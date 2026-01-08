沒中獎發票丟回收？1動作做錯恐挨罰6000元 環保局揭原因

【緯來新聞網】每個單數月的25日是統一發票開獎日，許多民眾總是期待中獎，並將未中獎的發票丟進紙類回收桶。不過，並不是所有的發票都能回收，南投縣政府環保局特別提醒，電子發票是用「感熱紙」製成，不具回收價值，若誤丟恐觸法，最高恐挨罰6000元。

南投縣環保局在臉書粉專解釋，電子發票紙張材質為感熱紙，由許多化學塗層合成紙材製成，包括隱色染料、顯色劑、穩定劑與防水塗層等成分，會影響再製紙漿品質，假如要丟掉，不能丟到紙類回收，只能丟至一般垃圾，若垃圾分類錯誤，恐依《廢棄物清理法》第12條開罰，處以新台幣1200元到6000元罰款。



至於另一種長條狀的傳統紙本發票，則屬於一般紙類，可投入紙類資源回收桶。不過，傳統發票多使用熱碳帶印製文字，這些碳帶本身為塑膠材質，對環境也會造成污染，因此並非絕對環保。



環保單位呼籲，電子發票是推動數位化的過渡期產物，如果想省時、更環保建議民眾改用手機載具、悠遊卡、ICASH等電子載具儲存發票內容，不僅能降低垃圾量，還能省去整理與兌獎的時間，正確分類、妥善丟棄發票，看似小事，卻是避免受罰、落實環保的重要關鍵。

