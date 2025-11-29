沒中客奈良鹿餓死？他吐1句7千人笑翻真相曝

▲中國旅行團近期減少赴日旅遊，有說法稱奈良受到嚴重影響，甚至奈良鹿都受害，引發熱議。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 中國為反制日相高市早苗發表「台灣有事」論，呼籲中國人避免赴日旅遊，飛往日本的航班、旅行團大減，有說法稱高市早苗的家鄉奈良受中客減少影響「奈良鹿會不會因為沒中客而餓死」，遭網友吐槽「鹿的主食是陸客嗎？」引發討論。旅日部落客和當地議員也都說明真相。

在中國官方發話後，中國赴日旅行團大量減少，赴日航班也喊停，據稱有50萬張機票遭取消。主播許貴雅在Threads發文，貼出政論節目正在討論「救救奈良鹿！陸客消失！鹿仙貝不夠吃了？高市家鄉奈良衝擊最大！」她好奇詢問，有沒有最近去奈良的網友可以分享觀察。

有網友也貼出自己近期去奈良與奈良鹿互動的影片，許多人也留言熱議：「昨天人超多 遊客來自世界各地 根本感覺不到人有變少」、「不用擔心奈良鹿 擔心中國人餓死 比較實在」、「沒了鹿餅，那些鹿才會回歸正常生活好嗎⋯⋯ 而且陸客根本不是餵鹿餅，是欺負那些鹿」、「鹿餅只是零食，牠們有固定的放飯時間 沒那麼容易餓死的」。

還有一名網友留言反問：「為什麼會餓死，鹿的主食是陸客嗎？」也獲得7000多人按讚，笑說「什麼時候奈良鹿不吃仙貝改吃陸客了？」「什麼奈良鹿怪談系列笑死」。

有網友解釋，「不可能餓死啦！當初2020武漢肺炎的時候，我人在奈良工作，不只牆國人，連一般遊客都沒有的時候，鹿還是活得好好的！後來牆國人開放後一直欺負鹿，各種虐待行為到奈良的愛鹿人士直接出來選議員要除掉壞遊客！」

旅日部落客林氏璧也在臉書發文說，「我有點搞不清楚這節目是不是在反串了。少一點旅客去欺負奈良鹿，奈良鹿不是已經被救了嗎，且疫情那幾年外國觀光客消失，奈良鹿也沒有滅絕，只是瘦了」。

他也貼出高市早苗競選自民黨總裁時，曾在演講中強調自己的奈良出生，「我無法不關心奈良公園那1460多頭梅花鹿」、「如今竟有人用腳去踹鹿、揮拳嚇牠們」，藉此發表自己對觀光客、外國人的觀光政策。

奈良市議員原田將大也在Threads發文，當地觀光業者與鹿仙貝攤販表示，即便中國旅客減少，奈良公園的銷售「完全沒有受到影響」。

