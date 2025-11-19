沐浴乳加水使用超NG！專家揭補充包正確用法，「少做１事」反而越洗越髒

環保意識盛行的現代生活中，越來越多家庭選擇使用補充包來減少包裝廢棄物，然而這看似友善環境的做法，卻隱藏著健康風險。專家指出，若未正確使用補充包，不僅無法達到預期的清潔效果，更可能因為細菌大量繁殖而對健康造成威脅，提醒民眾在追求環保的同時，也要注意使用方式的正確性。

洗手乳補充包細菌量

無毒教母譚敦慈在《醫點不誇張》節目中表示，雖然她一向支持環保理念，包括拒絕使用一次性餐具，但對於補充包的使用卻格外謹慎。過去曾有人針對加入補充包的洗手乳進行檢驗，結果令人震驚，發現細菌量出現暴增現象。

洗髮乳、沐浴乳補充包怎麼倒

譚敦慈建議，不論是洗衣精、洗髮乳，還是其他日常清潔用品，若要使用補充包必須嚴格遵循４個步驟。首先，將舊產品完全使用完畢，不留任何殘餘；其次，把舊容器徹底洗乾淨，甚至建議用沸水消毒舊容器；第３，確保將舊容器內的水分完全曬乾；最後，才將補充包倒入處理過的舊容器中，這樣比較安全。

未清潔容器恐越洗越髒

譚敦慈警告，如果沒有按照上述步驟處理，清潔用品反而會因為使用未清潔的舊容器而孳生細菌，導致「越洗越髒」的反效果。她同時提醒民眾，洗完手後務必要把手徹底擦乾，因為若沒有將手擦乾，手上細菌反而更多。

沐浴乳加水稀釋滋生細菌

清洗劑業者「笙闆」曾在臉書發影片指出，許多人習慣在洗髮精、沐浴乳等清潔產品快見底時加點水繼續使用。然而，這些產品為了避免細菌孳生，都會添加一定比例的防腐劑，一旦加水稀釋後，防腐系統就會崩壞，可能導致細菌在瓶內大量孳生，不僅減弱清潔效果，更可能對健康造成威脅。至於能不能使用補充包？他建議，務必將舊容器清洗乾淨並完全曬乾，再將補充包倒入容器內。



衛福部也曾在臉書提醒，自己加水稀釋沐浴乳、洗髮精，裝罐長期擺放或分多次使用，有可能影響產品品質，還可能滋生細菌，因此建議大家不要這樣做。

▲洗完手後務必把手擦乾，不然可能殘留細菌。（圖片來源：shutterstock達志影像）

