沒中獎電子發票丟哪？環保局「籲1事」丟錯最高罰6千

沒中獎的發票到底應該丟進垃圾桶還是回收？許多人直覺認為電子發票屬於紙張，所以可以直接資源回收，但環保局指出，這其實是錯誤觀念，並提醒若未依規定處理廢棄物，恐遭罰款新台幣1200元到6000元。對此，南投縣環保局特別在粉專上說明。





沒中獎電子發票該丟哪裡？環保局呼籲「這件事」丟錯最高罰6000元

南投縣環保局表示，電子發票要丟入「一般垃圾」。（圖／翻攝自臉書粉專《南投縣政府環境保護局》）

南投縣環保局在臉書粉專上說明，現在最常見的電子發票材質為「感熱紙」，為了能列印資訊並具備防水、防油、防熱功能，是由多種化學塗層合成而成，可回收再利用比率極低，因此民眾在對獎過後，應將未中獎的電子發票丟入「一般垃圾」。

若民眾未依規定處理廢棄物，依《廢棄物清理法》第12條規定，可處新台幣1200元到6000元罰款。（圖／民視新聞資料照）

至於傳統紙本發票，則屬「可回收紙類」。紙本發票的印刷原理是透過熱碳帶將文字印在紙張上，雖熱碳帶本身含塑膠，對環境仍有一定負擔，但整體仍可依規定進行紙類回收。環保局也提醒，若民眾未依規定處理廢棄物，依《廢棄物清理法》第12條規定，可處新台幣1200元到6000元罰款。即使發票是紙張，但因材質特殊或摻有塑膠、化學塗層等，也不能混入一般廢紙回收。

環保署說明，電子發票、護貝紙等特殊紙張不可回收，只能當垃圾或做能源回收。（示意圖／民視資料照）

環保署進一步說明，除了電子發票之外，其他特殊用途紙張也不適合回收，包括塑膠覆膜紙、護貝紙、複寫紙、蠟紙、通行證、防油紙、砂紙、轉印紙等，或已受到油漬、髒污及使用過的衛生紙。這些紙張雖有紙的成分，但因摻雜材料或塗層，無法有效回收再利用。環保署指出，熱感紙回收後若製成再生紙，技術上無法排除紙張塗層受熱後產生斑點，會影響再生紙品質，加上成本考量及再利用價值低，因此只能進行能源回收。



