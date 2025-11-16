沒位硬要停！ 女喬機車位不聽勸 弄掉別人安全帽
民眾在高雄岡山車站捷運站目擊一名女騎士，明明車位已滿，女騎士硬要停，亂喬別人的機車，在搬動的過程中，還弄掉別人的安全帽，男子大聲制止也沒用。重回現場直擊，路邊機車停車格只有17格，卻塞了30部機車，還有一名婦人好不容易喬到位置，結果準備拉中柱慘摔，這樣不依規定停車，可罰最高1200元。
為了停機車，女子亂搬別人的車，被制止她只回頭看了一眼，又繼續喬位置，把別人的安全帽給弄掉。目擊民眾：「ㄟ....你現在在幹嘛。」
安全帽撿起，女子繼續喬位置，從龍頭把手狂拉猛拽，乾坤大挪移，硬喬出一格，終於把她的愛車給停進好，不管別人的車是不是有刮傷。
在 Threads 查看
這是高雄岡山車站捷運後站，女騎士挪車摔到別人的安全帽，目擊者看不下去上前勸阻，她卻當耳邊風。重回現場直擊，路邊有17個機車格，卻塞了30部機車，還有一名婦人也是花了九牛二虎之力喬出一個位置，準備要拉中柱支撐架，結果跌倒慘摔頭碰地。女騎士：「（砰！）阿彌陀佛。」
熱心民眾上前幫忙攙扶，女子住附近，她說停車位難找。
其他機車車主vs.記者vs.附近住戶：「（這樣移車會不會很累很辛苦），不會啦就想說不要違規，因為這邊真的停車位這邊太少。」
停車格數量少，路邊畫白線的地方被停滿，還有電梯口前這角落，也被停滿，但都是違規。
其他機車騎士vs.記者：「車格比較大，有時候都會一格塞兩車的狀況，（你有看過嗎），有..但是如果一格塞兩車的話，你要出來就很難會卡住。」
其他機車騎士vs.記者：「（如果找不到車位，會不會想要塞進去），不會就自認倒楣，就再去找其他車位這樣。」
附近住戶門口柱子都會貼告示請勿停車，旁邊也有收費停車場一天30元，但有人不願花錢，寧願喬車位硬塞，摔到別人的安全帽毀損要賠，硬要一格擠兩車，就是不依規定停車，可罰600到1200元，別以為停在格位內就沒事。
東森新聞關心您
不良行為，請勿模仿
更多東森新聞報導
女操作機械車位升起 釀車門壓折成「90度」
北市車輛「停逾15天」將被拖吊 明年將調漲
人肉占位爆爭吵！占位男：我協助身障鄰居移車
其他人也在看
入秋最強冷空氣明來襲！下週「這天」起低溫探12度 2地區小心較大雨勢
秋高氣爽！氣象專家吳德榮在「洩天機教室」中撰文指出，今日晨間受輻射冷卻影響，氣溫較昨晨間略降，截至4時42分縣市平地最低氣溫出現在新竹（關西鎮）15.7度；各地區平地的最低氣溫約在16至18度。吳德榮接著指出，北部最低溫在桃園大溪區17.4度、中部雲林古坑鄉17.2度、南部高雄内門區18.2度、東部花蓮壽豐鄉15.8度。鏡報 ・ 1 天前
影/不爽被閃燈！國1永康段逼車狂魔蛇行亂切 可罰3.6萬
相當惡劣！國道1號南向永康路段，14日凌晨有輛自小客車疑因不滿遭閃燈，竟一路連續變換車道進行逼車，警方已著手調查，最高可開罰3.6萬並吊扣車牌。中天新聞網 ・ 23 小時前
北台灣剩最後一天太陽！專家：下周起溫度溜滑梯 2時段雨勢猛烈
在鳳凰颱風與東北季風產生的共伴效應摧殘過後，台灣迎來了短暫3天的好天氣，氣溫保持在舒適的20至25度左右，南部則是來到30度，不過專家提醒，周一（17日）起，隨著東北季風再度增強，壞天氣又將到來，呼籲北台灣的民眾把握周日最後一天暖陽，屆時下午與深夜兩時段雨勢較為猛烈。中時新聞網 ・ 1 天前
把握最後一天好天氣！明起入秋最強冷空氣南下 北台轉濕冷下探12度
把握秋高氣爽好天氣！氣象署指出，今日各地天氣多雲到晴，西半部高溫可達27至30度，迎風面水氣增多，北海岸、東北部及大台北山區有局部降雨。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮指出，明日（11/17）起入秋最強冷空氣南下，北部、東北部與東部轉雨，須防範局部較大雨勢，全台有感降溫。週三、週四（11/19、20）北部低溫將降至15、16度，苗栗以北清晨平地低溫甚至可能低至12度，提醒民眾注意保暖。太報 ・ 1 天前
逆向衝出車陣！男友新車遭身障機車擊落 舞者碗公嘆：閃不掉
新北市新莊區驚傳嚴重事故，8日下午4時許，1名35歲高姓男子，駕駛新車行經重新堤外便道，與逆向的呂男（58歲）機車發生碰撞，造成身障的呂男全身多處擦挫傷，所幸經送醫後並無大礙；當時知名舞者「碗公」就在車上，事後她將事故影片上傳社群平台，並直呼：「傻眼，閃都閃不掉。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
羅智強笑沈伯洋：罷免時的囂張跋扈 跑去哪了？
民進黨立委沈伯洋日前被中國大陸重慶公安局立案偵查，被藍委羅智強批評追殺陸配、自作自受。對此，沈伯洋回應「羅智強的水準，恐怕真的到了史無前例的低」。羅智強則笑回沈伯洋惱羞成怒，像一隻整天欺負弱小陸配的黑熊，嚇到到處哭求曾經被他欺負的人保護他！先前無差別罷免國民黨立委時，囂張跋扈的神氣，跑去哪了？中時新聞網 ・ 21 小時前
車內搜出喪屍煙彈！北市雙煞拒檢衝撞警 棄車欲躲進電視台遭逮
台北市內湖區驚傳襲警事件，16日下午4時許，1名20歲陳姓男子，開車載送35歲的林姓男子，行經新湖一路36巷時，遭巡邏警員攔下盤查；孰料，陳男先嘗試倒車衝撞警員，再加速逃離現場，警方一路尾隨在後，2人選擇棄車逃逸，警方在民權東路六段2號前逮捕2人，並在車內搜出喪屍煙彈及折疊刀等證物，全案將朝妨害公務、毒品等罪方向偵辦。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
國難當前爽收回扣！澤倫斯基「國王人馬」深陷貪腐風暴，烏克蘭政府面臨空前危機
正當烏克蘭為生存而戰、人民每日忍受俄軍轟炸與輪流停電的此刻，一場席捲基輔政壇的貪腐風暴，卻重創了總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的戰時領導。這起國王人馬的醜聞不僅涉及多位澤倫斯基最親密的盟友，也意味著那些本應用於保護能源設施、抵禦俄羅斯飛彈攻擊的救命錢，可能大部分流入了私人口袋。從堆滿現金的行李袋、豪宅裡閃著金光的馬桶，到官員們討論洗錢......風傳媒 ・ 23 小時前
新北力挺原民青年 原青辯論大賽決賽展現文化思辨新力量
記者蔡琇惠／新北報導 新北市原民局今(16)日舉辦「原青辯論大賽決賽暨頒獎典禮」，來…中華日報 ・ 22 小時前
租補申請破百萬戶》租金補貼核准逾87萬戶 創19年來新高
全國租金補貼申請戶數首度突破100萬戶，且核准戶數已逾87萬戶，雙雙創下2007年開辦、19年以來最多的一次。內政部國土署表示，今年300億中央擴大租金補貼措施在1月1日就開放受理，原本規劃協助50萬戶租屋家庭，但截至今年10月底為止，全國申請戶數已逾102萬戶、核准戶數則超過87萬戶，也就是已經幫自由時報 ・ 1 天前
台中親子活動驚見絕命終結站！遊戲「充氣城堡」消風 吞噬玩耍小朋友
昨（16）日晚間，台中低碳發展協會在西屯區安和公園舉辦「翔童樂馬戲團」大型親子活動時，受小朋友歡迎的「充氣城堡」突然消風，導致許多正在玩的孩童跌落，現場一度混亂，所幸許多未造成人員受傷。經主辦單位初步了解，由於充氣裝置的電線遭到外力扯斷，導致無法立即復電順利充氣。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
館長遭3元老毀滅式爆料「逼員工上館嫂」 神隱20小時回應了
網紅「館長」陳之漢14日晚間，遭3名元老級員工「大師兄」李慶元、特助「小偉」、「總監」吳明鑒聯合毀滅式爆料，稱館嫂是館長介入別人感情搶來的，還邀請小偉來和他一起「3P」、抹黑威脅店家等指控。對此館長神隱20小時候本人回應，否認所有指控，更心疼老婆無故被牽連。中時新聞網 ・ 1 天前
館長對決大師兄「過一天風向變了？」 鄉民揭他1敗筆：根本豬隊友
「館長」陳之漢近日遭元老級員工「大師兄」李慶元、高階主管小偉毀滅式爆料，稱館長曾要求小偉陪睡老婆館嫂，以及投資內幕等。一名網友表示，一開始不少人都在嘲笑館長，感覺對方聲勢應該會下跌，沒想到才過一天風向竟然180度轉變，好奇其中原因，掀起眾人熱議。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
館長開直播認了！手機的確有「我的影片」 怒嗆：錢早被他們拿光
網紅館長（陳之漢）昨（14）日遭到昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工李慶元與高階主管小偉爆料性騷擾員工、私德敗壞等。對此，館長今日開直播，表示爆料者都只PO出對他們有利的音檔，同時他也質疑，小偉若真的覺得被性騷擾，那又為何在中間離開公司後又回來？並強調自己行得正、做得端，沒什麼好怕的，「反正法律的問題，我們就交給律師」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
台大地理系校友送300杯手搖 身份線索曝光
[NOWnews今日新聞]一名自稱台大大氣系學生的網友，日前因預測台北市會放颱風假的預言失準，宣布要發放300份雞排和100杯珍奶，沒想到卻臨時放鳥，如今又有台大地理環境資源學系學生跳出來為了「洗刷招...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前
他爆「發雞排跳票是淡X畢業生」 被台大女友戴綠帽報復：想毀了大氣系
日前一名台大網友在臉書「黑特帝大」發出祭品文，喊話賭上台大大氣系招牌，預測「台北至少放2天颱風假」，如果都沒放就各請300份，祭品文強調16日中午兌現，現場湧入400人排隊卻被放鳥。就有人爆料，其實這名男子是因就讀大氣系的女友讓他戴綠帽，才出招報復，再度引起討論。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
館長遭兄弟「毀滅式爆料」！8大惡行全曝光 專家傻眼：到底做人多差？
館長（陳之漢）昨（14）日被昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉開直播「毀滅式爆料」，李慶元公布錄音檔稱館長不僅介入人家感情，還要求小偉傳私密照，暗示要「三人行」。對此，科技專家許美華表示，其實在正常情況下，兄弟圈是講求江湖道義的，好奇「館長做人是做到多差？對待兄弟是有多不夠意思？昔日跟他稱兄道弟的哥們才會這樣出來爆料？」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
披薩店公審台人惹義大利市長震怒！她見1事驚「台灣國際地位」變了
生活中心／曾郁雅報導日前一群台灣遊客飛往義大利一間披薩用餐，沒想到疑似因為16人只叫了5份披薩、3杯啤酒，讓當地披薩店老闆直接把整群團客的清晰面貌全錄下，甚至直接在現場公審、但由於台灣旅客聽不懂老闆所說的外語內容，還對鏡頭比YA、豎起大拇哥，老闆最後卻不留情喊「台灣滾吧」，影片公開後大炎上、讓餐廳老闆緊急道歉，可當下老闆又喊出自己跟「中國、台灣」道歉，讓網友再度看傻眼，事態持續延燒更讓蒙特卡丁尼市的市長德羅索（Claudio Del Rosso）出面緩頰、透露將見「台灣代表」一起解決這次事件，對此台灣財經網美胡采蘋就感歎台灣現在國際地位「稍微有點太高了」。民視 ・ 3 小時前
撿到寶！全家羽絨外套竟只賣298元 內行人認出是日系聯名款
這名網友於14日在Threads發文表示，在上班途中經過全家門市時，意外看到羽絨外套正在進行出清優惠，價格僅298元，毫不猶豫立即購入一件。另一名網友則分享，為了搶購這款超值商品，當天早上特地跑遍附近四間全家便利商店，雖未見到羽絨外套，但發現羽絨背心也同步特價，單件...CTWANT ・ 1 天前
男子獨居山洞逾20年！他拒絕現代生活「無電無網」 靠訪客接濟與雨水生存
畫面中可見，山洞內堆滿了他從村莊購得的日常用品，以及許多用於儲水的瓶罐，但完全沒有水電與網路設施，整體環境簡陋。根據《INews Jatim》報導，這起事件因一段TikTok帳號@doraemonjowo05上傳的影片曝光而受到關注。影片拍攝者表示，他們攀登將近兩小時山路，才抵達蘇達爾...CTWANT ・ 17 小時前