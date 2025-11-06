「沒人做，就無法改變！」看公民麻瓜如何「造」出在地影響力？「黏 TaiTung • 聚」壓軸登場點燃青年實踐火花！
【記者 朱達志／台東 報導】由臺東縣政府青年發展中心主辦、轉駅創研試驗所承辦及國立臺東大學學生會協辦的「黏 TaiTung・聚—下午茶之約」系列活動，於日前迎來第十五場、亦是本年度的壓軸場次（十五）。活動以「東岸手記：在山海之間 Σ練習自治 〰 也學參與」為題，邀請到轉駅創研試驗所創辦人、前臺東大學學生會會長／議長郭武嚳擔任講者。他從自身經歷出發，深刻分享了如何將公共事務的專業知識導入學生自治，並將這份能量延伸至更廣泛的青年公共參與。
本次活動作為「黏 TaiTung」三部曲中「聚」系列的總結，旨在系統性地探討青年如何將想法轉化為務實行動。講者郭武嚳以其橫跨學生自治、青年委員及在地工作室的多元背景，為參與者帶來了一場紮實的實務分享。
▲講者以自身經歷出發，分享如何從學生自治經驗導入地方公共參與。
從公民麻瓜到行動者：學生會的體制內革新
講者郭武嚳坦言，自己來自新北都會區，初到臺東時是個對公民議題毫無所悉的「公民麻瓜」。然而，臺東獨特的結構性困境與資源落差所帶來的「相對剝奪感」，反而激發了他「沒人關心、沒人做，就無法改變現況」的信念。
他將這股動力投入學生會，以其「公共事務管理」的專業，導入「政府經營思維」來進行組織改革。
危機處理與社群再造： 郭武嚳分享，在疫情期間，學生會抓住時機積極經營社群平台，曾創下一天內回覆近 200 則學生防疫問題的紀錄。此舉成功扭轉了學生會過去在 Dcard 等平台名聲不佳的狀況，鞏固了新生代的信任。
財務拓展與資源整合： 他最顯著的成就是財務上的開源。在任內，他除了原有的 60 萬學生會費外，更積極向縣政府、議會、代表會等單位爭取補助、積極促成校內各行政處室及學生單位合作，成功募得額外的 60 萬元經費，使年度可動用資金翻倍至 120 萬。這展現了學生組織連結地方資源、拓展外部經費的強大能力。
創新活動的實踐： 憑藉著充裕的資源，他大膽推動了許多前所未有的活動，如斥資 10 萬的校園脫口秀巡迴，以及一項耗資 20 萬的大型活動計畫，其中便包含了包下整棟通識大樓舉辦的「Chansforn」實境解謎，成功活化了校園氛圍。
▲活動參與者認真聆聽講者分享內容，甚至即時筆記準備隨後發問，現場互動踴躍亦有參與者會後與講師交流。
從校園走向地方：轉譯生硬議題的在地參與
卸任學生會職務後，郭武嚳創立「轉駅創研試驗所」，持續探索不需依賴職位也能推動的公共事務。他與學長姐夥伴主動串聯，自籌經費舉辦了「學生自治飲水人培力工作坊」，成功號召數十位幹部「回娘家」舉辦「東大學生會20週年」活動，並促成了首次的「東區學生會交流茶會」，將校園的能量延伸至地方。
他接著分享了兩個關鍵專案：
國土計畫營隊： 在「成為土地設計師！」營隊中，團隊將生硬的「國土計畫」法規，轉譯成「土地性格卡」（角色扮演）與「兩難情境卡」。成果超乎想像，成功引導國小學生理解「四大功能分區」，甚至熱烈討論「光電、風電是不是浪費錢」等深刻議題。
「黏 TaiTung」三部曲： 而本次系列活動，正是其工作室承辦的專案，旨在建構「由下而上」的系統性公共議題生成路徑。從 16 場累積超過 240 人次的「聚」（下午茶之約），到以音樂轉譯議題的「聲」（講唱會），最終到 80 多人參與、創下紀錄的「思」（青年論壇），完整體現了從社群盤點到政策思辨的過程。
總結：連結在地 累積青年行動資本
郭武嚳總結，公共參與的核心能力包含「敏銳的覺察力」、「彈性的應變力」、「策略的定位力」與「宏觀的連結力」。他也分享了擔任臺東及高雄「青年委員」的經驗，說明青年委員得如何扮演政府與青年間的橋樑，以及作為實踐者應有的職責及可能性，並以自身提出寵物友善、路燈認養等提案為例，展現如何運用敏銳的生活觀察 轉化為具體政策建言。他強調，正是因為這些學生時期的深度參與，讓他對臺東產生了強烈的「地方認同」，甚至比對家鄉更為熟悉。
「黏 TaiTung・聚」系列下午茶之約在郭武嚳的壓軸分享中畫下句點。這 16 場活動成功凝聚了在地社群、盤點了多元議題，為後續「聲」（講唱會）的情感共鳴與「思」（青年論壇）的政策思辨，積累了最豐沛的青年行動能量。（照片記者朱達志翻攝）
其他人也在看
遭美沒收4400億資產！ 太子集團負責人悠閒打牌：都小錢啦
據了解，太子集團負責人陳志第一次入台時間為2017年，最後一次入台時間則為2021年，均持柬埔寨護照已「商務考察」為名入境，但實際上卻是在台各地吃喝玩樂，出入多家高檔餐廳、私人俱樂部，就連來台入住飯店也都指定要是「W飯店」。儘管生活極盡奢糜，但有知情人士指稱，陳志...CTWANT ・ 4 小時前
不是含糖飲料！他每天狂喝「這飲品」慘了 醫：終生洗腎
茶和咖啡這兩種飲品在台灣廣受歡迎。然而，隨著研究指出咖啡可能對腎臟有保護作用，有些民眾開始好奇是否可以用茶來替代咖啡。對此，腎臟科醫師江守山過去就曾在節目分享專業見解，提醒民眾在選擇飲品時需注意。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
王子遭公司火速切割！爆早已知情介入婚姻 高層震怒放生不想理
（娛樂中心／綜合報導）藝人王子捲入粿粿與范姜彥豐婚變風波後，形象重創。據《鏡週刊》報導，王子所屬的喜鵲娛樂在事 […]引新聞 ・ 1 天前
網紅挖出范姜彥豐娶粿粿驚人嫁妝！網全都怒了 狠酸婚後才竄紅接到業配
范姜彥豐與粿粿婚變風波持續延燒，根據自由時報報導，網紅「玉米泉哥」再於社群平台投下震撼彈，爆料粿粿「0嫁妝」嫁入范姜家，婚後靠著夫妻檔CP曝光才開始賺錢，還指控她態度轉變、搬出公婆家後與王子（邱勝翊）傳出婚內不倫。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
太子女特助燦笑交保！ 律師點關鍵：難怪她開心
涉嫌跨國詐欺與洗錢的柬埔寨「太子集團控股」，4日台北地方檢察署查扣該集團在台資產逾45億元，並拘提主要嫌犯王昱棠及其他25名被告到案。天旭國際科技涉案多名高層遭約談，其中總經理特助劉純妤以15萬元交保。她步出偵訊室時面露笑容，神情輕鬆，引發熱議。律師林智群4日在粉專上表示，劉純妤應屬案中邊緣人物，其他4人皆遭聲押，難怪她顯得開心。EBC東森財經新聞 ・ 11 小時前
陶晶瑩批粿王「吃人夠夠」 不認同婚姻瑣事成出軌理由
女星粿粿（江瑋琳）和范姜彥豐即將開打離婚官司，而介入他們婚姻的王子（邱勝翊），演藝事業停擺，二度發聲明認錯。主持人陶晶瑩最近在節目中談及粿王風波，不認同婚姻瑣事成出軌理由，並批這對男女公然偷情有點「吃人夠夠」。中時新聞網 ・ 10 小時前
鳳凰颱風開外掛！超巨大體型增強中 直逼台灣「風雨非常有感」
今年第26號颱風鳳凰於今（6）日凌晨2時生成，中央氣象署表示，預測未來將朝西北西方向往菲律賓呂宋島前進，下週一（10日）開始接近台灣，預計週二、週三影響最劇烈。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」貼出鳳凰颱風照片，直呼「很大一隻，大環流的颱風＋東北季風開外掛！」三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
鳳凰颱風拋物線北轉影響台灣機率大！專家示警「大環流系統」風雨可觀
天氣風險分析師吳聖宇在臉書發文表示，預測鳳凰颱風下周一(10日)經過呂宋島進入南海，下周二(11日)往北轉接近台灣海峽南部，下周三(12日)經過台灣上空，下周四(13日)進入台灣東北方海面逐漸遠離。雖然經過台灣上空的演變情況還沒有很確定，但是以現在的預報來看的話，經過台灣上空的可能性頗大。天氣多一典 ・ 6 小時前
全台戒備！鳳凰颱風生成倒數 下週北轉逼近「2地風雨搖滾區」
鳳凰颱風將生成！中央氣象署表示，位於關島海面的熱帶性低氣壓TD29預估最快今（5）日就會增強為今年第26號颱風鳳凰，目前朝西北西移動，下週一經過菲律賓北側陸地將有會明顯北轉，不排除侵襲台灣，下週二、三風雨影響最劇烈。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
郭台銘媽媽辭世！豪宅1設施「全是為母親」催淚原因曝
政治中心／周孟漢報導鴻海創辦人、台灣首富郭台銘母親郭初永貞，在今（6）日稍早傳出離世消息，享嵩壽100歲，郭台銘本人也透過社群證實此事，消息曝光後，引發各界譁然。不過，雖然郭台銘在內文自稱為「不孝子」，但其實他對媽媽可說是照顧得無微不至，甚至在自家的豪宅內特別為媽媽安裝了「1設施」，讓人不禁讚嘆他的孝心。民視 ・ 6 小時前
準鳳凰將生成「挑戰強颱」！未來2路徑出爐 專家曝1情況最危險：全台有感
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，熱帶性低氣壓TD29目前位於關島南方，系統組織及螺旋性趨於明顯，即將成為今年第26號颱風「鳳凰」，並在太平洋高壓導引下穩定朝西移動，預估下週一（10日）抵達菲律賓呂宋島附近，後續因太平洋高壓逐漸減弱、東退，將使颱風開始轉向...CTWANT ・ 1 天前
范姜彥豐被塑造成軟飯男！前東家看不下去 揭解約內幕：粿粿很沒水準
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導范姜彥豐日前出面指控妻子粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），對此，粿粿也發出17分鐘的長片回應，其中提到自己一肩扛起家計，家...FTNN新聞網 ・ 1 天前
股票資產達50萬就得繳？二代健保新制拿480萬人開刀 周玉蔻轟：民進黨嫌票太多
健保補充保費制度將全面翻修，衛福部長石崇良日前宣布，未來利息、股利、租金三大項目將改採「年度結算制」，不再以單筆金額為門檻，只要一年累計超過2萬元，就得繳2.11%的補充保費。此外，連獎金也要納入計算，超過基本工資4倍就必須繳，將有約480萬人受影響，最快116年上路。對此，媒體人周玉蔻在臉書發文質疑，此政策得罪存股年輕族群，民進黨是嫌票太多了嗎？根據二代......風傳媒 ・ 7 小時前
謝侑芯飛大馬找黃明志！雪碧PO生前最後對話：起雞皮疙瘩
娛樂中心／周希雯報導「護理系女神」31歲台灣網紅謝侑芯到馬來西亞工作，失聯多日後驚傳在吉隆坡高檔酒店猝死，後續還牽扯出大馬歌手黃明志也涉案，不僅同在現場還疑似持毒，當地警方隨即發布通緝、轉為「謀殺罪」調查，黃明志神隱數小時後今日凌晨現身警局投案。對此，與謝侑芯交情甚好的網紅雪碧（方祺媛），先前一直被質疑是派謝去伴遊才導致出事，昨晚（4）再度拍片強調，與黃明志只是普通朋友，同時曝光謝侑芯生前最後對話，驚呼「我雞皮疙瘩起來了！」民視 ・ 1 天前
新／恆春重大車禍！特斯拉導彈式…追撞水泥預拌車「攪4大4小」駕駛慘死
爸媽載著剛下課的孩子遇劫！屏東縣恆春鎮恒公路麥當勞前，今（6）日下午16時許，發生一起驚悚追撞車禍，一輛白色特斯拉失控如導彈，不偏不倚追撞水泥預拌車，再往前「攪擠」停等紅燈的騎士，一共造成7人受傷（3大4小），男駕駛則受困特斯拉內呈現OHCA狀態，經搶救後傷勢過重仍回天乏術。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
網紅公開粿粿「驚天大瓜」！大尺度照外流原因曝 網怒檢舉帳號
前啦啦隊女神粿粿（江瑋琳）遭老公男星范姜彥豐怒指出軌「棒棒堂」王子，隨著風波不斷延燒，網紅玉米泉哥自稱有「獨家爆料」，將會在昨（5日）公布，「第一手消息且還沒外流，是有人在內部、知道真相，也希望事情能被看見，但他不方便露面，所以交給我來講。」沒想到最後公布的消息卻是范姜彥豐被粿粿凹錢，網友們大失所望，甚至檢舉帳號，也讓他又補充：「我是真的有被威脅，這個保證的。」鏡報 ・ 20 小時前
婚變疑早洩端倪！范姜彥豐遭粿粿「公開看扁」 挨酸：你不行啦
范姜彥豐日前怒控妻子粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），除了粿王昔日曖昧互動遭挖，范姜彥豐與粿粿此前上節目的片段也全被翻出。其中，范姜彥豐曾控訴，粿粿不僅不會看臉色，還會跟著朋友一起「看扁」他，讓他心裡很不是滋味。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
準鳳凰將挑戰強颱！專家曝「最新路徑」：侵台機率提高
今（5）日仍受東北季風影響，不過水氣逐漸減少，迎風面大台北及宜蘭地區雲多偶有短暫降雨。熱帶性低氣壓TD29預估今天生成，成為今年第26號颱風「鳳凰」。對此，氣象粉專「氣象報馬仔」表示，不排除有機會增強為強颱，且接近台灣陸地的機會正逐漸提高。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
MLB》道奇冠軍成員造訪湖人主場 主戰投手秀投籃準度還輕鬆灌籃
數名道奇球員造訪湖人主場，還上場小試身手一下，史奈爾和格拉斯諾都展現不錯的投籃架勢，格拉斯諾還輕鬆將球灌進籃框，讓全場驚艷不已。Yahoo奇摩運動 ・ 7 小時前
全員看好準鳳凰轉強颱！AI估「鬼轉北上」路徑圖曝 最快這天撲台
今年第25號颱風海鷗，今（5）日2時的中心位置在北緯11.2度，東經120.1度，以每小時21公里速度，向西北西進行。氣象粉專「觀氣象看天氣」也提醒，鳳凰颱風即將生成，且模式一致預測高強度發展「巔峰可達五級颶風等級，相當於台灣的強烈颱風以上標準」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前