沐浴乳快用完別加水！專家示警「是大忌」細菌爆增 補充包用法曝

許多人為了節省，常在沐浴乳或洗髮精快用完時，習慣加入自來水搖一搖繼續使用，認為這樣不浪費、又能省錢。不過專家嚴正提醒，這樣的做法其實暗藏健康風險。

林口長庚醫院臨床毒物中心護理師、素有「無毒教母」之稱的譚敦慈，在節目《祝你健康》中指出，許多民眾習慣將剩下少量洗劑加入清水搖勻繼續使用，或在瓶中尚有殘留時，直接倒入補充包混合使用。她強調：「這是大忌，不要這樣節儉。」譚敦慈引用衛福部過去的檢驗結果指出，加水後的清潔用品中，細菌數量明顯偏高，若真的擠不出來，建議直接丟棄會比較安全。

她進一步提醒，若要使用補充包，必須先將原本的瓶器徹底清洗乾淨並晾乾，甚至可使用少量酒精消毒，倒掉後再加入新液體。因為若殘留舊品或瓶內潮濕，將容易滋生細菌，造成污染。「勤儉是美德，但更重要的是確保使用的產品安全無虞。」

皮膚科醫師蔡逸姍亦曾在個人粉專發文分析，自來水並非完全無菌，直接加進清潔劑中，不僅可能引入細菌，原有的防腐劑也會因此被稀釋，導致防腐效果降低，增加產品腐敗與洗淨力下降的風險。

蔡逸姍建議，當產品幾乎見底、無法擠出時，可加入少量清水讓殘餘液體充分流出並一次用完；若想更謹慎，應使用煮沸放涼的水較為安全。

此外，新光醫院家醫科醫師柳朋馳也建議，如需稀釋使用，可將少量洗劑分裝至另一個乾淨空瓶，再加入冷開水稀釋，並於短期內使用完畢。切記千萬不要直接往原瓶中加水，否則整瓶產品可能因變質發臭而報廢，反而得不償失。

