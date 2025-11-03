沒事別亂碰！旅客誤按北捷「緊急斷電鈕」害列車停駛 挨罰1萬元

[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導

台北捷運松山新店線今（3）日下午驚傳突發停駛狀況，一列往松山方向的列車在景美站突然停擺，讓車上乘客一度錯愕。北捷事後說明，事故並非機械故障，而是有旅客在大坪林站誤按月台緊急斷電按鈕，導致電力中斷、列車停靠。該名旅客因違反《大眾捷運法》，已被依法開罰1萬元。

台北捷運松山新店線今（3）日下午驚傳突發停駛狀況，一列往松山方向的列車在景美站突然停擺。（示意圖／取自北捷臉書）

北捷指出，事故發生於今日下午13時18分，一名旅客在大坪林站往松山方向月台誤觸緊急斷電按鈕，造成景美站列車暫時停駛。站長獲報後立即到場檢查，經確認軌道與設備皆無異常，行控中心隨後恢復供電，捷運系統隨即恢復正常運作。

民眾誤按緊急斷電鈕，導致北捷列車暫停行駛。（圖／取自北捷臉書）

目前該名旅客因違反《大眾捷運法》第50條之1第1項第2款規定，任意操控站、車設備或妨礙行車、電力或安全系統設備正常運作，已被依法開罰1萬元。

