沒人喊「我婆」了？網友解析現代人更想當「牆壁」守護CP或找「媽媽」被照顧

最近社群 X（推特）上一則關於御宅族用語改變的話題，一名網友提到，最近的御宅族連說自己喜歡的角色是「我老婆」（我婆）都做不到，認為越來越沒有膽量，沒想意外引發共鳴。

眾多作品角色中，總有一位會想讓人喊「我老婆」。（圖源：TVアニメ『その着せ替え人形は恋をする』）

關於為何不再稱呼角色為「我老婆」，網友提出了多種精闢的觀察。其中一名網友犀利指出，現代御宅族相比過去，比起「養育/供養」虛擬角色，更想要找的是「媽媽」，希望能被角色無條件包容與照顧。此外，也有人認為沒有消失，比較像是用語上的轉，變成了「我的推」，畢竟「老婆」一詞帶有強烈的佔有慾和排他性，很容易引發同好之間的衝突，改用比較中性的「推」，既能表達喜歡，也能為自己保留與其他粉絲和平共處的安全距離。

除了心態上，粉絲對「官方原作」的態度轉變也是主因之一。不少網友表示，現在的 ACG 風氣更傾向於「守護」，有不少網友自嘲希望能變成「牆壁」，默默守護喜歡的角色與其官方配對（CP）獲得幸福，而不是介入其中讓對方變成自己老婆。假如強行的去把角色說成自己的老婆，反而會產生衝突感，他們更希望看到角色在原作的故事線中得到圓滿，而不是把她們其據為己有。

雖然主流風氣似乎已轉向「推」，但討論中仍有不少純愛戰士堅持捍衛舊有的稱呼。有網友貼出自己喜歡的 ACG 角色，認為二次元初戀依然自己唯一的老婆。甚至不少西方的 ACG 愛好者也表示，這種現象可能只有在日本而已，畢竟西方用語中「My Waifu」的用法仍然還在，許多動漫網站和投票網站上也都有繼續使用，並沒有退流行。基本上這點在台灣也一樣，還是能看到不少「我婆」相關的迷因圖。