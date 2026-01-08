沒上課照領鐘點費 蘇澳國中補校7年詐領上百萬

蘇澳國中補教費疑造假虛報，遭檢調約談。（記者張正量攝）

記者張正量∕宜蘭報導

宜蘭蘇澳國中夜間補校傳出鐘點費核銷不實，遭人檢舉長達七年期間多名教師未按規定上課、提早下課，甚至在無學生、未開課情況下仍簽領鐘點費，涉案金額累計超過百萬元。

檢調於一一四年九月介入偵辦，校長、主任及多名教師被約談複訊後無保請回；近日因掌握新事證，檢調再度約談多名教師，釐清偽造上課名冊、虛報時數等疑點。蘇澳國中夜補校主要提供長者及新住民進修，每天晚上六點半至九點半分四節課，鐘點費每節三佰七十八元。檢舉內容指出，部分教師未依時數授課卻持續領取鐘點費，情況長年累積，問題規模不小。

檢調最新調查中，已有七名教師坦承未上足時數仍領取鐘點費，願意繳回溢領金額；涉案人員包含現職教師、外聘講師及退休教師等。除溢領費用外，有教師因學生人數不足導致課程無法開班，竟重複填寫學生名單偽造名冊，確保課程成立並取得鐘點費，個別金額從二萬元到二十餘萬元，累計破百萬元。