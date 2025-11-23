上周六非常忙，金馬頒獎典禮當晚看到社群上的朋友發言，「討論民歌50演唱會的怎麼比金馬頒獎還熱門？」忍不住一笑，而那些在高雄看TWICE或伍佰演唱會的觀眾，可能根本沒發現金馬已經悄悄頒完了。

為什麼？因為無從討論起。

大多數入圍影片根本沒在國內公開上映過，觀眾沒看過電影，怎麼比？打開今年的得獎名單，影帝張震、影后范冰冰固然都是華人圈的知名藝人，作品精彩不在話下，兩人得獎作品《幸福之路》、《地母》未上映，連最佳影片《大濛》也只開了口碑場，當入圍影片多半都還沒上映，觀眾對這樣一場國內電影圈最重要的頒獎典禮，也說不出眾所期待，收視率可想而知。

奧斯卡獎規定，參賽電影一定要在前1年的1月到12月底之間，在美國特定6個區域之一的商業影院放映連續7天、每天3場，還規定最少有1場必須在晚間6點到10點之間的黃金檔期，片商也樂見其成，因為可以透過觀眾的好評來拉抬電影的看好度，網路討論聲量扶搖直上最好，透過造勢不僅能讓票房好，更能讓1萬名奧斯卡評審留下好印象。

金馬獎的邏輯與商業掛帥的奧斯卡不同，據說金馬是向世界三大影展坎城、威尼斯、柏林影展的格局看齊，希望能當華語電影的大平台。

坎城、威尼斯規定參賽片在影展前，絕對不可以公開放映，讓影展期間的首映成為全球焦點，也是片商最好的行銷機會，超大牌的明星們踏上紅毯，在全球媒體前閃閃發光，影展地位高、電影的知名度也提高，相輔相成。

只是影展也很殘酷，觀眾看到不滿意的作品會中途離席、直接走出去，喜歡的則會給予長達10多分鐘的掌聲，影廳就是電影的競技場，好看不好看，瞬間全球都知道。

金馬獎當然不能要求參賽作品在影展之前都別放映，畢竟國片產量已經不多，還有些華語片的製作地不在台灣，或是陸片受限配額，因此只規定參賽電影在前1年的7月1日之前「沒有上映過」，確保是新片，至於日後是否在台灣上映，或是會在頒獎前或之後上映，端看片商發行操作。

可是電影沒上映，全民就少了一同看金馬押寶的樂趣，真的可惜。也許漸漸地，「三金」之一的金馬獎與觀眾之間越來越疏離，最後就只剩下一張推薦片單。

不過討論聲量高也不見得好，就好像我那參加民歌50的朋友傳來許多訊息，感嘆怎麼民歌手們的音準、節拍、穩定度，都跟年輕時不太一樣！但也能理解，畢竟50年過去，什麼都往下掉了……。 （作者為作家）