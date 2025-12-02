沒中國客背鍋了？她去日本見台灣旅客脫序行為，網嘆：素質越來越差





近期中日關係緊繃，中國旅遊團減少，日本景點明顯見不到太多陸客，在這個情況下，一名網友近日前往沖繩旅遊9天，卻發現身邊最吵、最容易脫序的，竟是台灣遊客，引發網路熱議，甚至有網友直言：「潮水退了就知道誰沒穿褲子」。

台灣客行為被放大？

這位女子在Threads發文分享，指出沖繩街頭、商店內的中國遊客明顯變少，反倒碰上好幾組台灣旅客動靜很大、舉止失當。

她提到有人在賣場裡對家人大聲呼喊，也有人放任孩子站在百貨推車上滑行，讓她看傻了眼。她直言：「現在沒有中國人幫忙背鍋了～那些本來就沒品的人請自己注意，不要丟臉丟到國外去」。

網友議論：是我們自己要檢討

貼文曝光後引來大量回響，不少網友感同身受，直言：「之前只是有中國人坦著，台灣自己滿地巨嬰，出國也是道德觀念問題滿滿啊」、「雖然我也討厭大陸人，但我更討厭栽贓大陸人的台灣人！」、「現在沒有中國人出來坦了，台灣鯛好自為之吧」、「台灣人的質素從來都這樣，只是自己不承認」、「台灣人什麼時候才知道自己也很沒素質」。

許多人認為，台灣旅客自律程度還有改善空間，形象問題不是第一次被討論，希望大家出國能更注意行為。

網友反駁：大多數台灣人仍很守規矩

不過，也有旅客分享不同經驗，有人表示自己十月才到沖繩，整趟行程遇到的台灣旅客都很安靜、守時、帶小孩也會盡力安撫，他們認為，不應因個案就抹煞所有旅客的表現。

也有網友指出，沖繩本來就是台灣遊客占比高的地方，近期陸客減少後，看見中文的自然就是台灣人：「來自哪裡沒關係，大家在意的是禮貌，品德」、「全世界都有沒素質的人，包括日本，不用在那邊引戰，中國也是有高素質的」、「台灣人至少不會隨地大小便吧」、「我是中國人，我覺得臺灣人蠻好的。比韓國人安靜」、「中國人也有很有禮貌的，台灣人也有超沒水準的，請不要帶有偏見的角度來判斷每一個地方的人」。

不論是批評或緩頰，多數網友仍認為，在國外的行為，代表的不只是個人，而是整體的文化印象，也表示脫序的行為大多是個人行為，不應該上升到群體，那大家怎麼看呢？

