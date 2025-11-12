沐浴乳推薦Top 30！2025最新開架＆專櫃沐浴乳完整清單
如何挑選適合的沐浴乳？依肌膚與需求分類推薦
挑選沐浴乳時，除了考量香氣與品牌喜好，還能根據「膚質」、「季節」與「生活型態」來選擇。
乾性肌膚：重視保濕與修護配方
乾性肌如果過度清潔，容易在沐浴後感覺有搔癢感或脫屑狀況，建議選擇含有神經醯胺、乳木果油、燕麥萃取、玻尿酸等成份的保濕型沐浴乳。並優先挑選pH值中性、不含皂鹼的產品，避免過度清潔破壞皮脂屏障。
油性肌膚：清爽配方為主
油性肌可選擇添加茶樹、尤加利、薄荷等淨化植萃成份或含酸類的產品，幫助調理皮脂分泌。若常運動流汗，還可考慮帶有抗菌或淨味效果的沐浴乳。
敏弱膚質：低敏無香、簡化成分表
對香料、介面活性劑容易過敏者，建議選擇無香料、無酒精、無著色的低敏系列。以胺基酸界面活性劑、燕麥或洋甘菊萃取為主，減少刺激。
中性肌膚：保濕與清潔兼具
中性膚質選擇範圍最廣，可依季節調整。夏天選清爽型、冬天換成滋潤型。
熟齡肌：潤膚油型
隨著年齡增長，皮脂分泌減少，建議使用油基沐浴乳或乳霜質地，例如含荷荷芭油、甜杏仁油、維他命E的產品。清潔後仍保有潤澤保護膜，洗後不乾澀。
2025沐浴乳推薦1：Cetaphil舒特膚三酸煥膚嫩亮潔膚露
舒特膚專為敏弱膚質設計，打造洗後不乾澀的日常角質代謝體驗，結合潔淨與護理於一體。
以「三酸煥膚」配方，精準調和杏仁酸(AHA)、水楊酸(BHA)與葡萄糖酸(PHA)，達到溫和去除老廢角質、暢通毛孔與加速肌膚更新，還能同時補水，讓敏弱肌也能安心展開每日煥膚儀式。
搭配舒特膚專為敏弱膚質打造的「穩膚金三角」(菸鹼醯胺B3、維他命原B5、甘油)調理，清潔同時滋潤，維持肌膚天然保濕屏障。質地為透明凝露狀，能貼合肌膚紋理進行溫和按摩，洗後清爽不緊繃。臉與身體均適用。
容量與價錢：236ml，NT550、473ml，NT830
適合膚質：油性肌膚、敏弱性肌膚卻有煥膚需求的人。
2025沐浴乳推薦2：BOTANIST蜜桃檸檬沐浴乳
採用「蜜桃檸檬」的清爽甜美香氛，在甜美清新的水潤桃子香味中加入了清爽的檸檬與薄荷。
沐浴乳主打溫和清潔同時深層保濕，洗出水感滑嫩肌。成份特別採用日本產的「升級再造水蜜桃」，來自於水蜜桃生產過程中原本會被棄置的果實與葉片，相當具有環保概念。還分成清爽型與保濕型。
容量與價錢：440mL，NT390
適合膚質：任何膚質皆適用。
2025沐浴乳推薦3：SABON流光夜宴沐浴油
SABON在2025年聖誕系列中推出的限量沐浴油。
延續流光夜宴限量香氣，馥郁的桂花與白木蘭在沐浴間交織，襯以檀香與香草的溫潤，讓繁華的聖誕氛圍緩緩沉靜。
富含橄欖、酪梨、荷荷巴與小麥胚芽油的植物配方，於清潔同時深度滋養，細緻泡沫柔潤包覆全身，洗後肌膚柔嫩滑順，如絲緞般散發柔光。
容量與價錢：300ml(PET瓶)，NT1,080、450ml，NT1,480
適合膚質：任何膚質皆適用，特別是乾燥肌與熟齡肌。
2025沐浴乳推薦4：黛珂AQ煥妍潤澤沐浴乳
結合黛珂AQ系列多年來對極致品質的追求與深厚的肌膚科學知識，2025年特別以抗老化調理為概念推出沐浴乳。
當中精選白樺水與禾雀花淬取液等美容成份，融合AQ護膚系列配方，讓肌膚閃耀動人光澤。纖細柔軟的泡沫輕柔包覆肌膚，彷彿用美容液洗淨身體般的奢華享受，洗後肌膚光滑細緻，觸感柔嫩。還以金玉蘭、曇花以及木蘭為主調和出清雅的香氣，放鬆緊繃的身心。
容量與價錢：350mL，NT1,800
適合膚質：任何膚質皆適用，特別是乾燥肌與熟齡肌。
2025沐浴乳推薦5：歐舒丹白薰衣草沐浴膠
歐舒丹白薰衣草系列靈感源自普羅旺斯陽光下的恬靜小巷，彷彿晨光灑落、微風拂過，飄揚的亞麻布浸潤著淡雅芳香。
肌膚披上一層白薰衣草香氣薄紗，沐浴膠延續白薰衣草的清新香調，佛手柑與玫瑰融合草本香息，洗後肌膚散發淡雅香氣，如晨間陽光灑落般純粹舒心。搭配柔細泡沫溫和潔淨肌膚。
容量與價錢：250ml，NT900
適合膚質：任何膚質皆適用。
2025沐浴乳推薦6：Le Labo羅勒沐浴膠
屬於Le Labo的個人護理系列，羅勒香氣搭配馬鞭草，帶來柑橘調的綠意芬芳，散發清新的柑橘與植物氣息，並以帶有胡椒調的尾韻全面昇華清新感受。
這款泡沫豐富的沐浴膠由芝麻油、迷迭香、葵花籽油製成，在清潔身體的同時，帶來私人靜謐、心曠神怡的享受。
容量與價錢：250ml，NT1,300、500ml，NT1,850
適合膚質：任何膚質皆適用。
2025沐浴乳推薦7：Aesop厄勒俄斯滋潤身體潔膚露
Aesop首款乳霜質地的身體潔膚露，奶油般的獨特質地，以細微泡沫提供舒緩潔淨效果。
蘊含多種潤膚保濕成份，包括乳木果油、荷荷芭籽、維他命E等，也富含備受推崇的淨化植物萃取，像是雪松、廣藿香、丁香。這些植物萃取精油，交織出木質、辛香、草本的迷人香氣，令身體肌膚和沐浴空間縈繞美好芬芳，令人傾心著迷。
容量與價錢：500mL，NT1,700、180mL，NT1,250
適合膚質：任何膚質皆適用，尤其是乾燥肌。
2025沐浴乳推薦8：auscentic奧森青開窗微香沐浴蜜
採用日本熟成酒粕萃取，來自日本400年歷史釀酒廠，將稻米陳釀清酒的副產物物盡其用，帶來豐盈而紮實、溫和帶有張力的綿密泡沫。
有別傳統清潔，嶄新漸進式潔淨模式，嵌合表面髒污，以降低對肌膚傷害的方式，輕輕帶離。肌膚留下的感覺，不只是自然的微香，也是一種自然的潤澤。
以100%純精油傳遞自然香氣，由血橙、粉紅胡椒、古巴香脂、白玉蘭葉構成的果香花香調，讓洗澡時光更療癒。
容量與價錢：350ml，NT780
適合膚質：任何膚質皆適用。
2025沐浴乳推薦9：YOLU寧靜修護沐浴乳
YOLU首度推出的身體類產品，以「濃密保濕 × 睡前香氛 × 美肌修護」為三大關鍵，在夜晚黃金時段為肌膚注入潤澤，讓沐浴不只是清潔，更成為全身肌膚保養的第一步。
寧靜修護沐浴乳主打添加膠原蛋白能深層滋潤乾燥肌膚，帶來飽滿潤澤的柔嫩肌膚，同時搭配橙花與梨子香氛，溫和的香味讓沐浴成為一種療癒儀式。
容量與價錢：440mL，NT390
適合膚質：任何膚質皆適用，尤其是乾燥肌。
2025沐浴乳推薦10：貝膚黛瑪舒益輕沐浴油
舒益輕沐浴油運用肌膚仿生修護專利DAF™和生醫級純水、肌膚屏障修護專利SKIN BARRIER THERAPY™等等加強守護肌膚。
使用溫和的天然椰油精華清潔成份，並且額外添加B3、維他命E、卵磷脂滋養潤澤肌膚。pH5.5、無皂鹼、無酒精、無人工合成色素。輕盈質地，溫和淨化，保護肌膚天然屏障
容量與價錢：100ml，NT199、200ml，NT399、1L，NT899
適合膚質：任何膚質皆適用，尤其是乾燥肌。
2025沐浴乳推薦11：dermalogica德卡身體賦活潔膚蜜
融合經典土耳其浴特有的香氛氣息，法國迷迭香融合清新茶樹及檸檬精油賦活並喚醒肌膚感官。還有維他命原B5、檀香、薰衣草等等賦予肌膚柔滑觸感。
不含皂鹼的天然植萃柔細泡沫，能在清潔的同時滋潤並維持肌膚健康。
容量與價錢：295ml，NT1,500
適合膚質：任何膚質皆適用。
2025沐浴乳推薦12：bamford木苔沐浴露
向英國森林多樣而親密的自然景觀致敬，因此散發著木質香調。泥土氣息的廣藿香與清新提神的鼠尾草及草本香的當歸完美平衡。
在起泡清潔的過程中，精油的香氣帶來充滿活力的沐浴體驗。配方中還融合了舒緩的蘆薈，有助滋養肌膚。
容量與價錢：250ml，NT1,250
適合膚質：任何膚質皆適用。
2025沐浴乳推薦13： Aromatherapy Associates平衡植萃沐浴露
英國品牌Aromatherapy Associates推出的沐浴乳。
精心調配由薰衣草、依蘭、芳樟精油組成的怡人香氣，不管洗手、沐浴都是美好的療癒時光。
容量與價錢：300ml，NT1,700
適合膚質：任何膚質皆適用。
2025沐浴乳推薦14：L:A BRUKET 327海鹽玫瑰潔膚露
屬於限量的海鹽玫瑰身體保養系列，靈感源自瑞典寧靜的岩岸風景，透過純粹天然的配方與香氣，捕捉斯堪地那維亞半島的美好時光。香氣融合海鹽玫瑰的柔和芬芳、清新鹹香的海洋氣息與尤加利的草本香韻，並結合雪松與廣藿香的深沉木質調。平衡而溫潤的香氣層次，宛如海洋的沉穩力量，在細膩香氛中重現瑞典海岸的恬靜優雅。
其中327海鹽玫瑰潔膚露屬於能有效清潔身體及雙手的高度保濕潔膚露，添加萃取自椰子油的SLSA植物性清潔成份，細緻泡沫能溫和清潔、不破壞肌膚屏障。
容量與價錢：450ml，NT1,200
適合膚質：任何膚質皆適用，特別是缺水肌膚。
2025沐浴乳推薦15：SAWAA波光淨膚酵母沐浴露
2025年推出升級配方，主打高濃度「酒釀酵母」與天然植萃成份，超過90%的酵母含量富含20種胺基酸、礦物質與維生素，搭配維生素B5深入滋養，潔淨同時補水。
選用來自台灣沿岸的紅葡萄藻與專利海藻醣Tornare®，調理油水平衡、穩定肌膚。多重複合草本植萃更提升整體泡沫質地，綿密親膚，洗後肌膚柔嫩滑順。
容量與價錢：500ml，NT1,100
適合膚質：任何膚質皆適用。
2025沐浴乳推薦16：Melvita粉紅胡椒美體沐浴露
靈感源自北歐傳統冷浴與歐美運動圈流行的「冰浴」概念，以舒適度極佳的天然薄荷涼感，搭配具緊實能量的粉紅胡椒果油精華，打造溫和版冰浴體驗，加強沐浴時的清爽感。非常適合以清新活力開啟新的每一天或是消除一整日的疲憊感，或在炎熱夏日或是運動後使用，帶來清爽舒適涼感與提振活力。
配方添加甘油提高保濕力，以植物性潔淨配方親膚溫和不刺激，讓每天的洗澡都是緊緻保養的完美啟動。
容量與價錢：200ml，NT780
適合膚質：任何膚質皆適用、喜歡涼感的人。
2025沐浴乳推薦17：ilāpothecary英草社No.101 SOS香莢蘭平衡沐浴乳
以檀香為前調基底，融合薰衣草與藍洋甘菊的療癒氣息，No.101如同一場漫步森林的感官旅程，帶來清新、寧靜且安定的沐浴體驗。專為壓力型肌膚與敏感膚質設計，特別適合長工時、疲憊身軀或運動後使用，能舒緩緊繃、釋放壓力，使身心獲得深度修護與滋養。
核心成份－山金車具備卓越的肌膚舒緩效果、藍洋甘菊富含多重活性分子能穩定膚況、葵花子油則提升保濕與防禦力。使用時取適量輕柔按摩於濕潤肌膚，再以清水沖淨，亦可加入泡澡水中增添療癒儀式感。
容量與價錢：200ml，NT1,780
適合膚質：任何膚質皆適用，尤其是壓力型肌膚與敏感膚質。
2025沐浴乳推薦18：LINLANG馥活平衡沐浴露
採用獨特生物發酵技術製程的天然糖脂質，搭配日本專利食品級淨化配方，能溫和去除髒污與異味，同時緊緻毛孔，並透過海藻糖、甜菜鹼等高保濕成份維持肌膚的水平衡，再透過富含維生素A、C的植萃煥白複方調理肌膚。
還透過佛手柑、柑橘與柚子的療癒優雅香氛，緩和緊繃的肌膚，搭配羅勒、香根草、雪松與麝香的沈穩氣息，讓身心都沈靜下來。
容量與價錢：300ml，NT950
適合膚質：任何膚質皆適用。
2025沐浴乳推薦19：Jo Malone London植癒煥新潔膚露
清爽純淨而充滿活力的海索草與香桃木精油的草本香氣，再以清新且帶點針葉木質香的杜松子點綴，清新的草本香氣洗滌疲憊，讓沐浴成為日常裡最重要的儀式。
植癒煥新潔膚露屬於二合一功能，可同時用於潔淨身體及頭髮。清透質地遇水會轉化為輕盈細緻的泡沫，為肌膚帶來清爽潔淨。含有豐富甘油滋潤成份，沐浴後保持肌膚彈性與活力。
容量與價錢：200ml，NT1,400
適合膚質：任何膚質皆適用。
2025沐浴乳推薦20：SALT & STONE玻尿酸保濕潔膚露-紫蘇橙花
來自加州的美體保養品牌SALT & STONE，以天然體香膏引領「身體氣味管理」風潮，其中紫蘇橙花天然體香膏多次蟬聯台灣銷售冠軍，偏草本花香深受歡迎。2025年延伸推出系列商品，其中就包含玻尿酸保濕潔膚露。
甜美的橙花與清新的羅勒交織，在茉莉與綠紫蘇葉的環繞下舒展芬芳，尾韻帶有絲柏與尤加利的平靜，呈現一種優雅卻不造作的寧靜氣息。
而且成份溫和且高度保濕，含有玻尿酸、海藻萃取物、藍莓萃取等等讓可令肌膚水潤如絲般柔滑，每一次的沐浴時光都是一種享受。
容量與價錢：450ml，NT1,100
適合膚質：任何膚質皆適用。
2025沐浴乳推薦21：WILDSMITH肌活煥膚沐浴膠
結合果酸AHA（包括甘醇酸、乳酸）與1%水楊酸BHA，雙重酸類協同作用，在日常沐浴中也能輕鬆去除老廢角質。
充分按摩後，可在肌膚上停留至多2分鐘，能有效深入毛孔，帶走髒汙油脂同時溫和代謝老廢角質，使肌膚維持細緻光滑，適合油性及容易毛孔阻塞的膚質。搭配茴香、葡萄柚與杜松子精油的療癒香氣，帶來舒緩且提振精神的沐浴享受。
容量與價錢：300ml，NT1,700
適合膚質：油性及容易毛孔阻塞的膚質。
2025沐浴乳推薦22：Maison Margiela慵懶週末沐浴乳
重現慵懶週末的標誌性味道，帶有清甜的荔枝香，高度還原香水的氣息。
沐浴乳馥郁芬芳的綿密泡沫能輕柔地擁抱肌膚，讓人沉浸在愉悅的沐浴時光。
容量與價錢：200ml，NT1,350
適合膚質：任何膚質皆適用。
2025沐浴乳推薦23：OSAJI森活調理水感潔膚露
OSAJI將「皮膚科學」視為研發基石，推出森活調理身體洗沐系列。以簡單成份、安全且低敏配方，為敏感膚質及日常溫和清潔需求而設計。
水感潔膚露內含高效保濕關鍵成份「聚季銨鹽-51」，模擬出人體細胞膜磷脂雙層結構，沐浴時能於角質表面形成保護膜，幫助肌膚長效保濕、維持屏障穩定。弱酸性配方結合胺基酸系清潔成份、玻尿酸，綿密豐盈泡沫溫柔帶走多餘油脂及髒污，洗出柔嫩水潤膚觸。
容量與價錢：300ml，NT980
適合膚質：任何膚質皆適用，特別是敏感膚質。
2025沐浴乳推薦24：PARFUMS DE LA BASTIDE香墅旅程香水潔膚露-索利耶蓬無花果
配方於法國普羅旺斯阿爾卑斯省製造，98%天然成份以橄欖油和椰子油為主原料，並富含3%植物甘油，提供額外的滋養和保護、幫助維持天然屏障，使潔淨後的肌膚更加滋潤舒適。
添加天然香水濃度高達1.5%，能增強香氣在肌膚上的持久度。無花果的香氣悄然綻放，濃郁卻不甜膩，帶著一種陽光親吻過果實的自然多汁感，溫潤誘人。最後留下一種令人安心、近乎肌膚本味的柔和甜香。
容量與價錢：500ml，NT1,480
適合膚質：任何膚質皆適用。
2025沐浴乳推薦25：BORNTOSTANDOUT甜祕密潔膚露
採用溫和不刺激的植物性成分，適合所有肌膚類型。
潔膚露配方模擬健康肌膚的弱酸性環境，綿密泡沫來自胺基酸界面活性劑，搭配荷荷巴油，保濕、潤澤肌膚。
Sugar Addict甜祕密前調以糖、肉桂和可可為主角，帶來甜蜜的感受。中段加入大量的蘭姆酒以增加深度，融合咖啡的苦味，成就一款大人系的甜點。沐浴後，立刻被高糖效應襲擊，愉快地享受這罪惡的快樂。
容量與價錢：350ml，NT1,780
適合膚質：任何膚質皆適用。
2025沐浴乳推薦26：香草集氣場淨化沐浴露
對應七大脈輪的精油勾勒出安穩正面的香氣，包括杜松果、廣藿香、葡萄柚、波旁天竺葵、澳洲尤加利、高地薰衣草、乳香等7種精油，ㄓㄞ沐浴時找回平衡安定的能量。
蘊含積雪草萃取精華能調理緊緻肌膚，使肌膚恢復生機。
容量與價錢：500ml，NT880
適合膚質：任何膚質皆適用。
2025沐浴乳推薦27：House of Rose湛藍無瑕淨膚沐浴露
House of Rose於2025年推出「blue na blanc湛藍無瑕身體系列」，專為注重肌膚白皙度的族群所研發，特別添加擁有「藍色力量」的杜松子萃取、矢車菊萃取、德國洋甘菊精油等，改善肌膚的純粹度。
添加甘草酸二鉀、AHA配方，有效清潔皮脂污垢及暗沉角質，維持肌膚健康，引導成為有透明感的明亮肌膚。具有獨特的卸妝機能，能溫和清除具有防水效果的防曬劑。
容量與價錢：200ml，NT780
適合膚質：任何膚質皆適用，特別是在意膚色乾淨度的人。
2025沐浴乳推薦28：阿原YUAN山茶清舒洗澡水
以陽明山原生山茶為基底，以白茶植萃工法為核心，搭配柳葉益生原、有機蠟菊萃取與迷迭香複方精油等草本成份。
潔淨同時舒緩肌膚，帶來透心沁爽的清舒洗感。
容量與價錢：250ml，NT880
適合膚質：油性肌膚、追求涼感的人。
2025沐浴乳推薦29：寶格麗綠茶中性香氛沐浴膠
寶格麗綠茶香水一直是品牌經典，如今更延伸到身體沐浴。
含有87%的天然成份，來自於印度綠茶讓身體沉靜在植物清新的活力感中，搭配橙花、柑橘芳香更顯迷人。泡沫細緻，味道清香，舒緩一天的疲勞
容量與價錢：300ml，NT2,375
適合膚質：任何膚質皆適用。
2025沐浴乳推薦30：LUX麗仕小氣泡爽膚沐浴露-微醺白桃香
沐浴露中還有微氧小氣泡，讓肌膚暢爽呼吸，透過涼感小氣泡質地深入清潔肌膚，宛如肌膚的清爽氣泡飲。當中蘊含的100%純度冰感薄荷因子更能為肌膚帶來清爽沁涼的感受，告別黏膩感。
微醺白桃香運用頂空活萃技術捕捉還原蜜桃成熟時的清甜，讓人彷彿變身行走的人間水蜜桃。
容量與價錢：700g，NT309
適合膚質：任何膚質皆適用、喜歡涼感的人。
3個使用沐浴乳的常見問題
挑選或使用沐浴乳時也有這些疑問嗎？一起來看看正確解答。
1.使用沐浴球、起泡網有差嗎？
有的。使用起泡網能幫助沐浴乳打出細緻泡沫，減少清洗時與肌膚的摩擦，也能節省用量。
2.起泡越多越好用嗎？
不一定。泡沫多寡不代表清潔力強，而是與配方有關。挑選沐浴乳的重點在於界面活性劑種類與pH值。
3.洗完覺得肌膚滑滑的是沒洗乾淨嗎？
不一定。部分含保濕配方或為油基底的沐浴乳，洗後會留下潤澤膜感，是正常現象。不過洗後若覺得過於悶黏或不舒服，代表不適合該配方，可考慮更換。
【本文由Marie Claire美麗佳人提供，未經授權，請勿轉載！】
延伸閱讀：
● 沐浴乳推薦Top 30！2025最新開架＆專櫃沐浴乳完整清單
其他人也在看
開架唇膏天花板都在這！3CE柔光小粉管、媚比琳鎖吻棒讓雙唇美到像天生好氣色
3CE粉漾柔光潤唇膏：韓系淡顏裸唇天花板3CE新作#柔光小粉管-粉漾柔光潤唇膏，以「一抹融唇」的輕柔質地掀起話題！結合雙重柔融科技與高濃度椰子保濕精粹，讓雙唇如被光暈包裹般透亮潤澤。九款色調橫跨裸棕、珊瑚橘、莓果紅，不論冷暖膚色皆能駕馭，#30「梨花大_肉桂卡布」散...styletc ・ 5 小時前
11月網購囤貨必備開架榜單出爐！從素顏清潔到唇妝煥新，一次入手最強人氣單品！
STEP 1：卸得乾淨也要卸得溫柔——專科超微米卸妝水妝容是自信的展現，但好的卸妝才是保養的開始。連aespa成員Giselle的素顏透亮肌也被網友挖出愛用這瓶，就是專科超微米卸妝水！以Micellar Formula深層潔淨分子，像磁鐵一樣吸附底妝、防曬與毛孔髒污，厲害的卸淨力讓妝容一抹...styletc ・ 11 小時前
今年冬天唇妝最流行「低飽和高級色」！TOM FORD、YSL、嬌蘭唇膏限定新色美到想全包！
TOM FORD太陽親吻紅毯超性感唇膏：晶透潤澤、光映高級感今年冬天，TOM FORD以「冬日陽光」為靈感推出限量「太陽親吻紅毯超性感唇膏」，靈感取自阿爾卑斯雪光為概念，重現陽光映照肌膚的細膩光澤。這次全新質地結合了唇膏的飽滿、唇蜜的光澤與潤唇膏的柔潤，一抹即現透亮水潤...styletc ・ 1 天前
高中生考前熬夜爆痘痘危機 皮膚科醫師：把握3個月黃金期
面臨學測壓力的許姓高三生，經常深夜補習後買炸物與手搖飲當宵夜續戰書桌，沒想到短短數週，臉頰兩側長出大片紅腫痘痘，甚至還會疼痛，不得不戴口罩上學。就醫後確診為「囊腫型痤瘡」，在醫師建議下採用外用藥搭配局中廣新聞網 ・ 1 天前
高三生熬夜吃炸物爆囊腫型痘痘，醫揭青春痘惡化元兇與黃金治療期
面臨學測壓力，一名許姓高三生因長期熬夜唸書、宵夜常吃炸物搭配手搖飲，近日臉頰兩側突然冒出大片又紅又痛的痘痘，就醫後竟被診斷為「囊腫型痤瘡」。經醫師建議使用外用藥、局部注射及口服A酸治療，並調整作息後，才終於讓他「有臉見人」。 八成以上的青少年都會長痘痘亞洲大學附屬醫院皮膚科醫師沈冠宇指出，「尋常性痤瘡」（acne vulgaris）俗稱青春痘，是青少年常見的發炎性皮膚疾病，約有八成以上的青少年曾經出現過。若控制不當，不僅容易留下痘疤，更會影響患者情緒與人際關係。 沈冠宇說明，痘痘的形成主要與四大因素有關，包括皮脂分泌過多、毛囊角化異常、細菌過度繁殖與發炎反應。此外，家族體質、藥物使用史、荷爾蒙失調等也是關鍵因素。若女性患者同時出現月經不規則、體重上升或多毛等症狀，應留意是否合併多囊性卵巢症候群（PCOS）。他提醒，熬夜、壓力大、抽菸、長期上妝等生活習慣都會使痤瘡惡化。 如何預防和治療?在飲食部分，沈冠宇強調應避免甜食、油炸物、奶製品及乳清蛋白等高升糖或高油脂食物，以免刺激皮脂分泌。保養方面，建議選擇清爽型防曬與保濕產品，避免厚重油膩質地阻塞毛孔；若需卸妝，卸妝水或卸妝乳較不易誘發痘痘。常春月刊 ・ 13 小時前
2025全球50最佳飯店排行！前3都在亞洲， 東京搶下4席
2025全球50最佳飯店榜單揭曉，今年前三名全由亞洲飯店奪下。第一名由「香港瑰麗」拿下、新加坡萊佛士勇奪第五，而東京氣勢驚人，共有四家酒店入榜，包括寶格麗酒店、安縵東京、Janu Tokyo與虎之門艾迪遜酒店，成為全球旅人心中最耀眼的奢華新地標。bella儂儂 ・ 13 小時前
小確幸！桃園颱風假「購物中心現人潮」 漁港民眾垂釣險象環生
即時中心／林耿郁報導鳳凰颱風將至，北台灣僅桃園「一枝獨秀」全面放假，羨煞其他縣市民眾；有民眾攜家帶眷，前往購物中心逛街，竹圍漁港也出現人潮，不少遊客採滿漁獲，讓店家營收增加不少；但也有釣客冒險在港邊釣魚，險象環生。民視 ・ 1 天前
《你旁觀的罪》全少妮「高冷臉」太時髦！Hush Cut、Sleek Bun，4款髮型打造高級厭世感，個性女子必學
全少妮「個性髮型」圖鑑：高層次Hush Cut這款髮型是近年韓國最流行的Hush Cut（或稱狼尾剪），完美展現了全少妮的慵懶與個性感。其特色在於明顯的高層次剪裁，髮尾削得較薄，創造出自然的蓬鬆與線條感。搭配空氣感的瀏海，不僅能巧妙地修飾顴骨與臉頰線條，更營造出一種剛睡...styletc ・ 5 小時前
黑胡椒「驗出蘇丹紅」！23公噸全銷毀 2款乾酪也出包
衛福部食藥署今（11）日公布邊境不合格品項，其中越南黑胡椒粒被檢出蘇丹色素四號，共計2萬多公斤在邊境全數銷毀；此外，來自法國及義大利輸入的乾酪，也被檢出大腸桿菌不合格，2批共計21.56公斤，依規定退運或銷毀。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
洗澡頭暈千萬別輕忽！醫示警「這種水溫」藏致命風險，必備４個安全措施
日常生活中看似簡單的洗澡行為，其實暗藏許多健康風險。德國血管健康醫師麥斯（Max Maddahali）先前提出警告，洗澡時若使用過熱的水，不僅可能導致血壓危險下降，更可能引發昏厥，甚至造成嚴重傷害或死食尚玩家 ・ 1 天前
內有影片／比101還高！通車不到一年 中國四川紅旗大橋坍塌
中國四川紅旗大橋垮橋！據《印度時報》（The Times of India）12日報導，位於四川省的紅旗大橋僅完工數個月就在周二（11日）發生坍塌悲劇，所幸在坍塌前就已經在附近道路發現裂縫並偵測到地形滑動，緊急封閉交通，沒有造成人員傷亡。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
《造夢之城—台北幕後故事》特展！揭密《沉默》《96分鐘》幕後花絮
《造夢之城—台北幕後故事》特展！揭密《沉默》《96分鐘》幕後花絮EBC東森娛樂 ・ 1 天前
40歲後，還適合做眼睛雷射手術嗎？新式LBV老花雷射，一次滿足看近看遠需求
40歲後，還適合做眼睛雷射手術嗎？新式LBV老花雷射，一次滿足看近看遠需求照護線上 ・ 14 小時前
周子瑜、張員瑛都入列！盧建勳醫師揭今年最夯「女星整形範本」：不只是美，還要比例和諧
從「三代神顏」Red Velvet Irene，到「人間香奈兒」BLACKPINK Jennie，韓國女星的五官設計幾乎成為亞洲整形診所的參考樣本。守葳診所盧建勳院長表示：「這些被稱為『整形範本』的女明星，其實並非完美無瑕，而是善於運用比例、線條與個人特質，展現出和諧有記憶點的特色。」他強調，現代審美早已從「放大五官」轉為追求「比例協調」，女星的美在於自然與特色。姊妹淘 ・ 1 天前
航空業者將推沖繩-台灣直飛! 日台觀光交流新里程碑
民視新聞／綜合報導日本有航空公司將在明年二月推出，沖繩台灣直飛航線，這依次航線開設也象徵沖繩與台灣，雙方在觀光與文化交流的新里程碑。現在有不少人往日本旅遊首選就是沖繩，航空公司社長其實就有提到，他發現台灣市場的潛力，加上沖繩擁有多元島嶼文化及自然資源，宮古島、石垣島等離島也有非常豐富的文化特色，直飛航線讓旅客能更便捷往返兩地，體驗更多不同的文化魅力。原文出處：航空業者將推沖繩－台灣直飛！ 日台觀光交流新里程碑 更多民視新聞報導日相挺台竟遭中國戰狼嗆「斬首」 鍾佳濱：看來北京要去東京交代員工遭「熊襲」勇猛抵抗！「臉遭巨爪劃傷」忍痛繼續煮麵住海邊管太多？中國外交部抗議高市早苗「台灣有事說」民視影音 ・ 1 天前
蘇澳水淹半層樓！ 兩棲突擊車AAV7出動救援
宜蘭縣 / 綜合報導 宜蘭從昨(11)日開始，劇烈豪雨持續下不停。在蘇澳的民貴街，水甚至一度淹到超過成人肩膀，國軍出動兩棲突擊車AAV7，協助將受困災民救出，宜蘭消防局也出動80艘橡皮艇，截至清晨5點共救出了89人。 鋼鐵巨獸頂著水勢，不畏積水冒雨前行，一旁泥流被激出陣陣水花，兩棲突擊車AAV拐緊急出動，載著大批民眾疏散，從車上看向災區的第一視角，更驚險，店家招牌雖然都還亮著，但整間店全被泥水灌入，水深將近半層樓高，畫面相當驚人。這裡是宜蘭蘇澳，受到鳳凰颱風外圍環流影響，蘇西里的民貴街嚴重積水，為了協助受困居民避難，國軍動用突擊車，與消防人員頂著暴雨，展開救援，消防人員滑著橡皮艇，挨家挨戶尋找受困災民，發現有人被困住，消防人員立即踩在一樓屋簷，小心翼翼將人，從二樓牆壁內扶出來。就擔心水深及膝居民行走不易，消防員直接將受困災民背在背上，將他們一位位帶離受災家園，根據統計宜蘭消防局統計，截至清晨5點總共出動了，80艘橡皮艇152輛消防車，以及325位消防員，成功救出89人，並協助139位民眾成功避難。清晨兩點多，陸軍步兵第153旅，也出動2車15人，為蘇澳送來滿滿物資，希望幫助災民，度過這次淹水難關。 原始連結華視影音 ・ 11 小時前
韓國滑雪新手懶人包2025：3大雪場推薦／滑雪穿搭指南／滑雪裝備須知／人氣滑雪團精選...5大QA一次看懂｜問Yahoo就對了
迎接即將到來的滑雪旺季，本篇為你整理韓國滑雪5大Q&A，從新手解惑、雪場推薦到穿搭與裝備須知，一次掌握所有重點，趕快收好這份冬季滑雪懶人包，開啟專屬你的韓國雪季冒險吧！Yahoo玩樂搜查團 ・ 1 天前
金裕貞甜美童顏毀滅！《親愛的 X》一秒變臉，韓網狂讚：「這是最高級的『厭惡美學』」
從甜美到操控：金裕貞的「時代進化」《親愛的 X》不只是金裕貞的角色突破，更是一場時尚態度的蛻變。她用彩妝來敘事，將「完美」武器化、「美麗」制度化。這樣的白雅珍，不再試圖取悅誰，而是以強大的氣場與精準的控制，重新定義了屬於自己的光芒。1.幸福光底妝：溫柔外表下...styletc ・ 2 天前
春春痘也分類「這一種」發紅劇痛！ 醫曝黃金治療期少留疤
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 青春痘有多困擾？根據統計，高達85%的青少年都曾長過青春痘。門診就有一名高三生面臨學測考試壓力，深夜補習結束返家前，都會買炸物及手搖飲當宵夜繼續唸書，結果臉頰兩側冒出大片青春痘，甚至還會疼痛，不得不戴口罩上學，也影響唸書情緒，就醫檢查發現是囊腫型痤瘡。皮膚科醫師提醒，需把握三個月的「黃金治療期」改善膚況。 亞洲大學附...匯流新聞網 ・ 1 天前
考生熬夜拼考試 青春痘悄悄爬上臉 醫籲調整作息、藥物雙管齊下
許姓高三生面臨學測考試壓力，每當深夜補習結束返家前，都會買炸物及手搖飲當宵夜繼續唸書，結果日前臉頰兩側冒出大片青春痘，甚至還會疼痛，讓他不得不戴口罩上學，連帶也影響唸書情緒，就醫檢查發現是囊腫型痤瘡，經建議外用藥物搭配局部藥物注射及口服A酸，同時調整作息後，總算讓他有臉出門了。亞洲大學附屬醫院皮膚科醫師沈冠宇表示，「尋常性痤瘡」(acne vulgaris)也稱為痤瘡或痘痘，是一種常見的發炎性皮膚疾病，尤其好發於青春期的青少年，因此也被稱為青春痘，約85%的青少年都曾發生痤瘡，若是控制不良、遺留明顯痘疤，會對患者的情緒、社交及人際關係造成重大影響。沈冠宇指出，痤瘡的形成機轉牽涉到許多病生理因素，除了皮脂分泌過多與毛囊過度角質化、毛囊皮脂腺內微生物過度繁殖及毛囊發炎為主要四大病因外，痘痘家族史及藥物史的詢問也非常重要，如果合併體毛增加、體重增加、月經不規則患者、不易懷孕等症狀，就需要檢查是否有多囊性卵巢症候群(PCOS) ，尤其熬夜晚睡、工作/學業壓力過大、抽菸或者需要長期上妝也都會惡化痤瘡。因此沈冠宇強調，飲食部分要避免吃甜食、炸物、油膩食物以及奶製品，另外乳清(高蛋白)也會增加痤瘡形台灣好新聞 ・ 1 天前