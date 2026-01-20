沒人敢生！中國2025年出生率僅1 專家：2100年總人口恐腰斬

即時中心／林耿郁報導

中國官方最新公布，2025年全國總出生率為1（平均每名育齡婦女，一輩子生育1名孩子），創下1949年建國以來最低紀錄。此外，總人口也已連續第四年縮減。恐造成將來嚴重的社會與經濟危機。

韭菜停產？BBC報導，北京官方公布的最新資料顯示，中國去（2025）年全年出生率為每千人5.63人，為中共1949年建政以來最低；死亡率則為每千人8.04人，為1968年文化大革命時期以來最高。

全中國總人口較前（2024）年減少339萬人，降至約14億人左右，減幅高於2024年。

面對人口老化與經濟動能放緩，北京當局近年陸續鬆動生育限制政策。2016年取消「一胎化政策」改採二孩限制，但未帶來明顯增長；2021年再允許每對夫婦生育三胎。

近來各地政府也積極推出補貼與福利措施，包括對三歲以下孩童提供每人3,600元人民幣（約1.63萬新台幣）的補助，部分省市另外加碼延長產假天數、增加育嬰津貼、發放一次性生育獎勵金等，希望刺激民眾「增產報國」。

此外，中國官方還出台部分激進政策，引起爭議：例如對原本免稅的避孕用品、藥品，從今（2026）年元旦起開徵13%商品稅，引發醫療與公共衛生領域人士關注，此舉恐導致「非計畫懷孕」與性病擴大傳染風險。

中國「內捲」嚴重 年輕人不婚不生

中國總和生育率目前約為1，低於人口自然更替所需的2.1水準。北京「育媧人口研究智庫」2024年報告指出，中國育兒成本在全球「名列前茅」，加上教育競爭與居住負擔的嚴重「內捲」，導致年輕家庭生育意願逐年下降。

聯合國專家預估，如無意外，中國人口將持續走低，至2100年時，總人口可能減少一半之多。而此種大規模萎縮，必將對勞動市場、消費前景帶來壓力。經濟學者指出，勞動力收緊、需求疲弱，將為全球第二大經濟體帶來長期的結構性挑戰。

另有統計顯示，人口流動加劇亦使部分地區老年人口自理養老的問題增加。中國社會科學院研究指出，養老資金池已經面臨嚴重壓力，政府需在有限時間內擴充經費與制度。否則未來中國民眾恐面臨老無所養、「下流老人」遍地，造成嚴重的社會穩定隱患。

