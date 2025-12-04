沒亂吃仍脂肪肝！研究揭「3行為」釀禍：熬夜比吃太油更毒
記者施春美／台北報導
許多人自認沒亂吃，不解為何仍有脂肪肝。醫師張家銘表示，新研究指出，當肝細胞受到「脂毒性」壓力時，會釋放危險訊號，將一群單核細胞變成新的巨噬細胞，而肝臟中原本常駐的巨噬細胞是懂得分寸的，但新進來的單核細胞衍生巨噬細胞在脂肪、壓力、睡眠不足的夾擊下，變得暴躁、敏感，而產生脂肪肝。他提醒，民眾生活應避免吃太油、久坐、熬夜，「尤其熬夜比吃太油還傷肝。」
台北榮總遺傳優生科主任張家銘在其臉書表示，2025年刊登於《Cell Communication and Signaling》的綜論指出，當肝細胞受到「脂毒性」(lipotoxicity) 壓力時，它會釋放危險訊號，把一群單核細胞叫進肝臟，讓它們變成新的巨噬細胞。
肝臟中原本的的常駐巨噬細胞(Kupffer cells) 擅長維持和平，但新進來的單核細胞衍生巨噬細胞(MDMs)在脂肪、壓力、睡眠不足與腸道發炎的夾擊下，會變得暴躁、容易誤判敵我。
張家銘表示，代謝功能異常相關脂肪性肝炎(MASH) 並非突然惡化，而是身體長期承受壓力下累積出來的。當人開始出現胰島素阻抗、脂肪酸在肝臟堆太多時，肝細胞就被脂肪「壓得喘不過氣」，這就是所謂的脂毒性。肝細胞一旦撐不住，就會釋放出求救訊號，把免疫系統叫來支援。結果巨噬細胞一湧進肝臟，發炎反應就跟著被放大。
張家銘表示，民眾平常應避免3行為：
1. 吃油太多
飽和脂肪會讓巨噬細胞變得暴躁。所以，應盡量避免吃炸雞、滷肉飯。
2. 久坐不動
肝臟缺乏血流，脂毒性飆升，巨噬細胞就會被迫長期處在戰鬥模式。
連續坐3小時，對肝臟的傷害比想像中大很多。
3. 熬夜
熬夜一晚，促發炎因子 IL-6、TNF-α 就會上升，MDMs 的分化方向也會往促炎與纖維化靠攏。因此，「熬夜比吃油還傷肝。」身體其實一直在給我們提示 - 巨噬細胞的過勞
