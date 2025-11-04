【沐淯空間設計】以溫潤為本 為新竹老屋翻新與店面設計注入靈魂

圖▲「返璞歸真」—是我們放在空間裡的提醒，也希望傳遞給每一位來到這裡的你。(圖/沐淯空間設計提供)

【記者張嘉誠／綜合報導】

品牌創立初衷：實現理想設計 成就客戶夢想家園

沐淯室內裝修設計有限公司創立於民國111年7月27日，源自於創辦人對空間設計的熱情與理想。品牌創立的核心動力，是希望透過專業設計能力，將客戶對家的想像轉化為現實。「我們不只是設計空間，更是打造生活方式的實踐者。」沐淯設計團隊表示，「每個家庭都有獨特的故事，我們的工作就是傾聽這些故事，並用設計語言將它們具現化。」

▲(圖/沐淯空間設計提供)

核心服務：從建築規劃到系統櫥櫃的一站式解決方案

沐淯空間設計提供【建築規劃｜客製住宅｜老屋翻新｜系統櫥櫃】等全方位服務，特別專精於新竹老屋翻新與新竹店面設計。在新竹這個融合傳統與現代的城市中，沐淯團隊成功改造了許多老舊住宅，賦予它們符合現代生活需求的新生命。

廣告 廣告

針對新竹店面設計，沐淯團隊強調：「商業空間不僅是營運場所，更是品牌形象的立體呈現。我們會深入理解業主的商業模式與品牌精神，創造出兼具功能性與識別度的空間體驗。」

差異化優勢：以人為本的設計哲學

「我們不希望以主觀意見強加於客戶，而是關注『人怎麼住，怎麼生活，怎麼自在』。」沐淯設計總監強調。這種以使用者為核心的設計理念，成為沐淯空間設計的最大特色。

每個設計案都從「理解業主」開始，透過深度溝通，挖掘客戶真實的生活需求與潛在期待。從格局配置、動線規劃、材質選擇到光線安排，沐淯團隊堅持與客戶一起討論、共同創造，確保最終成果能真正呼應客戶的生活方式。

「在桃竹苗地區，特別是新竹老屋翻新市場，我們發現許多客戶既想保留老房子的情感記憶，又需要現代化的生活機能。」沐淯設計師分享，「這時候我們的專業就在於找到傳統與現代的平衡點，創造出既有懷舊溫度又符合當代需求的生活空間。」

鎖定客群與服務區域

沐淯空間設計主要服務25-40歲的首購族及換屋族群，這個年齡層的客戶通常對生活品質有較高要求，同時也重視空間的個性化表達。經營區域以桃竹苗地區為主，台北、台中為輔，特別是在新竹店面設計與住宅改造領域累積了豐富經驗。

▲(圖/沐淯空間設計提供)

品牌價值：自然、溫潤、細膩的空間詮釋

「以溫潤為本，為生活注入靈魂」是沐淯空間設計的核心精神。團隊相信，設計不應只是形式的堆疊，而是對生活方式的深刻理解與詮釋。透過「自然、溫潤、細膩」三大價值觀，沐淯在每一處材質選擇與光影安排上都力求完美，打造貼近人心、回歸生活本質的空間。

「不是每一次都完美，但我們每一次都全力以赴。」這是沐淯團隊對客戶的承諾。面對問題絕不迴避、不推託，因為團隊深知，客戶交付的不只是一個設計案，而是一個「家」的夢想。

專業服務據點

沐淯空間設計在竹科周邊設有兩個服務據點，方便大新竹地區客戶諮詢：

新竹店：03-5287666 / 新竹市延平路一段263號 、 竹南店：037-586166 / 苗栗縣竹南鎮大埔十街69號

無論是新竹老屋翻新的挑戰，或是新竹店面設計的品牌塑造需求，沐淯空間設計都能提供專業諮詢與完整解決方案。團隊邀請所有對空間有想法的客戶前來交流，共同創造「說出你的故事」的理想空間。

官方LINE: https://lin.ee/knab7j7

新竹店網站: https://muyudesign-hsinchu.com.tw/

竹南店網站: https://muyudesign110.com.tw/

FB: https://www.facebook.com/share/17CGETKef9/?mibextid=wwXIfr

IG:https://www.instagram.com/muyudesign110?igsh=enkycnkwZXljNzQy&utm_source=qr