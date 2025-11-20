沒事就塞耳機 降噪耳機恐悄悄吃掉你的聽力…醫指「這時間」就該休息

常使用降噪耳機，容易讓音量愈放愈大，恐增加聽損風險。記者陳雨鑫／攝影

上下班通勤、辦公備考，不少人已經把「耳機」當作生活必備項目，甚至當作是隔絕外界，讓自己可處於「me time」的重要夥伴，但如果長時間佩戴耳機，恐增加聽損風險。雙和醫院耳鼻喉科主治醫師陳俊天表示，耳機若佩戴超過一小時就應該要讓耳朵休息，長時間壓迫就可能增加耳朵感染以及聽損的風險。

一名30歲多歲的男性患者，耳朵經常發癢，屬於油性耳朵的他，常感到耳內流出分泌物，偶爾會出現「耳臭味」。陳俊天說，進一步詢問該名患者的日常習慣，發現他長時間配戴耳塞式耳朵，外耳道長時間處於封閉、悶熱且潮濕的環境，導致耳內細菌滋生，檢測發現不只有細菌感染，還有黴菌感染。

陳俊天表示，國人愈來愈常使用耳塞式耳機，特別是「降噪」耳機，幫助阻絕自己外界的聲音，坊間的降噪耳機，多是「主動降噪」，先偵測外界噪音，並釋放出與噪音相反的聲波，兩者互相抵消，就像水波互相碰撞後消失，達到阻隔外界聲音的效果，也因為降噪耳機阻絕外界的聲音效果極佳，也會讓民眾使用時，放出的聲音，容易比平時大、使用時間更長。

臨床上有不少患者，來診時主訴，耳朵聽到的聲音常霧霧的，甚至有時會聽到呼大呼小的聲音，偶爾會伴隨耳鳴。陳俊天說，當聽覺出現類似症狀時，一定要盡速就醫，釐清是否已經影響到聽力，又或是感染引起的不適症狀，無論是否有影響到聽力，使用耳機一定要注意「60/60原則」，音量不超過60％，一次最長使用60分鐘，就得讓耳朵休息。

耳罩式、耳塞式和入耳式耳機優缺點：

1.耳罩式耳機

優點：包覆整個耳廓、有效隔絕環境噪音、對耳膜的直接衝擊相對較小

缺點：長時間配戴，造成耳朵周圍壓迫感，甚至引起悶熱或皮膚不適

2.耳塞式耳機

優點：耳機輕巧、方便攜帶，不會完全密封外耳道，透氣性較好

缺點：隔音效果有限，容易在嘈雜環境中將音量調高

3.入耳式耳機

優點：耳機直接伸入外耳道，有效隔絕外界噪音，較低音量就能聽清楚細節

缺點：聲源離耳膜近，音量過高會對聽力衝擊大，外耳道也容易增加耳垢堆積與細菌滋生的機會

陳俊天說，不管選用哪種耳機，都有可能因長時間使用而形成壓迫，或是造成疼痛與發炎情況，建議耳機使用完後要記得清潔保養，將殘留在耳機上的耳垢擦拭乾淨，也應在使用60分鐘後休息，除了耳機音量不要過大，日常生活中，可用手機或智慧型手錶監測環境分貝數，避免處在85到90分貝的環境超過1小時，降低聽損風險。

