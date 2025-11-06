「沐浴車、團體家屋」守護弱勢！楊貴媚成終身志工：若失智也要住進去

記者蔣季容／台北報導

天主教中華聖母社會福利基金會今（6）日舉辦「凝聚愛 撐起家的形狀-20週年募款專案啟動記者會」。（圖／記者蔣季容攝影）

天主教中華聖母社會福利基金會深耕嘉義20年，到宅沐浴車、團體家屋服務陪伴無數弱勢家庭走過艱辛歲月。今（6）日舉辦募款專案啟動記者會，現場不僅有受助者動人見證，國際影后楊貴媚、導演葉天倫也現身力挺，楊貴媚說，自己是基金會的終身志工，未來若是失智了，也要住進家屋裡面。

天主教中華聖母社會福利基金會今（6）日舉辦「凝聚愛 撐起家的形狀-20週年募款專案啟動記者會」，基金會執行長黎世宏表示，自2008年從日本引進建構全台第一輛到宅沐浴車及倡議納入長照給付，2022年落成中南部最大的失智症社區式照顧園區，提供日間照顧與台灣極少見的團體家屋服務，用多元化的服務撐起家的形狀。

住在嘉義縣、身心障礙服務代表的小芳，今日也在會中分享，父親曾是主要經濟支柱，中風後行動不便，由智能障礙的媽媽與自己共同照顧。當時家中經濟拮据，母女兩人身形嬌小，照護高大的父親相當吃力。自從基金會介入，社工每週訪視、教導照顧技巧及教小芳學會幫爸爸預約復康巴士回診，並協助申請輔具與生活物資，逐步改善照護環境。

小芳（中）聲淚俱下分享經歷。（圖／記者蔣季容攝影）

父親去世後，服務重點轉向小芳的生活訓練與自立發展，協助她使用代步車及搭乘公車，建立生活目標與社交圈。小芳回憶自己生大病住院期間情緒低落、孤單，社工安排父母探病，讓她感受到溫暖與支持，至今仍深受感動。多年陪伴下，她從需要協助的身心障礙者，成為能照顧母親與家庭的重要支持者，小芳會中難掩激動情緒，哭著向天上的父親喊話，「我會好好照顧媽媽！」感動現場所有人。

國際影后楊貴媚表示，自己與基金會結緣超過10年，她自願當終身志工，並親自學習長者沐浴技術。當初看到志工幫長著洗澡，長者從原本緊張到放鬆，最後因為洗了舒服的澡而有了笑容，對比沐浴車的同仁們滿頭大汗，她認為畫面很感人，笑說「如果我失智了，我也要住進去家屋！」

葉天倫、楊貴媚現身力挺。（圖／記者蔣季容攝影）

知名導演葉天倫則從拍片人化身為捐款人，不僅積極參與基金會各項公益行動，募集冬季物資、協助拍攝失智家園募款影片，還透過個人及朋友的力量定期捐款，甚至以生日或已故父親的名義持續支持基金會。

