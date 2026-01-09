沐植園藝引進雨林新綠意 黃子其為田尾注入室內園藝新思維

(觀傳媒中彰投新聞)【記者周厚賢／彰化報導】提到彰化田尾花鄉，多數民眾腦海中浮現的，往往是花團錦簇的繽紛花海，或是一棵棵姿態挺拔、價值不菲的珍稀樹木；近年來，多肉植物的興起，也逐漸成為田尾花鄉的重要印象之一。然而，在這些熟悉的植物風景之外，一股新興的綠色力量正悄悄在田尾扎根，改變大眾對園藝的既定想像—那就是觀葉植物。

身處田尾花鄉不賣花，沐植園藝闆娘黃子其顛覆傳統思維打造新園藝格局。（圖／記者周厚賢攝）

位於田尾花園核心地帶的「沐植園藝」，每天都迎來一波又一波遊客造訪。吸引他們駐足的，並非爭奇鬥艷的花朵，而是店內一株株造型獨特、許多人一輩子都未曾見過的觀葉植物。園藝經營者黃子其也把握機會，向來訪的民眾細心解說這些來自熱帶雨林或森林的「新住民」，如何在台灣落地生根，成為居家生活中的綠色夥伴。

位於田尾花園核心地帶的「沐植園藝」，每天都會迎來一波又一波遊客造訪。（圖／記者周厚賢攝）

一般人往往認為，觀葉植物必須依賴充足的戶外日照才能健康生長，但事實並非如此。黃子其表示，這些特殊品種的觀葉植物經過長期馴化後，已能適應室內環境，只要妥善控制溫度與濕度，並搭配適當的人工光源，就能在室內空間中展現迷人的姿態，為居住者帶來視覺上的療癒與生活的搖曳感。

有別傳統印象中牆壁上掛的是蘭花，黃子其在沐植園藝世界裡有著奇特的觀葉植物做組合。（圖／記者周厚賢攝）

黃子其指出，特別是在幾年前疫情期間，居家時間增加，觀葉植物的需求呈現數倍成長，不僅成為室內裝飾的一環，更被視為具有「居家療癒」效果的綠色植物，深受民眾喜愛。除了植物本身的魅力，沐植園藝也在盆栽組合與苔球設計上融入巧思，打造出不輸多肉植物的整體造型美感，同時兼顧更簡易的照顧方式。黃子琪強調，希望遊客將植物帶回家後，能順利適應新環境，與主人長期相伴，成為家中不可或缺的一分子。