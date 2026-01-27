沒人管還是新文化？竹市擬推塗鴉管理機制 擺脫髒亂惡性循環

新竹市議員曾資程表示，新竹市街頭塗鴉問題日益嚴重，嚴重衝擊市容景觀。（曾資程提供／陳育賢新竹傳真）

新竹市近年街頭塗鴉問題日益嚴重，不僅出現在市區涵洞、橋墩、通風口與公共設施外牆，頭前溪左岸多處也可見大面積塗鴉，衝擊市容景觀，市議員曾資程要求市府將亂象轉變成為城市風景；市府則表示，將加強巡查、清理及改善，導引成街頭藝術則需審慎評估。

曾資程表示，近日其服務處及包括水源里等多個里辦公室都接獲市民陳情，反映東區千甲路涵洞遭塗鴉與路樹遮蔽牌面問題，水源里長曾翰揚已多次反映頭前溪周邊與橋下空間的塗鴉問題已困擾居民許久，從沿線到市區多處熱點都可見相同狀況，顯示這已不是零星個案，而是全市性的管理問題。

曾資程說，從城市治理角度來看，長期放任塗鴉存在，容易傳遞「這裡沒人在管」的錯誤訊號，不僅影響市容，也可能誘發更多破壞行為。而新竹市至今尚未規畫任何合法塗鴉創作空間，在缺乏出口的情況下，創作能量只能不斷往公共設施與市容邊界衝撞，形成惡性循環。

反觀國際經驗，包括倫敦Leake Street、美國巴爾的摩Graffiti Alley、邁阿密Wynwood Walls等案例，都顯示透過制度化管理與明確場域規畫，街頭藝術不僅不會破壞市容，反而能成為城市特色與觀光亮點。

曾翰揚則建議市府應由專業單位整體評估，選擇適當地點規畫合法塗鴉示範區，並同步建立快速清除與材料升級機制，將有限行政資源用在最有效率的地方，並要求市府以整體市容、交通、安全與居民感受為優先，進行審慎規劃。

曾資程說，塗鴉問題的本質，不只是清潔問題，而是城市治理與文化政策的問題。新竹市若能從被動禁止走向主動管理，從單點處理走向制度治理，不但能改善市容，更有機會在秩序與創意之間，找到屬於這座城市的平衡。

市府公園及觀光區設施維護管理中心說明，公共設施遭塗鴉多屬違規行為，依法應予以清除。對於已確認權責屬地方政府管理範圍者，相關單位均依既有通報程序辦理現地勘查與後續改善；如涉及其他機關管轄範圍，亦將透過跨機關協調機制，釐清權責後加速處理。

市府指出，塗鴉問題常呈現重複發生、帶狀分布或集中於特定熱點之特性，僅以個案式清除，確實難以從根本改善。後續將持續從整體市容管理、公共安全、交通視距及居民感受等面向，滾動檢討現行處理機制，研議更具效率與整體性的管理作法。

針對外界建議以制度化方式引導街頭創作能量，公管中心表示，相關作法仍須審慎評估地點適宜性、周邊環境影響、管理責任歸屬及後續維護成本，並兼顧市容秩序與公共空間使用原則，避免影響居民權益及公共設施既有功能，相關議題將納入後續政策研議參考。

