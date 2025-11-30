沐熙空間設計：從工班到設計師，打造台中商空設計的完美橋樑

圖▲輕奢風設計。(圖/沐熙空間設計提供)

【記者張嘉誠／綜合報導】

在當今競爭激烈的室內設計市場中，許多企業主與家庭在尋找設計服務時，往往面臨大公司缺乏細節關注，或小型自創公司資源有限的困境。然而，2019年成立的「沐熙空間設計」憑藉其獨特的背景與服務理念，成功在台中商空設計領域中脫穎而出，成為中台灣地區客戶信賴的合作夥伴。

創立原由：從傾聽開始，串聯美感與實用性

沐熙空間設計的創立，源於創辦人對業主需求的深刻理解。品牌創立於2019年，初衷是提供與業主更深層的傾聽與溝通，透過聆聽訴求、了解習慣，整合規劃與美感串聯，創造客戶最舒適的居家與商業環境。這種以人為本的設計哲學，讓沐熙空間設計在短短幾年內，累積了眾多忠實客戶與良好口碑。

圖▲舒適半開放書房。(圖/沐熙空間設計提供)

核心服務：新屋規劃、舊屋翻修、統包工程與台中商空設計

沐熙空間設計的核心主打銷售產品及主要服務項目，包括新屋規劃、舊屋翻修、統包工程，以及專業的商業空間設計。無論是家庭住宅還是商業場所，沐熙空間設計都能提供全方位的解決方案，確保每個項目從概念到完工都流暢無阻。

差異化優勢：工班出身設計師，打造無縫溝通橋樑

沐熙空間設計的獨特優勢在於其設計師從工班起身的背景。這使得他們比大型設計公司更能提供細節度高的服務，同時比自創公司提供更全方位的設計規劃。設計師深入了解每個工班的調配與安排，能夠在業主與工班之間建立良好的溝通橋樑，避免常見的誤解與延誤，從而讓住家與商空設計更加完美。

對於台中商空設計而言，這種專業背景尤為重要。商業空間的設計不僅需要美觀，還需考慮實用性、流程效率與客戶體驗。沐熙空間設計憑藉其對施工細節的掌握，能夠在預算內實現客戶的商業目標，無論是餐廳、零售店還是辦公空間，都能打造出兼具美感與功能性的環境。

鎖定客群與經營區域：中台灣為核心，擴展至西部地區

沐熙空間設計鎖定的客群主要以預算在150萬至200萬之間的客戶為主，經營區域以台中地區為核心，並延伸至中彰投乃至西部地區。這種區域性的專注使得沐熙空間設計能夠深入了解當地市場需求，提供更貼近客戶生活的設計方案。

圖▲複合式美業商業空間。(圖/沐熙空間設計提供)

印象深刻案例：實現客戶夢想的商業空間

在眾多服務案例中，沐熙空間設計曾為台中一家複合式的美業進行商業空間設計。業主原本對空間規劃充滿困惑，但在沐熙團隊的細心聆聽與專業建議下，不僅成功優化了儲藏與座位空間，還通過天花板與透明彎曲空間的巧妙設計，營造出獨特的工作環境。項目完成後，美業的客流量與客戶滿意度顯著提升，成為沐熙空間設計在台中商空設計中的標杆案例之一。

未來展望：持續擴大影響力，推動設計與施工的完美結合

隨著市場對高品質設計需求的不斷增長，沐熙空間設計計劃進一步擴大其服務範圍與團隊規模，持續推動設計與施工的無縫結合。未來，品牌將繼續以台中為基地，輻射至更多西部城市，為更多客戶提供專業且貼心的設計服務。

