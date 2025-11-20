沒中國生意？ 美政府開綠燈：輝達Blackwell晶片可銷沙烏地阿拉伯

沙烏地阿拉伯成為美國非北約主要盟國。 圖：翻攝自白宮官方X

[Newtalk新聞] 美國人工智慧（AI）晶片大廠輝達（Nvidia）第3季財報亮眼，營收與獲利皆優於華爾街預期，輝達釋出高於預期的第4季營收展望，如今又有好消息，美國商務部19日宣布，沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國獲准購買輝達最先進的AI晶片。外媒分析，對輝達等盼打入中東市場的業者而言，美國批准出售可說是一大勝利，中東國家則有望藉此在AI賽局中迎頭趕上。

美國商務部19日晚間透過聲明提到，阿拉伯聯合大公國的G42公司以及沙烏地阿拉伯的Humain公司分別最多不得購買超過3.5萬顆輝達Blackwell AI晶片。美方批准出售Blackwell，是以這兩家公司滿足嚴格的安全及通報要求為前提。這項聲明等於是美國政策大轉向，今年早些時候，部分美國政府官員因安全疑慮而拒絕直接向這些中東國家支持的公司出口高階晶片。

美國商務部表示，旗下負責出口管制的工業暨安全局（Bureau of Industry and Security）將與這些公司磋商相關要求，並持續監控合規情況。專家認為，從國家安全角度來看，直接向兩國政府支持的公司提供這麼多晶片意義重大。阿拉伯聯合大公國及沙烏地阿拉伯的與中國合作關係深厚，中國公司和其他公司可能會找到繞過安全協議的方法來取得運算能力。

華爾街日報報導指出，如今美國批准向沙烏地出售高階晶片，可說是輝達的一大勝利。輝達的競爭對手超微（AMD）已與Humain簽署價值數十億美元的合作協議。這些協議包含保障措施和網路安全條款，以確保晶片最終不會落入中國和華為公司手中。工業暨安全局負責監督協議的執行情況。

波斯灣地區對人工智慧需求強烈且有豐厚資金，美國商務部宣告放行的同時，沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）正在美國訪問，而前述Humain公司正是由王儲擔任董事長，未來將提供AI服務和產品，包括資料中心、AI基礎設施、雲端容量和先進的AI模型等。

美國電動車大廠特斯拉（Tesla）暨新創公司xAI執行長馬斯克（Elon Musk）今天也宣告旗下xAI計畫在沙烏地阿拉伯興建一座大型數據中心。馬斯克在華府舉行的「美國-沙烏地阿拉伯投資論壇」公布這項計畫，身旁是輝達執行長黃仁勳。馬斯克透露，xAI將與沙烏地Humain合作，在沙烏地興建一座500兆瓦數據中心，將採用輝達運算晶片。

