沒人要用Win11？微軟執行長罕見亮底牌！10億用戶數據背後藏玄機

[Newtalk新聞] Windows 11推出後一直有使用戶傳出怨言，認為其Bug一堆不想升級。然微軟執行長Satya Nadella罕見揭露內部數據，宣稱全球用戶正式衝破10億大關。而這份成績單背後卻難掩現實困境，根據最新曝光的2025年第4季財報，Windows OEM與裝置業務營收僅微幅成長1%。這項數據直接戳破了換機潮的泡沫，顯示即便微軟在去(2025)年10月強勢淘汰舊系統，仍有大批死守Windows 10的「釘子戶」拒絕買單。

為了破除外界對於新系統推廣成效不彰的質疑，微軟此次主動出擊，強調Windows 11累積至10億用戶僅耗時1576天，相較於Windows 10當年花費的1706天，進度確實超前。市場解讀，微軟此舉意在為備受爭議的Windows 11「洗白」，試圖透過數據證明，儘管升級阻力重重，新系統的滲透速度依然優於前代產品。

造成用戶死守舊版的主因，在於Windows 11自2021年問世以來評價始終兩極。除了硬體規格門檻大幅提高，將許多老舊電腦拒於門外，最讓使用者詬病的莫過於層出不窮的軟體災情。每逢系統更新就出現大小Bug，嚴重打擊使用者信心，這也導致許多民眾直言，實在沒有必要為了升級作業系統，特地花錢更換設備，這也解釋了為何裝置業務成長如此疲軟。

面對龐大用戶群的聲音，市場普遍認為，微軟與其不斷堆疊華麗卻不實用的AI功能，當務之急應是解決基本面問題。如何確保系統不再「一更新就出包」，優先改善穩定性並重建用戶安全感，恐怕才是微軟接下來能否說服舊用戶點頭升級、解決推廣停滯的最迫切課題。

