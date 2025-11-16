沒位硬要停！ 女喬機車位不聽勸 弄掉別人安全帽

為了停機車，女子亂搬別人的車。（圖／Threads@maymay_0515授權提供）





民眾在高雄岡山車站捷運站目擊一名女騎士，明明車位已滿，女騎士硬要停，亂喬別人的機車，在搬動的過程中，還弄掉別人的安全帽，男子大聲制止也沒用。重回現場直擊，路邊機車停車格只有17格，卻塞了30部機車，還有一名婦人好不容易喬到位置，結果準備拉中柱慘摔，這樣不依規定停車，可罰最高1200元。

為了停機車，女子亂搬別人的車，被制止她只回頭看了一眼，又繼續喬位置，把別人的安全帽給弄掉。目擊民眾：「ㄟ....你現在在幹嘛。」

安全帽撿起，女子繼續喬位置，從龍頭把手狂拉猛拽，乾坤大挪移，硬喬出一格，終於把她的愛車給停進好，不管別人的車是不是有刮傷。

這是高雄岡山車站捷運後站，女騎士挪車摔到別人的安全帽，目擊者看不下去上前勸阻，她卻當耳邊風。重回現場直擊，路邊有17個機車格，卻塞了30部機車，還有一名婦人也是花了九牛二虎之力喬出一個位置，準備要拉中柱支撐架，結果跌倒慘摔頭碰地。女騎士：「（砰！）阿彌陀佛。」

熱心民眾上前幫忙攙扶，女子住附近，她說停車位難找。

其他機車車主vs.記者vs.附近住戶：「（這樣移車會不會很累很辛苦），不會啦就想說不要違規，因為這邊真的停車位這邊太少。」

停車格數量少，路邊畫白線的地方被停滿，還有電梯口前這角落，也被停滿，但都是違規。

其他機車騎士vs.記者：「車格比較大，有時候都會一格塞兩車的狀況，（你有看過嗎），有..但是如果一格塞兩車的話，你要出來就很難會卡住。」

其他機車騎士vs.記者：「（如果找不到車位，會不會想要塞進去），不會就自認倒楣，就再去找其他車位這樣。」

附近住戶門口柱子都會貼告示請勿停車，旁邊也有收費停車場一天30元，但有人不願花錢，寧願喬車位硬塞，摔到別人的安全帽毀損要賠，硬要一格擠兩車，就是不依規定停車，可罰600到1200元，別以為停在格位內就沒事。

