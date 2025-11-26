沒了中國人「在日本台灣人最沒水準」？日人秒打臉 真相曝光

生活中心／陳慈鈴報導

受到禁日令影響，赴日旅遊的中國人銳減。（示意圖／資料照）

日本首相高市早苗針對「台灣有事」明確表態，引起中國當局強烈反彈。但日本政府於25日，則強調政府對可行使集體自衛權的既有立場 「完全不變」，也不認為需要重新檢討。在中國祭出「禁日令」影響日本觀光的同時，台灣人照常飛往日本，網路也開始流傳字從某國人走後，台灣人就是在日本最沒水準的一群人，引起關注。對此，日本人的歐吉桑點出事實，直言「日本人只會感謝，絕不會討厭台灣人。」

「現在在日本，○國人走之後，台灣人就是最沒水準的一群人」。日本人的歐吉桑上於臉書粉專「日本人的歐吉桑 ・台湾在住の日本人のおじさん」發文表示，最近這標語好像在台灣網路世界出現了，又開始有人想貶低台灣人了。因此他以一名日本人，也不會偏袒台灣人的立場，講述日本的現實情況。

日本人的歐吉桑表示，如果台灣旅客最沒水準的話，為什麼這麼多日本人非常歡迎台灣人的訪日呢？「我從來沒有看過，聽過，遇過，抱怨台灣人的水準的日本人。」如果有存在討厭台灣人的日本人的話，很想聽他曾經到底發生什麼事情。

日本人的歐吉桑說，在台灣親眼看到野生石虎機會超少的，可能奇蹟一樣的機率。他認為，在日本遇到討厭台灣人的日本人的機率也是差不多一樣，或者有可能機率更低。就算看過感謝台灣，積極歡迎台灣人的日本人，但是討厭台灣人的日本人真的幾乎都沒有。

日本人的歐吉桑直言，自己講的內容並不是理想話，也不是討好話，也不是荒誕話，而只是日本的真正的現實而已。「日本人只會感謝，絕不會討厭台灣人。」因此他呼籲，這種貶低台灣人的內容真的不用擔心，也完全不需要在意。最後也提到，台灣人盡全力享受日本旅遊，就是他們日本人覺得非常榮幸的事情。

