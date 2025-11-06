「沒人做，就無法改變！」看公民麻瓜如何「造」出在地影響力？「黏 TaiTung • 聚」壓軸登場點燃青年實踐火花！

▲國立臺東大學學生會及學生議會幹部共同參與本次活動，了解學生會經營課題及發展脈絡，期望將經驗帶回校內。

【記者 朱達志／台東 報導】由臺東縣政府青年發展中心主辦、轉駅創研試驗所承辦及國立臺東大學學生會協辦的「黏 TaiTung・聚—下午茶之約」系列活動，於日前迎來第十五場、亦是本年度的壓軸場次（十五）。活動以「東岸手記：在山海之間 Σ練習自治 〰 也學參與」為題，邀請到轉駅創研試驗所創辦人、前臺東大學學生會會長／議長郭武嚳擔任講者。他從自身經歷出發，深刻分享了如何將公共事務的專業知識導入學生自治，並將這份能量延伸至更廣泛的青年公共參與。

廣告 廣告

本次活動作為「黏 TaiTung」三部曲中「聚」系列的總結，旨在系統性地探討青年如何將想法轉化為務實行動。講者郭武嚳以其橫跨學生自治、青年委員及在地工作室的多元背景，為參與者帶來了一場紮實的實務分享。

▲講者以自身經歷出發，分享如何從學生自治經驗導入地方公共參與。

從公民麻瓜到行動者：學生會的體制內革新

講者郭武嚳坦言，自己來自新北都會區，初到臺東時是個對公民議題毫無所悉的「公民麻瓜」。然而，臺東獨特的結構性困境與資源落差所帶來的「相對剝奪感」，反而激發了他「沒人關心、沒人做，就無法改變現況」的信念。

他將這股動力投入學生會，以其「公共事務管理」的專業，導入「政府經營思維」來進行組織改革。

危機處理與社群再造： 郭武嚳分享，在疫情期間，學生會抓住時機積極經營社群平台，曾創下一天內回覆近 200 則學生防疫問題的紀錄。此舉成功扭轉了學生會過去在 Dcard 等平台名聲不佳的狀況，鞏固了新生代的信任。

財務拓展與資源整合： 他最顯著的成就是財務上的開源。在任內，他除了原有的 60 萬學生會費外，更積極向縣政府、議會、代表會等單位爭取補助、積極促成校內各行政處室及學生單位合作，成功募得額外的 60 萬元經費，使年度可動用資金翻倍至 120 萬。這展現了學生組織連結地方資源、拓展外部經費的強大能力。

創新活動的實踐： 憑藉著充裕的資源，他大膽推動了許多前所未有的活動，如斥資 10 萬的校園脫口秀巡迴，以及一項耗資 20 萬的大型活動計畫，其中便包含了包下整棟通識大樓舉辦的「Chansforn」實境解謎，成功活化了校園氛圍。

▲活動參與者認真聆聽講者分享內容，甚至即時筆記準備隨後發問，現場互動踴躍亦有參與者會後與講師交流。

從校園走向地方：轉譯生硬議題的在地參與

卸任學生會職務後，郭武嚳創立「轉駅創研試驗所」，持續探索不需依賴職位也能推動的公共事務。他與學長姐夥伴主動串聯，自籌經費舉辦了「學生自治飲水人培力工作坊」，成功號召數十位幹部「回娘家」舉辦「東大學生會20週年」活動，並促成了首次的「東區學生會交流茶會」，將校園的能量延伸至地方。

他接著分享了兩個關鍵專案：

國土計畫營隊： 在「成為土地設計師！」營隊中，團隊將生硬的「國土計畫」法規，轉譯成「土地性格卡」（角色扮演）與「兩難情境卡」。成果超乎想像，成功引導國小學生理解「四大功能分區」，甚至熱烈討論「光電、風電是不是浪費錢」等深刻議題。

「黏 TaiTung」三部曲： 而本次系列活動，正是其工作室承辦的專案，旨在建構「由下而上」的系統性公共議題生成路徑。從 16 場累積超過 240 人次的「聚」（下午茶之約），到以音樂轉譯議題的「聲」（講唱會），最終到 80 多人參與、創下紀錄的「思」（青年論壇），完整體現了從社群盤點到政策思辨的過程。

總結：連結在地 累積青年行動資本

郭武嚳總結，公共參與的核心能力包含「敏銳的覺察力」、「彈性的應變力」、「策略的定位力」與「宏觀的連結力」。他也分享了擔任臺東及高雄「青年委員」的經驗，說明青年委員得如何扮演政府與青年間的橋樑，以及作為實踐者應有的職責及可能性，並以自身提出寵物友善、路燈認養等提案為例，展現如何運用敏銳的生活觀察 轉化為具體政策建言。他強調，正是因為這些學生時期的深度參與，讓他對臺東產生了強烈的「地方認同」，甚至比對家鄉更為熟悉。

「黏 TaiTung・聚」系列下午茶之約在郭武嚳的壓軸分享中畫下句點。這 16 場活動成功凝聚了在地社群、盤點了多元議題，為後續「聲」（講唱會）的情感共鳴與「思」（青年論壇）的政策思辨，積累了最豐沛的青年行動能量。（照片記者朱達志翻攝）