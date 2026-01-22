沒來立院卻去別的地方說廢話 她狠批賴清德
[NOWnews今日新聞] 國民黨、民眾黨發動彈劾總統賴清德，立法院今（22）日舉行第二次審查會，國民黨立委徐巧芯說，賴清德過去擔任台南市長期間，曾長達200多天未進議會而遭彈劾，如今擔任總統，卻再次違反選前承諾，拒絕進入國會面對民意，前後作為如出一轍。徐巧芯批評，賴清德面對監督一再迴避，顯示其政治風格並未改變。
徐巧芯指出，國情報告不出席已被質疑違憲，如今立法院依法邀請被彈劾人到場說明，賴清德仍選擇不出席，卻以「違憲」作為理由，前後說法矛盾。她質疑，賴清德在選前自稱「務實的台獨工作者」，曾將《中華民國憲法》視為包袱，如今卻將《憲法》當作逃避國會監督的工具，並依個人立場任意詮釋，難以令人信服。
徐巧芯進一步指出，賴清德未出席立法院說明，卻在其他場合進行公開演說，顯示其並非無法出席，而是不願意正面回應不同意見。她也提到，立法院審查期間，民進黨51席立委中，僅有3人出面表達反對彈劾立場，質疑是否連民進黨內部都缺乏為黨主席與總統辯護的意願，反映賴清德政治動員能力的不足。
對於近期政治氛圍，徐巧芯指出，賴清德以僅約4成選票當選，卻拒絕與立法院多數溝通，反而推動大規模罷免行動，將不同立場者形容為「雜質」。她表示，相關行動最終以「32比0」的結果收場，未改變任何國會席次，已被民意明確否定，賴清德卻仍宣稱在野黨未獲教訓，顯示對民意判斷出現嚴重落差。
徐巧芯批評，賴清德身兼總統與民進黨主席，卻長期拒絕與在野黨進行實質溝通，並提出「在野獨裁」的說法，顯示其對憲政分權理解不足。她強調，立法院的角色本就在於監督行政權、防止權力過度集中，將監督行為指控為「獨裁」，不僅違背憲政常識，也引發社會譏諷。
在國防議題上，徐巧芯指出，賴清德身為三軍統帥，在軍購預算上動輒提出兆元規模的特別預算，卻對基層軍人、警消人員待遇極為苛刻。她提到，《軍人待遇條例》與警消所得替代率相關法案已完成三讀，依法應編列預算，但行政院卻未完整反映，導致基層士氣受挫，與政府強調的「社會防衛韌性」形成矛盾。
徐巧芯進一步表示，志願役基層官兵即便加計法定加給，薪資也僅略高於社會平均，卻需承擔高度風險與自由限制。她批評，賴清德未把握制度改革機會改善建軍體制，反而以政治考量為優先，忽視軍中人力不足與編現比偏低等結構性問題，未能履行三軍統帥應盡責任。
針對兩岸與國防布局，徐巧芯指出，兩岸關係緊張導致國軍負擔加重，加上少子化影響，從軍人口持續下降，卻同時規劃大量武器採購，包括無人機等裝備，未來是否有人力可操作令人憂心。她也質疑，在兵源不足的情況下，持續擴大軍購是否符合實際需求。
徐巧芯總結，之所以對賴清德發動彈劾，而非針對行政院長卓榮泰提出倒閣，原因在於我國憲政體制下，行政院長實際上聽命於總統，倒閣難以解決根本問題。她直言，當前政治對立的核心在於總統本身，必須透過彈劾機制，要求賴清德正視其政治責任，讓國家政治回到正常軌道，專注於民生與經濟發展。
