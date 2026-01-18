沐浴乳不能「這樣做」！專家揭真相恐細菌量超標

生活中心／尤乃妍報導

許多人為了不想浪費，當沐浴乳、洗髮精快用完時就會加水搖一搖繼續使用，或買補充包，平底還剩一點就直接倒新的清潔劑。不過專家提醒，這樣做可能滋生細菌、微生物，整罐成細菌溫床，接著洗澡恐滲透全身，導致健康出問題。









沐浴乳還是「細菌溫床」？專家驚揭「2節儉真相」幾乎每人都做過！

洗澡時，若使用放置過久且加水稀釋過的沐浴乳、洗髮精，恐讓細菌爬滿全身。（示意圖，非關此新聞／民視新聞）

林口長庚醫院臨床毒物中心護理師譚敦慈在節目《祝你健康》中提到，許多人為了節儉，在沐浴乳、洗髮精用到快見底時會加水搖一搖繼續使用。不過，這樣行為可能導致細菌滋生，再隨著洗澡時滲透全身，對身體健康造成影響。她引用衛福部過去的檢驗結果指出，加水後的清潔用品中，細菌數量明顯偏高。另一方面，譚敦慈也指出，有人喜歡買補充包，但在添加新的沐浴劑到瓶子前，卻沒有好好清潔、消毒，同樣也會導致細菌滋生。建議可以購買含有適量安全抑菌劑的洗浴產品，且要添加補充包前應徹底清潔、曬乾、消毒，才能細菌越生越多。

洗碗精、洗手乳等等清潔用品都應儘量避免加水使用，或是短時間內儘快洗完。（示意圖，非關此新聞／民視新聞）

皮膚科醫師蔡逸姍也曾在個人粉專發文分析，自來水並非完全無菌，加到一大瓶洗手乳（或洗碗精、沐浴乳）瓶子裡，都有可能增加細菌或其他微生物，而產品本身添加的防腐劑，也會因為濃度被稀釋，導致效果下降。她建議如果快用完，瓶底剩一點點真的擠不出來時，可以加水到瓶中稀釋使瓶底剩餘的產品用的徹底，也可以用煮過的開水放冷後稀釋，但要特別注意的是要「儘早用完」。

