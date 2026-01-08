沒中獎發票丟回收？1動作做錯恐挨罰6000元 環保局揭原因
【緯來新聞網】每個單數月的25日是統一發票開獎日，許多民眾總是期待中獎，並將未中獎的發票丟進紙類回收桶。不過，並不是所有的發票都能回收，南投縣政府環保局特別提醒，電子發票是用「感熱紙」製成，不具回收價值，若誤丟恐觸法，最高恐挨罰6000元。
電子發票的材質為「感熱紙」，不可丟到紙類回收。（示意圖／翻攝自pixabay）
南投縣環保局在臉書粉專解釋，電子發票紙張材質為感熱紙，由許多化學塗層合成紙材製成，包括隱色染料、顯色劑、穩定劑與防水塗層等成分，會影響再製紙漿品質，假如要丟掉，不能丟到紙類回收，只能丟至一般垃圾，若垃圾分類錯誤，恐依《廢棄物清理法》第12條開罰，處以新台幣1200元到6000元罰款。
至於另一種長條狀的傳統紙本發票，則屬於一般紙類，可投入紙類資源回收桶。不過，傳統發票多使用熱碳帶印製文字，這些碳帶本身為塑膠材質，對環境也會造成污染，因此並非絕對環保。
環保單位呼籲，電子發票是推動數位化的過渡期產物，如果想省時、更環保建議民眾改用手機載具、悠遊卡、ICASH等電子載具儲存發票內容，不僅能降低垃圾量，還能省去整理與兌獎的時間，正確分類、妥善丟棄發票，看似小事，卻是避免受罰、落實環保的重要關鍵。
未中獎發票很多人都丟錯！「這1種」千萬別回收 不環保還汙染環境
每逢奇數月25日都是民眾發票對獎的日子，沒中獎的發票多半丟棄紙類回收桶，但對獎後未中獎的發票證明聯可以回收嗎？ 電子發票證明聯不能回收 原因在「感熱紙材質」 南投縣政府環境保護局指出，電子發票紙張材質為感熱紙，由許多化學塗層合成紙材製成，會影響再製紙漿品質，請丟棄至一般垃圾。 為何感熱紙能作為紙本資料印製用途？ 環境部化學物質管理署解釋，關鍵在於它表層有固態的染劑與合適的基質，屬於熒烷類的隱色染料以及磷酸正十八酯，感熱紙上的基質遇熱到其溶點時，染劑會與酸性物質反應而產生顏色，市面上感熱紙多半是顯示為黑色為主，遇熱印製完成後，接觸到空氣冷卻，表層的染劑呈現亞穩定狀態可以呈現我們的交易資料作為憑證，但不適合長期保存，因為染劑的顏色會隨時間而褪去。 傳統長條紙本發票屬紙類 但也暗藏環境負擔 至於長條狀的傳統紙本發票為紙類，屬可回收物品。其是用熱碳帶將文字呈現出來，但這些熱碳帶都是塑膠，對環境也會造成污染！更環保的方法就是使用電子載具，盡量利用手機載具、悠遊卡、ICASH等電子載具儲存發票內容，可以減少垃圾量並省下對獎時間。 （記者吳珮均、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）延伸閱讀：常春月刊 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
