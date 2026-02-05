沒中的發票是垃圾還回收？丟錯最高開罰6000元，加碼ATM明細處理法
民眾外出消費時，總會拿到不少發票，今（25）日是統一發票開獎日，記得查看自己是否中獎，如果沒中獎，發票也別亂丟！南投縣環保局提醒，發票其實分為傳統紙本和電子發票２種，若未依規定正確分類回收，不僅造成環境負擔，更可能面臨最高6,000元的罰鍰。
亂丟垃圾罰款最高6000元
南投縣環保局先前在臉書發文表示，不少民眾會將沒有中獎的發票隨意丟棄，但這種行為其實已經觸法。根據《廢棄物清理法》規定，隨意丟棄垃圾的民眾將面臨1,200元至6,000元不等的罰鍰。環保局強調，即使發票沒有中獎，也必須依照正確的分類方式處理。
發票是垃圾還是回收
環保局說明，處理發票前必須先辨識種類。長條形的傳統紙本發票屬於紙類，應該投入紙類資源回收箱。電子發票證明聯則因為材質特殊，屬於不可回收物品，必須丟入一般垃圾桶。
環保局建議，民眾可以使用手機載具、悠遊卡或ICASH等電子載具來儲存發票資訊，不但能夠減少垃圾產生量，還能節省對獎的時間與精力。
感熱紙無法回收再利用
環境部化學物質管理署曾在官網說明，電子發票採用的紙張為感熱紙，這種紙材是由多種塗層組成的複合材料，包含隱色染料層、顯色劑、敏化劑以及穩定劑等多重塗層。由於現行的紙類回收技術無法將這些塗層完全分離，只留下純粹的紙張纖維，因此電子發票證明聯只能歸類為一般垃圾。除了電子發票外，日常生活中常見的ATM提款明細、彩券、銀行取號單等，同樣都是使用感熱紙印製，這些紙張都不能當作紙類回收，必須丟入一般垃圾桶中處理。
▲電子發票證明聯不可回收。（圖片來源：南投縣環保局）
南投縣環保局
網址：https://www.facebook.com/share/p/17kdJpvgse/
入冬最冷！今年最強寒流週末報到 專家曝「最冷時刻」：凍探5度
把握好天氣！週五（6日）晚間開始會變天，接這週末鋒面及冷空氣接力影響。氣象專家吳聖宇指出，熱帶低壓（TD02）未來會來到菲律賓南部，甚至後期有機會往南海移動，但是因為週末將有強冷空氣南侵。氣象粉專「觀氣象看天氣」也提到，最冷時段落在週日（8日），天氣型態為先濕後乾，屆時西半部前山丘陵及空曠地區若輻射冷卻顯著，則有機會出現5度左右極端低溫。