，更是來自心中那份願意付出的善意」，秉持著取之於社會、還之於社會的信念，將美容專業與公益精神結合。

今年沐華以「公益路跑」來慶祝這一段美麗蛻變的旅程，此次路跑的報名所得將全數贈與高雄市教育局及運發局，幫助弱勢學子在求學路上不受環境所困，陪伴他們一起前進奔向未來。

高雄市教育局長吳立森以及受贈單位代表桃源國中及潮寮國中校長亦出席記者會，皆表達支持沐華為了臺灣孩子的教育及弱勢團體的需求，展現回饋社會的愛心，誠摯號召熱愛路跑、關心教育的朋友踴躍報名路跑，除了可以運動強健身體，還能同時響應愛心公益活動。

此次「沐愛而行 跑出愛的力量」公益路跑全長3公里，屆時將自高雄夢時代購物中心集結出發，報名將獲得精美紀念衫、運動毛巾、束口袋背包、沐華洗沐旅行組等超值好禮，現場還有好禮抽抽樂，墾丁夏都住宿券、iPhone 17 Pro、吸塵器及氣炸鍋等多款家電等著被幸運抱回家。

即日起開放網路報名，報名費用600元將全數捐贈學校及弱勢團體，更多活動報名資訊，請上《一起報名！》（www.joinnow.com.tw）報名系統，歡迎各界踴躍響應，一起跑出愛的力量。