沐浴乳見底「加水搖」繼續洗最省？護理師示警：這是大忌 恐淪細菌培養皿

許多民眾秉持勤儉持家的美德，當家中的沐浴乳、洗髮精快見底時，習慣順手「加水進去搖一搖」繼續使用，以為這樣既省錢又不浪費。然而，這個看似無害的日常小動作，在專家眼中卻是危害健康的「大忌」。無毒教母譚敦慈示警，擅自加水不僅無法達到清潔效果，反而可能因稀釋防腐劑加上自來水中的微生物，讓整罐洗劑淪為「細菌培養皿」，長期使用恐引發皮膚感染危機。

自來水非無菌 稀釋恐致防腐劑失效

林口長庚醫院臨床毒物中心護理師譚敦慈在《祝你健康》節目中嚴肅指出，許多人為了把瓶底剩餘的洗劑用光，會直接加水稀釋，但衛福部過去的檢驗結果顯示，這類加水後的洗劑「細菌含量驚人」。

皮膚科醫師蔡逸姍也曾在粉專分析其科學原理，市售的自來水並非完全無菌，一旦加入瓶中，會立刻改變產品的配方比例。當防腐劑濃度被稀釋、抑菌效果變差，再加上水中的微生物，整瓶沐浴乳或洗髮精就容易腐壞變質，不但洗不乾淨，還可能導致皮膚過敏或感染。

換補充包別偷懶 瓶身清潔是關鍵

除了別亂加水，譚敦慈也特別提醒民眾在使用「補充包」時的錯誤習慣。很多人見瓶底還有殘留舊液體，就直接倒入新的補充液，這同樣不衛生。

她建議，正確的做法應該是：

徹底清洗

必須將空瓶罐徹底洗淨。

完全乾燥

確保瓶內無水分殘留，甚至可倒入少量酒精搖晃消毒後倒掉。

倒入新液

待瓶身乾燥、消毒完畢後，再填裝新的補充液。

譚敦慈解釋，若新舊洗劑混雜，加上水氣殘留，瓶內潮濕的環境非常容易滋生細菌，「勤儉雖是美德，但安全健康絕對要擺在第一位。」

真的想省這一點？醫教唯一「安全用法」

如果不甘心瓶底那最後一點點被浪費，到底該怎麼辦？蔡逸姍醫師建議，唯一的安全做法是「現用現加」。只有在「當下快用完、擠不出來」的那一次洗澡時，可以加水稀釋讓剩餘的量流出，並且要「一次全部用完」，絕對不能留到隔天或之後繼續洗。若想更保險一點，建議使用煮沸過並放冷的開水來稀釋，會比直接用自來水安全一些。



