沒事多喝水！他睡前「腹痛、想吐」竟是膽結石發作 3大症狀你中幾項？

記者簡浩正／台北報導

你是不是有時候肚子右上角突然痛到不行，痛到背都直不起來？吃油膩食物後覺得脹氣、噁心，甚至還有點發燒？醫師表示，這些狀況其實很有可能跟膽結石（gallstone）有關。「膽結石會阻塞膽汁流動，讓你感到不舒服，嚴重時甚至會發炎。」如果結石卡住膽管，膽汁無法排出，皮膚和眼白會變黃，還可能合併發燒，這時就要小心膽管阻塞或感染，需要立即就醫。

秀傳醫療體系中部院區總院長黃士維在粉專發文衛教，日前一名患者前來求診說：「醫師，我昨天晚上突然右上腹痛到睡不著，痛到背都挺不起來，還噁心想吐，這是什麼問題啊？」

他解釋，膽結石發作是在門診很常遇到的狀況。膽結石是膽囊裡的「小石頭」，是膽汁成分（尤其是膽固醇）失衡、結晶累積造成的。當結石卡住膽管，就會造成劇烈腹痛、脹氣、甚至噁心、發燒。膽結石的大小、數量和位置都會影響症狀，有些人沒感覺，有些人卻會痛到受不了。

膽結石形成原因，黃士維說膽汁裡的膽固醇或膽色素濃度過高，長時間下來會結晶成石頭，這是最常見的成因。尤其是飲食油膩、膽固醇偏高的人更容易發生，就像水裡的鹽分太高會結晶一樣。常見部位多半出現在膽囊，也有可能掉到膽管裡。卡在膽管時，膽汁會被阻斷，身體就容易出現黃疸或發炎的狀況，需要緊急處理。影響程度上，結石如果沒卡住，可能一輩子都沒症狀；但一旦阻塞膽汁，會讓你劇烈腹痛、消化不良，嚴重時還會引發膽囊炎或膽管炎。

他說，膽結石常見3大症狀，包括腹痛、消化不良、黃疸或發燒。有些患者右上腹會突然劇烈絞痛，這種痛有時會延伸到背部或右肩，痛起來讓人坐立難安，疼痛通常會持續30分鐘到幾小時。或是吃油膩食物後容易覺得脹氣、噁心，偶爾還會有嘔吐，這是因為膽汁排不出去，消化油脂變差。如果結石卡住膽管，膽汁無法排出，皮膚和眼白會變黃，還可能合併發燒，這時就要小心膽管阻塞或感染，需要立即就醫。

如何治療？黃士維表示，治療方式會根據患者症狀、結石大小和位置來決定，從觀察追蹤到手術切除都有可能。如果沒有症狀，醫師通常會建議定期追蹤觀察，不急著治療。若開始出現腹痛、發炎或併發症，才會進行藥物、碎石或手術治療。手術切除膽囊是目前最常見、最有效的方式，尤其是腹腔鏡手術，傷口小、恢復快。

日常該怎麼吃，才能避免膽結石發作？黃士維提出以下四點供民眾參考：

1、少吃油炸、肥肉。

2、多吃高纖蔬菜、全穀類。

3、蛋白質選豆腐、魚肉、雞胸肉。

4、每天喝足水，幫助膽汁流通。

