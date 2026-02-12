沐浴乳讓孩子性早熟？醫曝挑產品「3原則」能降風險
近日網路上出現「沐浴乳是否會導致嬰幼兒性早熟」的討論，引發不少家長關注。對此，婦產科醫師蘇怡寧說明，目前沒有任何醫學證據顯示，1瓶沐浴乳就會直接造成孩子性早熟，但部分清潔用品中的內分泌干擾物與青春期提早具相關性，多屬長期環境暴露的結果。她建議家長選擇成分單純、味道不會太香濃、香味停留時間較短的產品，並重視整體發育評估，理性面對風險。
蘇怡寧醫師近日在臉書粉專發文指出，目前並沒有任何醫學證據顯示，只因為使用1瓶沐浴乳，就會直接造成孩子性早熟。不過，他也強調，家長的擔心並非毫無根據。醫學界早已注意到某些存在於個人清潔用品中的「內分泌干擾物」。
問題通常不在清潔成分本身，而是為了增加香味、延長保存期限或改善觸感而額外添加的化學物質，例如鄰苯二甲酸酯、對羥基苯甲酸酯以及部分酚類化合物。蘇怡寧醫師指出，這類物質在醫學上被稱為內分泌干擾物（endocrine-disrupting chemicals, EDCs），也常被稱為環境荷爾蒙，指的是可能干擾人體荷爾蒙調控的外來化學物質。
他進一步解釋，這些物質不一定等同於雌激素，但在動物實驗與部分流行病學研究中，確實顯示可能透過干擾荷爾蒙的合成、代謝或訊號調控，對發育中的內分泌系統造成錯誤訊號。現有人體研究發現，相關暴露與女孩青春期發育時程提前之間存在關聯，包括乳房提早發育或初經時間提前。
然而，蘇怡寧醫師也提醒，這些研究多屬觀察性研究，只能顯示「相關性」，而非直接的因果關係。至於男孩，目前證據相對有限，研究結果也並不一致。
因此，他認為，現有科學證據支持的是「長期或累積性的環境暴露可能影響發育中的內分泌調控」這一概念，而不是單一產品立即造成影響。過去確實有少數個案報告指出，長期接觸含薰衣草精油的產品，可能與乳房提早發育有關，且停用後症狀可逆。不過，相關案例數量不多，也無法推論至所有清潔用品。
蘇怡寧醫師同時指出，性早熟本身並非單一因素造成。生活環境中的工業污染、頻繁使用化妝品、接觸環境荷爾蒙、營養狀態甚至遺傳因素，都可能是影響條件之一。與其陷入恐慌，不如回到「暴露最小化」的原則，透過理性選擇來降低風險。
在實務建議上，他表示，對嬰幼兒而言，過度濃烈或持久的香味並非必要。香味越濃、越持久，背後使用定香劑的機率就越高。選擇無香精或氣味單純、成分來源清楚的產品，本身就是1種風險管理方式。
其次，沐浴乳在皮膚上的停留時間通常非常短，只要充分沖洗，整體暴露風險多半可控；反而是免沖洗、長時間停留於皮膚上的乳液或標榜長效留香的產品，更應仔細檢視成分。蘇怡寧醫師也指出，兒童用品的選擇原則其實很單純，功能越單一、成分表越簡短，通常對發育中的身體越友善。
文末，他也提醒，性早熟確實值得關注，但真正需要重視的，從來不只是沐浴乳，而是孩子整體的發育狀況。若出現乳房或睪丸發育、陰毛生長、身高快速竄升或骨齡明顯超前等情況，家長應提高警覺，及早尋求專業醫師評估與確認。
