沒三高膽固醇狂飆竟肝癌！醫推5種食物狂刮油 番茄3食物專治壞膽固醇
沒有三高病史的阿公心跳莫名加速，就醫檢查竟發現膽固醇狂飆，原來竟是肝癌引起！基隆長庚醫院肝病防治中心主任錢政弘說，後來檢查發現阿公的肝癌腫瘤太大無法手術，不到一個月就離世了。
錢政弘表示，這位原本沒有三高問題、膽固醇飆高到287的阿公，經檢查後才發現，原來他的肝癌竟已長大到15公分大。為什麼肝癌會引起膽固醇升高？他解釋，肝臟負責製造人體80％的膽固醇，飲食只占20％。當肝癌出現時，合成膽固醇的酵素會異常活化，導致膽固醇大幅上升。
高油、高糖食物易引發高血脂
雖然飲食只占膽固醇來源的兩成，但錢政弘醫師強調，飲食型態仍會影響膽固醇合成。常吃高油脂、高糖食物，會刺激肝臟製造更多的膽固醇。若觀察到膽固醇數值異常飆高，更須提高警覺，及早就醫檢查。
內臟類食材膽固醇含量最高
台灣人常見的食材中，以內臟類的膽固醇含量最高。像是豬腦每100克含2075毫克的膽固醇，鹹鴨蛋黃有1891毫克，鐵蛋也有1575毫克。相較之下，一般肉類如牛肉每100克約含90毫克、豬肉80毫克、魚肉如鯖魚則是75毫克。
含蝦米食物及加工品也須留意
許多台灣小吃如粥品、炒飯等，常會添加蝦米提味。但蝦米的膽固醇含量其實不低，每100克有645毫克。此外，許多加工食品如提拉米蘇、起司蛋糕等，因添加大量奶油，膽固醇含量也很可觀。錢政弘醫師提醒，民眾平日飲食應盡量避開這些高膽固醇食物。
阿公愛吃水煮蛋 日吃25顆15年沒三高
對於蛋黃的攝取量，醫界說法不一，有人認為一天吃一顆即可，也有人認為一天五顆都沒問題。錢政弘醫師分享一個案例，有位老先生每天吃25顆水煮蛋長達15年，檢查卻發現膽固醇正常。原來是因為他的腸道吸收膽固醇的能力較差，肝臟代謝膽固醇的能力又是常人的兩倍，才能負荷如此大量的膽固醇攝取。錢政弘醫師建議，一般人若有吃蛋的習慣，一個月後可抽血檢測，視膽固醇變化再調整飲食。
三大隱藏版高膽固醇食物
除了明顯的高膽固醇食材外，許多食物中也暗藏高量的膽固醇。錢政弘醫師列舉三大類食物要特別留意：
高果糖食物：含糖飲料、水果等，會促進肝臟合成膽固醇及三酸甘油酯。
咖啡：雖然近年研究發現喝咖啡能抗氧化、防癌有益健康，但是咖啡豆中帶有咖啡脂，其中義式濃縮咖啡因高壓萃取，咖啡因帶出較多咖啡豆中的油脂及膽固醇。若每天喝超過三杯，容易增加血脂。
奶精：含有反式脂肪，會刺激肝臟製造更多膽固醇。
5種天然食材超刮油
如果血脂偏高，但不到需要用藥控制的程度，錢政弘建議民眾平日也可多攝取一些有助降低膽固醇的天然食材，以下5種食材是據很多研究都發現能有效降低膽固醇的食物：
豆製品：如無糖豆漿、豆腐等。
堅果：杏仁、核桃、榛果等。
膳食纖維：蘋果、燕麥、車前子、奇亞籽等。
優質油脂：酪梨油、亞麻仁油、橄欖油等。
Omega-3脂肪酸：鮭魚、鯖魚、秋刀魚等。
研究實證 番茄、酪梨、魚油專治「壞膽固醇」
研究發現，番茄中的茄紅素、酪梨的單元不飽和脂肪酸、魚油的Omega-3，都有助降低體內的壞膽固醇。其中魚油的EPA、DHA含量以鯖魚最高，其次是秋刀魚、鮭魚，鱸魚、石斑等口感鮮美的魚類，EPA、DHA含量反而不高。
補充品成效不如藥物顯著 運動可增加好的膽固醇
市面上有不少標榜可降血脂的補充品，如紅麴、大蒜、肉桂等。但研究顯示，除了紅麴有些微效果外，其餘成分不僅無助降低膽固醇，甚至可能會些微升高。錢政弘醫師提醒，若血脂數值已達需用藥標準，還是應遵醫囑服藥，並定期監測肝功能及肌肉症狀等副作用。
運動有助促進血液循環，刺激身體製造更多好的膽固醇，並降低壞的膽固醇。錢政弘醫師建議，民眾平時可養成規律運動的好習慣，如每天快走或慢跑30分鐘，對維持血脂平衡大有助益。
高敏感度CRP可預測心血管疾病風險
對於擔心罹患心血管疾病的民眾，除了監測血脂數值外，錢政弘醫師也建議可額外檢測高敏感度C反應蛋白（hs-CRP）。這項指標可反映血管發炎程度，有助評估未來30年罹患心血管疾病及中風的風險。民眾可視需求，自費或透過醫師判斷來檢測此項目。
◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供
◎ 諮詢專家／錢政弘醫師
