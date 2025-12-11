沒保險不能騎了！台北市跟進 元旦起「未完成投保禁止租借YouBike」

記者李育道／台北報導

宣布明年元旦起，北北桃凡是未完成YouBike2.0和YouBike2.0E公共自行車傷害險投保程序者，將無法租借任何一台共享單車。（圖／資料照）

隨著共享單車使用率增加，近年來與共享單車有關的交通事故案件逐年攀升，新北、桃園與台中日前陸續宣布未投保強制險不得租借，今日台北市交通局也跟進，宣布明年元旦起，凡是未完成YouBike2.0和YouBike2.0E公共自行車傷害險投保程序者，將無法租借任何一台共享單車。

台北市政府交通局今日舉行記者會，表示為持續提升公共自行車使用者騎乘保障與安全，自115年1月1日起，台北市YouBike全車種無論YouBike 2.0或YouBike 2.0E，全面實施投保免費公共自行車傷害險，也將原本未提供傷害險保障的「單次租借（臨時會員）」一併納入保障範圍，讓所有YouBike使用者都能享有一致的安全保障。

交通局指出，台北市自113年2月28日實施YouBike前30分鐘免費的優惠措施後，YouBike 每日使用次數呈現顯著成長，總體使用次數相較政策實施前成長超過58%，平均每日有超過20萬人次以YouBike代步，為確保YouBike使用者的騎乘安全，並有效分散意外事故風險，全面強化騎乘保障已成為刻不容緩的必要措施。

交通局表示，為保障騎乘距離較遠、加速較快的YouBike 2.0E使用者權益，已偕同新北市及桃園市政府交通局，自113年7月1日起，實施投保傷害險才可租借YouBike 2.0E。實施後成效良好，台北市YouBike整體騎乘投保率已從113年6月的78%，大幅提升至114年10月的90%，顯示民眾對於騎乘安全的意識及保障需求日益增加，現北北桃共同推動全面納保，讓民眾保障更完整。

公共自行車傷害險由政府全額負擔保費，使用者完全免費。民眾在騎乘公共自行車發生意外事故時，若造成死亡、失能及住院等情形，可憑醫療單據等文件向保險公司申請理賠，最高理賠金額達100萬元（未滿15足歲者依規定）。

交通局強調，傷害險屬於人身保險，需採實名制登錄，請市民朋友務必透過以下兩種管道，儘速完成投保作業YouBike 官方網站 （https://www.youbike.com.tw/或下載 YouBike 官方 APP，登入會員後，進入「公共自行車傷害險」專區填寫資料。請特別留意：登錄的資料（身分證字號、生日等）務必與實際騎乘者為同一人，以確保理賠權益。

