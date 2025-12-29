沐禾空間設計：以弧線化解結構限制 勾勒安定居所的輪廓
【文字整輯｜何靖惠、圖片提供｜沐禾空間設計】
這座住所位於繁忙的台中市西屯區，在沐禾空間設計的細膩規劃下，為一戶多代同堂的大家庭打造出能承載日常互動與情感交流的生活場域。面對原有結構中梁體橫跨公共空間所帶來的壓迫感，設計團隊訂立「簡約、安定、通透」為核心概念，以弧形天花的起點，透過連續柔和的曲線語彙，弱化量體存在感，同時自然引導室內動線，保有溫潤流動的生活節奏。
這座住宅總面積65坪，擁有五房二廳。在原有的結構條件中，大尺度梁體橫跨客廳與餐廳，成為主要的空間課題。設計師以曲線語彙整合結構與美感，讓客廳的大梁自然延伸為弧形電視牆與天花設計，使水平與垂直線條順暢銜接，圓弧轉折柔化空間邊界，並拉伸視覺深度。自玄關一路延伸至客廳，收納機能巧妙地融入空間設計，大面積的儲物牆透過線性分割與圓角細節留有充足的儲物空間，亦不失保持整潔感。
公共空間以溫潤的白色調為主，提升整體明亮度；書房則依照男主人的使用習慣與喜好，轉換為較為沉穩、內斂的色彩層次。廚房空間深受女主人的重視，半穿透式拉門能有效阻隔油煙的同時仍保有視覺連結，於日常生活中取得互動與隱私之間的細緻平衡。
原本尺度過大的書房經重新調整後，透過霧面紋理玻璃拉門與餐廚空間相連，不僅保有隱私，也能將窗邊的自然光引入住宅核心，維持空間層次與視覺連續性。
主臥室中，藉由電視牆作爲區隔，界定出精巧的更衣區與展示櫃。日光自窗外灑入小型中島檯面，為日常梳妝增添溫度。牆面以手工塗刷的藝術漆呈現，如畫作般的肌理隨著光影變化流轉，彷彿一幅無框的藝術作品懸掛在家的核心場域中。
整體設計圍繞「家」的本質展開，透過重整結構、光線引入與材質層次的細膩拿捏，讓空間在理性機能與情感溫度之間取得平衡，使多代同堂的日常在流暢而安定的場域中自然發生，隨著時間累積家人之間的陪伴與互動的溫柔記憶。
沐禾空間設計
地址｜台中市太平區廣三街63號
電話｜04-23955013
