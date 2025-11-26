沒中客遊日台人檢討「台灣旅客沒品行徑」 日人曝「真正現實」這樣說

遊日台人檢討「台灣旅客沒品行徑」，日人則發文曝「真正現實」。

近期有女網友結束沖繩行，並且還指出台灣旅客各種沒品行徑，甚至還說，「現在沒有中國人幫忙背鍋了，不要丟臉丟到國外去」，此番話也引起民眾熱議。對此，定居台灣的日籍作家「日本人的歐吉桑」今（26）日則發文透露，「就算看過感謝台灣，積極歡迎台灣人的日本人，但是討厭台灣人的日本人真的幾乎都沒有」。

「日本人的歐吉桑」今天發文說，現在在日本，中國人走之後，台灣人就是最沒水準的一群人，最近這標語好像在台灣網路世界出現了，又開始有人想貶低台灣人了。

「所以身為日本人角度來講，也不會偏袒台灣人的立場講，我要來直接說現實」，「日本人的歐吉桑」表示，如果台灣旅客最沒水準的話，為什麼這麼多日本人非常歡迎台灣人的訪日呢？自己從來沒有看過、聽過、遇過，抱怨台灣人的水準的日本人，「如果有存在討厭台灣人的日本人的話，很想聽他曾經到底發生什麼事情」。

「日本人的歐吉桑」表示，在台灣親眼看到野生石虎機會超少的，可能奇蹟一樣的機率。自己認為在日本遇到討厭台灣人的日本人的機率也是差不多一樣，或者有可能機率更低，就算看過感謝台灣，積極歡迎台灣人的日本人，但是討厭台灣人的日本人真的幾乎都沒有。

「日本人的歐吉桑」強調，其講的內容並不是理想話，也不是討好話，也不是荒誕話，而只是日本的真正的現實而已，日本人只會感謝，絕不會討厭台灣人，這種貶低台灣人的內容真的不用擔心，也完全不需要在意，台灣人盡全力享受日本旅遊就是我們日本人覺得非常榮幸的事情。

