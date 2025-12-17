明明飲食清淡，健檢卻紅字連連，納悶為何「沒亂吃也有脂肪肝？」基因醫師張家銘在臉書提醒，真正的問題不只在「吃什麼」，而在肝臟裡那群辛勤的「巨噬細胞」是否已經過勞。一旦生活壓力把它們逼到極限，原本負責修復的細胞就可能變成破壞者。其中，三種常見行為尤其要小心，像是熬夜造成的發炎傷害，竟比吃油還要毒！（編輯推薦： 脂肪肝全攻略：從成因、症狀、飲食到逆轉治療 ）巨噬細胞過勞！肝臟發炎的隱形推手

2025年刊登在《Cell Communication and Signaling》期刊的綜論中，當肝細胞受到「脂毒性（lipotoxicity）」壓力時，會釋放求救訊號，召喚單核細胞進入肝臟變成新的巨噬細胞。

張家銘醫師解釋，原本肝臟內常駐的巨噬細胞擅長維持和平，但這些新進來的巨噬細胞在脂肪、壓力和睡眠不足的夾擊下，性格會變得暴躁、敏感且容易誤判敵我。這也是代謝功能異常相關脂肪性肝炎（MASH）的成因，身體長期承受壓力，導致免疫系統將發炎反應放大。

吃油、久坐、熬夜 3大行為改變細胞性格

張家銘醫師示警，生活中有3種常見行為，會直接改寫巨噬細胞的基因程式，使其從修復角色轉為推動發炎與纖維化：

1.吃油太多，刺激警報系統：

攝取過多飽和脂肪（豬油、牛油、椰子油）或Omega-6過量的精製植物油（大豆油、玉米油、葵花油），以及高溫油炸食品，會讓巨噬細胞誤以為遭受攻擊而進入備戰狀態。（編輯推薦： 這類人心血管風險高3倍！內臟脂肪高、肝臟堆油，醫教2招遠離脂肪肝 ）

骨科醫師吳佳駿曾在著作提醒，多攝取Omega-3脂肪酸平衡促發炎的Omega-6脂肪酸是關鍵，建議每週吃兩掌心大小的鯖魚或秋刀魚，或補充魚油、藻油。植物性來源可選亞麻仁油，直接淋在餐點上，輕鬆又有效。

2.久坐不動，脂毒性飆升：

連續坐著超過3小時，肝臟會因缺乏血流導致脂毒性飆升，迫使巨噬細胞長期處在戰鬥模式。想減少久坐時間有訣竅，胸腔暨重症專科醫師黃軒曾建議，最好透過設定提醒，每30分鐘起身活動2分鐘；刻意透過換小水杯、邊講電話邊走路等方式來預防久坐。

3.熬夜不睡，直接按發炎開關：

熬夜一晚，體內的促發炎因子就會上升。張家銘醫師強調，這就是為何「熬夜比吃油還傷肝」，因為熬夜等同於直接按下巨噬細胞的發炎開關，促使其往纖維化方向發展。別忘了盡量固定作息，避免睡眠時間變得不規律，並在睡前一小時盡量遠離手機等會發出藍光的產品，讓自己能一夜好眠。

巨噬細胞發出過勞訊號！拯救過勞肝臟的黃金鐵則

若生活中出現以下狀況，代表巨噬細胞正在發出過勞訊號，身體已處於脂毒性環境：

吃完油膩食物後感到特別累、精神差。

肚子脹氣、胃口變差、排便不順。

熬夜隔天肝指數飆高。

腹部莫名感到緊繃。

睡醒覺得像沒睡一樣累。

想救過勞的肝臟，讓巨噬細胞回歸健康，除了戒掉上述壞習慣，「飲食管理＋規律運動」是黃金法則。張家銘醫師建議，每天多吃深綠色蔬菜、蘋果膠或燕麥，照顧腸道健康，成為肝臟最堅強的後盾。給身體緩衝時間，肝臟就能重回穩定節奏。別忘了，記得給身體喘息的時間，晚餐提早、睡眠規律，巨噬細胞就能從「戰鬥模式」退場，肝臟也能重回穩定節奏。

此外，肝病防治學術基金會執行長粘曉菁也提醒，減重5%就能減少肝臟脂肪堆積，減重10%甚至有機會逆轉肝纖維化。而運動除了燃燒脂肪，還能保留肌肉、提升基礎代謝率，對改善脂肪肝效果特別明顯。



原文引自：沒亂吃還罹脂肪肝！研究揭3大隱形殺手：這行為比吃太油更毒