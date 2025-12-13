沐浴鹽去角質別過頭！醫曝：1地雷用法、3情況立刻停用

生活中心／吳宜庭報導



近年來，使用沐浴鹽成為不少民眾沐浴時的保養習慣。不過，沐浴鹽並非用得越勤越好，若使用方式或頻率不當，反而可能刺激皮膚、破壞屏障。一般膚質者建議每週使用1至2次，乾性或敏感性肌膚則是每週1次即可，避免天天使用造成肌膚負擔。





泡澡族必看！沐浴鹽1用法「超傷皮膚」醫示警「3情況」立刻停用

沐浴鹽分兩類，一種為合成型硫酸鎂浴鹽；另一種則為天然沐浴鹽，來源包括海鹽、岩鹽或死海鹽。（示意圖／翻攝自Pexels）

食藥署邀請台北林口長庚醫院副教授級主治醫師黃毓惠說明，市售沐浴鹽大致可分為兩類，一種為合成型硫酸鎂浴鹽（Epsom Salt），主要成分為人工合成的硫酸鎂，常用於運動後放鬆或保養產品；另一種則為天然沐浴鹽，來源包括海鹽、岩鹽或死海鹽，內含氯化鈉、鎂、鉀、鈣等多種礦物質。兩者在觸感與使用目的上略有不同，可依自身需求及膚質狀況挑選適合產品。

泡澡族必看！沐浴鹽1用法「超傷皮膚」醫示警「3情況」立刻停用

食藥署提醒，首次使用沐浴鹽前先小範圍測試再做使用。（示意圖／翻攝自Pexels）

黃毓惠指出，沐浴鹽具有物理性去角質作用，能協助清除老廢角質，但若使用頻率過高或搓洗力道過強，容易導致皮膚乾燥、敏感甚至發炎。使用時應先將沐浴鹽充分溶解於溫水中，再入浴浸泡，時間以10分鐘內為佳，水溫也不宜過高；泡澡後務必以清水沖洗乾淨，並立即塗抹乳液加強保濕。若皮膚已有傷口、發炎或出現乾癢、刺痛等不適症狀，應立刻停用並諮詢皮膚科醫師。食藥署也提醒，選購沐浴鹽時應注意產品標示與來源，首次使用前先小範圍測試再做使用。





